Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
razstrupljanje, detoks, jetra
Prehrana

Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati

E.R.
11. 01. 2026 03.00
0

Odkrijte, katera živila po mnenju strokovnjakov najbolj ovirajo izgubo trebušne maščobe in povečujejo vnetja v telesu. Preverite, kaj svetuje dietetičarka in kako lahko s premišljenimi izbirami hitreje dosežete rezultate.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Začetek leta je za mnoge čas, ko se ponovno posvetijo zdravju, izboljševanju telesne pripravljenosti in izgubi odvečnih kilogramov. Med najbolj trdovratnimi težavami ostaja visceralna maščoba – maščoba, ki se kopiči okoli trebušnih organov in je povezana z večjim tveganjem za številne bolezni. Čeprav vadba pomembno vpliva na zmanjševanje maščobe, strokovnjaki poudarjajo, da se ključni del napredka začne v kuhinji.

Prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnovrednimi živili, lahko močno pripomore k zmanjšanju vnetnih procesov in izgubi maščobe. A enako pomembno je vedeti, katerim živilom se je bolje izogniti. O tem so na portalu SheFinds povprašali registrirano dietetičarko Destini Moody, ki je izpostavila nekaj najpogostejših prehranskih pasti.

Kako se znebiti visceralne maščobe? Obstaja 5 načinov
Preberi še
Kako se znebiti visceralne maščobe? Obstaja 5 načinov

Polnomastni mlečni izdelki – okusni, a bogati s nasičenimi maščobami

Mlečni izdelki so del vsakdana mnogih ljudi, vendar lahko polnomastne različice prispevajo k vnetjem in povečanju maščobe okoli trebuha. Moody poudarja, da je pri izbiri mlečnih izdelkov smiselno poseči po manj mastnih možnostih.

"Sir, polnomastni jogurt in kisla smetana vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki dokazano povečujejo vnetne procese," pravi. "Prehrana, bogata z nasičenimi maščobami, je povezana z večjim tveganjem za srčnožilne bolezni in večjo količino visceralne maščobe."

Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Preberi še
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'

Rdeče meso – koristno, a hitro problematično

Rdeče meso je pogosto predmet razprav. Po eni strani vsebuje železo in kakovostne beljakovine, po drugi pa lahko ob nepravilni pripravi postane vir vnetij. Moody pojasnjuje, da se težava pojavi predvsem pri visokih temperaturah in mastnih načinih priprave.

"Ko je rdeče meso izpostavljeno zelo visokim temperaturam, lahko postane izrazito vnetno živilo. Pretirano uživanje pa je povezano tudi s povečanim tveganjem za raka debelega črevesa," opozarja. Dodaja, da je rdeče meso pogosto kalorično in mastno, kar lahko vodi v hitrejše nalaganje maščobe.

Boste res zboleli za rakom, če boste jedli rdeče meso?
Preberi še
Boste res zboleli za rakom, če boste jedli rdeče meso?

Beli riž in testenine – hitra energija, a tudi hitri skoki sladkorja

Ogljikovi hidrati sami po sebi niso težava, vendar je pomembno, katere izberemo. Polnovredni viri, kot so kvinoja ali polnozrnate testenine, pomagajo stabilizirati krvni sladkor in podpirajo izgubo maščobe. Povsem drugače je pri rafiniranih ogljikovih hidratih.

6 razlogov, zakaj bi morali jesti ogljikove hidrate
Preberi še
6 razlogov, zakaj bi morali jesti ogljikove hidrate

"Beli riž, testenine in bel kruh ne vsebujejo vlaknin, zato se prebavijo izjemno hitro, kar povzroči nenadne skoke krvnega sladkorja," pojasnjuje Moody. "Slaba regulacija sladkorja v krvi pa je eden ključnih dejavnikov za kopičenje visceralne maščobe."

Katere vrste testenin so najbolj zdrave?
Preberi še
Katere vrste testenin so najbolj zdrave?

Alkohol – tih spremljevalec, ki hitro upočasni napredek

Čeprav alkohol ni živilo, ima pomemben vpliv na presnovo in izgubo maščobe. Tudi zmerno pitje lahko oteži napredek, saj telo alkohol obravnava kot strup.

"Telo mora najprej presnoviti alkohol, ker je zanj toksin. Dokler jetra zaposluje alkohol, se maščoba ne more učinkovito porabljati," pojasnjuje Moody. "Zato se pri ljudeh, ki pogosto pijejo, maščoba zelo hitro kopiči okoli pasu."

Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Preberi še
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: SheFinds

hrana prehrana visceralna maščoba januar detoks razstrupljanje prepovedana živila zdravje
Fit

Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434