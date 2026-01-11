Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati

Začetek leta je za mnoge čas, ko se ponovno posvetijo zdravju, izboljševanju telesne pripravljenosti in izgubi odvečnih kilogramov. Med najbolj trdovratnimi težavami ostaja visceralna maščoba – maščoba, ki se kopiči okoli trebušnih organov in je povezana z večjim tveganjem za številne bolezni. Čeprav vadba pomembno vpliva na zmanjševanje maščobe, strokovnjaki poudarjajo, da se ključni del napredka začne v kuhinji.
Prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnovrednimi živili, lahko močno pripomore k zmanjšanju vnetnih procesov in izgubi maščobe. A enako pomembno je vedeti, katerim živilom se je bolje izogniti. O tem so na portalu SheFinds povprašali registrirano dietetičarko Destini Moody, ki je izpostavila nekaj najpogostejših prehranskih pasti.
Polnomastni mlečni izdelki – okusni, a bogati s nasičenimi maščobami
Mlečni izdelki so del vsakdana mnogih ljudi, vendar lahko polnomastne različice prispevajo k vnetjem in povečanju maščobe okoli trebuha. Moody poudarja, da je pri izbiri mlečnih izdelkov smiselno poseči po manj mastnih možnostih.
"Sir, polnomastni jogurt in kisla smetana vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki dokazano povečujejo vnetne procese," pravi. "Prehrana, bogata z nasičenimi maščobami, je povezana z večjim tveganjem za srčnožilne bolezni in večjo količino visceralne maščobe."
Rdeče meso – koristno, a hitro problematično
Rdeče meso je pogosto predmet razprav. Po eni strani vsebuje železo in kakovostne beljakovine, po drugi pa lahko ob nepravilni pripravi postane vir vnetij. Moody pojasnjuje, da se težava pojavi predvsem pri visokih temperaturah in mastnih načinih priprave.
"Ko je rdeče meso izpostavljeno zelo visokim temperaturam, lahko postane izrazito vnetno živilo. Pretirano uživanje pa je povezano tudi s povečanim tveganjem za raka debelega črevesa," opozarja. Dodaja, da je rdeče meso pogosto kalorično in mastno, kar lahko vodi v hitrejše nalaganje maščobe.
Beli riž in testenine – hitra energija, a tudi hitri skoki sladkorja
Ogljikovi hidrati sami po sebi niso težava, vendar je pomembno, katere izberemo. Polnovredni viri, kot so kvinoja ali polnozrnate testenine, pomagajo stabilizirati krvni sladkor in podpirajo izgubo maščobe. Povsem drugače je pri rafiniranih ogljikovih hidratih.
"Beli riž, testenine in bel kruh ne vsebujejo vlaknin, zato se prebavijo izjemno hitro, kar povzroči nenadne skoke krvnega sladkorja," pojasnjuje Moody. "Slaba regulacija sladkorja v krvi pa je eden ključnih dejavnikov za kopičenje visceralne maščobe."
Alkohol – tih spremljevalec, ki hitro upočasni napredek
Čeprav alkohol ni živilo, ima pomemben vpliv na presnovo in izgubo maščobe. Tudi zmerno pitje lahko oteži napredek, saj telo alkohol obravnava kot strup.
"Telo mora najprej presnoviti alkohol, ker je zanj toksin. Dokler jetra zaposluje alkohol, se maščoba ne more učinkovito porabljati," pojasnjuje Moody. "Zato se pri ljudeh, ki pogosto pijejo, maščoba zelo hitro kopiči okoli pasu."
Vir: SheFinds
