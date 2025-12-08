Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

Ste že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.

Visok holesterol je potencialno smrtonosno stanje, ki prizadene več kot polovico odraslih. Povzroča kopičenje maščobnih oblog v arterijah in blokira pretok krvi, kar povečuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in celo demenco, opozarjajo na Index.hr. Zaskrbljujoče je, da se število diagnoz povečuje tudi pri ljudeh, mlajših od 30 let. Milijoni bolnikov jemljejo statine, zdravila za zniževanje slabega LDL holesterola. Čeprav so učinkoviti, imajo lahko stranske učinke, kot so bolečine v mišicah in prebavne težave, pri nekaterih pa ne dosežejo ciljnih vrednosti. Strokovnjaki zato opozarjajo, da bi mnogi imeli koristi od rastlinske prehrane, ki znižuje holesterol skoraj toliko kot zdravila.

Kaj je Portfolio dieta?

Portfolio dieta je nastala leta 2002 pod vodstvom kanadskega profesorja Davida Jenkinsa z Univerze v Torontu. Temelji na štirih skupinah živil, ki dokazano znižujejo holesterol: - vlaknine, - rastlinske beljakovine, - nenasičene maščobe, - rastlinski steroli. "Kombinacija živil deluje kot finančni portfelj – uporablja več pristopov za maksimiranje donosov," pojasnjuje Jenkins.

Dokazani učinki

Študije kažejo, da lahko Portfolio dieta zniža raven LDL holesterola za do 35 % v enem mesecu, kar je primerljivo z nekaterimi statini. Dolgoročne koristi potrjuje tudi raziskava Univerze Harvard, ki je spremljala 210.000 zdravstvenih delavcev v 30 letih: tisti, ki so se diete najbolj dosledno držali, so imeli 14 % manjše tveganje za srčno-žilne bolezni. "Vedno več ljudi ima visok holesterol. Vendar pa ne potrebujejo vsi velikega znižanja, ki ga ponujajo močnejši statini. Za večino bo zadostovalo manjše znižanje, kot ga zagotavlja prehrana," dodaja Jenkins.

Štirje stebri diete

Vlaknine – viskozne vlaknine iz ovsa, ječmena, fižola, leče, jabolk, jajčevcev, lanenih in chia semen tvorijo gel, ki veže holesterol in preprečuje njegovo absorpcijo. Rastlinske beljakovine – tofu, tempeh, oreščki in stročnice zmanjšujejo količino holesterola, ki ga proizvajajo jetra. Nenasičene maščobe – olivno, repično in sončnično olje spodbujajo jetra k nižji proizvodnji holesterola v primerjavi z nasičenimi maščobami, kot je maslo. Rastlinski steroli – naravne spojine, ki blokirajo absorpcijo holesterola. Najdemo jih v oreščkih, grahu ter obogateni hrani, kot so margarine in jogurti.

Dodatne koristi

Portfolio dieta ne koristi le srcu. Študija iz leta 2023 je pokazala, da so imele ženske po menopavzi, ki so se je držale, 31 % manjše tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Hrana z veliko vlakninami spodbuja sitost, zato lahko pomaga tudi pri uravnavanju telesne teže. Nutricionistka Rhiannon Lambert poudarja: "Dieta ni zasnovana kot načrt za hujšanje, vendar nekateri ljudje lahko shujšajo, ker vlaknine pomagajo uravnavati apetit."

Primer jedilnika

Zajtrk: ovsena kaša s sojinim mlekom. Kosilo: solata s čičeriko in avokadom. Večerja: tofu z zelenjavo in rižem. Dieta je prilagodljiva – mogoče jo je oblikovati glede na kulturno ozadje, življenjski slog in osebne preference. Čeprav meso ni priporočljivo, so manjše količine pustih beljakovin, kot sta piščanec ali ribe, sprejemljive.

Portfolio dieta je rastlinski pristop k zniževanju holesterola, ki združuje vlaknine, beljakovine, zdrave maščobe in sterole. Dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in pomaga pri uravnavanju telesne teže. "Ko kombiniramo živila, ki znižujejo holesterol, dosežemo učinek, ki je primerljiv z zdravili," poudarjajo strokovnjaki.

