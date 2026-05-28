Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah

Rešitev je presenetljivo preprosta: pijačo potopite v mešanico ledene vode in soli. Prav ta kombinacija omogoča, da se steklenica ali pločevinka ohladi bistveno hitreje kot v navadnem hladilniku ali zamrzovalniku. Strokovnjaki ameriške revije Scientific American pojasnjujejo, da skrivnost metode temelji na fizikalnem pojavu znižanja ledišča. Ko v ledeno vodo dodamo sol, temperatura mešanice pade pod običajnih 0 C, zato se pijača hladi veliko hitreje kot v navadnem ledu ali zamrzovalniku.

Zakaj kombinacija ledu, vode in soli deluje tako hitro?

Veliko ljudi naredi napako, da pijačo preprosto zakoplje v led. Toda po navedbah kulinaričnega portala The Spruce Eats je voda pri hlajenju bistveno pomembnejša od samega ledu. Voda namreč popolnoma objame steklenico ali pločevinko in omogoča hitrejši prenos toplote. Sol pa poskrbi za dodatni učinek. Zaradi nje se led začne hitreje taliti, ob tem pa se temperatura mešanice še dodatno zniža. Gre za isti princip, kot ga uporabljajo pri posipanju poledenelih cest pozimi.

Kaj potrebujete?

Za ta trik ne potrebujete nobene posebne opreme: - večje vedro ali posodo, - led, - hladno vodo, - nekaj žlic kuhinjske ali morske soli, - pivo, vino ali drugo pijačo.

Postopek korak za korakom

1. Napolnite posodo z ledom in vodo Posodo približno do polovice napolnite z ledom, nato dolijte hladno vodo. Pomembno je, da je steklenica ali pločevinka skoraj v celoti potopljena. 2. Dodajte sol Dodajte nekaj žlic soli. Več soli pomeni hladnejšo kopel in hitrejše hlajenje. Portal NewAir, ki se ukvarja s hladilnimi sistemi in testi hlajenja pijač, navaja, da lahko pravilno pripravljena ledena kopel ohladi pločevinko piva v približno treh minutah. 3. Potopite pijačo Pijačo položite v mešanico in pazite, da okoli nje kroži voda. 4. Občasno zavrtite steklenico ali pločevinko Kulinarična revija Epicurious priporoča rahlo vrtenje pijače v ledeni vodi, saj gibanje tekočine dodatno pospeši prenos toplote. 5. Počakajte nekaj minut Pločevinke piva so običajno prijetno hladne že po 3–5 minutah, medtem ko steklenice vina potrebujejo nekoliko več časa, približno 10 minut.

Koliko hitrejša je ta metoda?

Razlika v primerjavi z običajnimi načini hlajenja je precejšnja. Če pijačo postavite zgolj v hladilnik, boste na primerno temperaturo čakali tudi uro ali dve. Tudi zamrzovalnik pogosto potrebuje vsaj dvajset minut ali več, pri čemer obstaja nevarnost, da na pijačo pozabite in steklenica poči. Ledena kopel z vodo in soljo pa deluje bistveno hitreje, saj lahko pločevinko piva ohladi v le nekaj minutah. Prav zato to metodo pogosto uporabljajo v gostinstvu, na piknikih in poletnih zabavah, ko za dolgo čakanje preprosto ni časa.

Deluje tudi za vino?

Da, metoda je odlična tudi za belo vino, rosé in penine. Vendar strokovnjaki kulinarične revije Bon Appétit opozarjajo, da vina ni priporočljivo preveč ohladiti, saj prenizka temperatura zmanjša aromo in okus.

Dodatni triki za še hitrejše hlajenje

Mokra papirnata brisača Eden najbolj znanih trikov je ovijanje steklenice v mokro papirnato brisačo in postavitev v zamrzovalnik. Vlaga pomaga hitreje odvajati toploto. Vrtenje pločevinke Ljubitelji craft piva pogosto uporabljajo tehniko vrtenja pločevinke v ledeni vodi, saj se tekočina v notranjosti hitreje ohladi. Ne uporabljajte samo zamrzovalnika Če pijačo pozabite v zamrzovalniku, lahko steklenica poči. Fiziki so celo raziskovali, zakaj pivo v zamrzovalniku eksplodira – razlog je širjenje tekočine med zamrzovanjem in pritisk ogljikovega dioksida.

