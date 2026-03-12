Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela

Roberto Loli Linguanotto, italijanski slaščičar, ki naj bi izumil ikonično sladico tiramisu, je julija leta 2024 umrl po dolgem boju z boleznijo. Star je bil 81 let. Čeprav je tiramisu pravzaprav relativno nov izum, ta sladica iz biskvita, prepojenega s kavo in prelitega s kremo iz mascarponeja, uživa status ikone med italijanskimi sladicami. Njeno ime izvira iz italijanskega izraza "tirami sù", kar dobesedno pomeni "dvigni me", pri čemer gre za sklicevanje na učinek kombinacije sladkorja, žganih pijač in kave na naše telo, ki dvigne energijo in razpoloženje.

Najzgodnejši dokumentiran recept za tiramisu je bil objavljen v spomladanski številki revije Vin Veneto leta 1981 v članku o sladicah na osnovi kave Giuseppeja Maffiolija, znanega kritika hrane in člana Italijanske akademije za kulinariko. Pokojni italijanski slaščičar Roberto Loli Linguanotto pa naj bi bil tisti, ki je izumil recept za to ikonično sladico.

Ikonično italijansko sladico naj bi izumil povsem po naključju

Slavni slaščičar je tiramisu ustvaril v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je delal v slavni restavraciji Le Beccherie v Trevisu v severni Italiji. O izvoru te poslastice kroži več zgodb, med njimi tudi ena, ki pravi, da je Linguanottu pomotoma padel mascarpone v skledo s sladkorjem in jajci. Po besedah lokalnih prebivalcev je Linguanotto s pomočjo Albe di Pillo-Campeol, žene Ada Campeola in lastnice restavracije, izpopolnil recept za sladico z okusom kave, sladica pa je bila uradno dodana na jedilnik restavracije leta 1972.

Novinar Gigi Padovani, ki je postal tesen Linguanottov prijatelj, je skupaj z ženo Claro napisal knjigo Tiramisu. Potem ko je bil recept v osemdesetih letih objavljen v reviji, je Padovani dejal, da je prišel v Benetke, v devetdesetih letih pa je postal znan po vsem svetu. Tradicionalni tiramisu vsebuje piškote, rumenjake, sladkor, kavo, mascarpone in kakav v prahu. Običajna različica tiramisuja vključuje namakanje biskvita v alkoholu, kot je amaretto ali liker na osnovi kave, originalni tiramisu, ki so ga pripravili v Le Beccherieju, pa je bil okrogel.

Nekateri viri navajajo drugačen izvor

Čeprav Linguanotto velja za izumitelja tiramisuja, nekateri viri trdijo drugače. Eden na primer navaja, da tiramisu deluje kot afrodiziak in da ga je izumil lastnik bordela v Trevisu že v 19. stoletju. Drugi viri trdijo, da obstajajo dokazi o tiremesù, napol zamrznjeni sladici, ki jo strežejo v restavraciji Vetturino v Pierisu v Furlaniji od leta 1938, nekateri pa celo trdijo, da je tiramisu nastal v poznem 17. stoletju v Sieni v čast velikega vojvode Cosima III. Nekaj je gotovo – gre za verjetno najbolj priljubljeno sladico v Italiji, ki ima od leta 2013 zaščiten status na podlagi sestavin, uporabljenih v originalnem receptu iz leta 1970. Nekaj odličnih receptov za to priljubljeno sladico pa lahko najdete in preizkusite sami tudi na portalu Okusno.je.

