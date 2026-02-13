Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?

Statistika, ki jo marsikdo zlahka preseže

Po ocenah pekarske industrije se v Sloveniji v pustnem času proda več milijonov krofov – številke se gibljejo med 3 in 5 milijoni kosov. Če to razdelimo med prebivalce, hitro pridemo do podatka, da povprečen Slovenec v pustnem obdobju poje od 2 do 4 krofe, seveda pa številka pri sladkosnedih brez težav skoči precej višje. Še zlasti, če ob tem upoštevamo tudi dejstvo, da v omenjeni izračun niso všteti doma pripravljeni krofi ter krofi iz priljubljenih slovenskih slaščičarn in kavarn. In ko je govora o domačih krofih, vsi dobro vemo, da "eden ni nobeden". V nekaterih podjetjih in domovih se količina približa pravemu malemu tekmovanju – kdo jih bo pojedel več.

Anketa + Arhiv Koliko krofov poješ v pustnem tednu? 0–1 krof – raje se izogibam sladkorju 2–3 krofi – uživam zmerno 4–6 krofov – pust je čas za sladke pregrehe! 7 ali več – enkrat na leto se jih najem do sitega Moški Ženska 0–1 krof – raje se izogibam sladkorju 23 2–3 krofi – uživam zmerno 43 4–6 krofov – pust je čas za sladke pregrehe! 23 7 ali več – enkrat na leto se jih najem do sitega 34 0–1 krof – raje se izogibam sladkorju 14 2–3 krofi – uživam zmerno 19 4–6 krofov – pust je čas za sladke pregrehe! 13 7 ali več – enkrat na leto se jih najem do sitega 20 0–1 krof – raje se izogibam sladkorju 9 2–3 krofi – uživam zmerno 24 4–6 krofov – pust je čas za sladke pregrehe! 10 7 ali več – enkrat na leto se jih najem do sitega 14 Skupaj Moški Ženska

Koliko kalorij ima en krof?

Energijska vrednost krofa je lahko zelo različna: veliko je odvisno predvsem od količine maščob. Bolj mastni krofi imajo običajno tudi več kalorij. Klasičen 100-gramski krof z marmelado vsebuje približno 300 kcal (1255 kJ), 12 g maščob, 48 g ogljikovih hidratov in okoli 16 g sladkorja. Manjši, 80-gramski krof ima približno 240 kcal, medtem ko so lahko nekateri večji ali polnjeni krofi, kot je trojanski, še kaloričnejši, ocenjeni tudi do 700 kcal. Če pojeste tri klasične krofe, ste lahko hitro na skoraj tisoč kalorijah oziroma okoli 3.000–3.800 kJ! To pa je skoraj polovica povprečnega dnevnega energijskega vnosa odraslega moškega, zato imejte v mislih, da s količino ne gre pretiravati in tekmovalni duh raje udejanjite kje drugje.

Klasičen krof z marmeladnim nadevom (težak približno 70–80 g) vsebuje približno 250–300 kcal, kar pomeni približno 1.050–1.250 kJ.

Kako "pokuriti" kalorije, ki smo jih zaužili s krofom?

Če vas zanima praktični del, torej koliko gibanja zahteva en krof, da "pokurite", kar ste pojedli, je za osebo, težko okoli 80 kilogramov, priporočljivo: - 45–60 minut hitre hoje , - 30 minut teka , - 35–40 minut kolesarjenja, - 40 minut zmernega treninga z utežmi . Dobra novica? Pust je samo enkrat na leto. Slabša novica? Krofi so povsod.

Če želimo pokuriti krof, ki ima 300 kalorij, bi morali narediti med 7500 in 10000 korakov!

Zanimivost: krof kot simbol obilja

Krof ni le sladica – v številnih evropskih državah simbolizira obilje in srečo pred postnim obdobjem. Luknja v ameriškem donutu naj bi nastala zato, da se testo med cvrtjem enakomerno speče, medtem ko je polnjen krof srednjeevropska različica razkošja – več testa, več nadeva, več užitka. In takšne krofe imamo najraje tudi Slovenci. Med najbolj priljubljenimi so krofi z marelično marmelado, a danes so nam na voljo tudi taki s čokolado, vaniljevo kremo, pistacijo in celo proteinskimi nadevi.

Če se želite priprave lotiti sami – raje izberite nekaj preprostega

Če vas mika domača priprava, a niste ravno mojster kvašenega testa, obstaja enostavnejša rešitev: jogurtove miške. Gre za eno najhitrejših pustnih sladic, ki ne zahteva dolgega vzhajanja, je pripravljena brez zapletenega postopka in zanjo tudi ne potrebujete posebne opreme. V posodi zmešajte jogurt, jajca, moko, malo sladkorja in pecilni prašek, nato pa z žlico zajemajte testo in ga spuščajte v vroče olje. V nekaj minutah dobite zlate, mehke miške, ki jih pred serviranjem le še posujete s sladkorjem v prahu. Celoten recept s postopkom priprave si oglejte TUKAJ, na Okusno.je pa vas čaka tudi še veliko drugih pustnih receptov. Rezultat? Manj kompliciranja kot pri krofih, a enako pustno vzdušje. In če že pojeste tri – vsaj veste, koliko aktivnosti vas čaka naslednji dan.

