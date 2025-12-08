Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Portfolio dieta
Prehrana

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

E.R.
08. 12. 2025 04.00
1

Ste že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Visok holesterol je potencialno smrtonosno stanje, ki prizadene več kot polovico odraslih. Povzroča kopičenje maščobnih oblog v arterijah in blokira pretok krvi, kar povečuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in celo demenco, opozarjajo na Index.hr. Zaskrbljujoče je, da se število diagnoz povečuje tudi pri ljudeh, mlajših od 30 let.

Milijoni bolnikov jemljejo statine, zdravila za zniževanje slabega LDL holesterola. Čeprav so učinkoviti, imajo lahko stranske učinke, kot so bolečine v mišicah in prebavne težave, pri nekaterih pa ne dosežejo ciljnih vrednosti. Strokovnjaki zato opozarjajo, da bi mnogi imeli koristi od rastlinske prehrane, ki znižuje holesterol skoraj toliko kot zdravila.

5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte
Preberi še
5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte

Kaj je Portfolio dieta?

Portfolio dieta je nastala leta 2002 pod vodstvom kanadskega profesorja Davida Jenkinsa z Univerze v Torontu. Temelji na štirih skupinah živil, ki dokazano znižujejo holesterol:

- vlaknine,

- rastlinske beljakovine,

- nenasičene maščobe,

- rastlinski steroli.

"Kombinacija živil deluje kot finančni portfelj – uporablja več pristopov za maksimiranje donosov," pojasnjuje Jenkins.

Portfolio dieta
Portfolio dieta FOTO: Shutterstock
Ali lahko s hojo znižamo povišan holesterol?
Preberi še
Ali lahko s hojo znižamo povišan holesterol?

Dokazani učinki

Študije kažejo, da lahko Portfolio dieta zniža raven LDL holesterola za do 35 % v enem mesecu, kar je primerljivo z nekaterimi statini. Dolgoročne koristi potrjuje tudi raziskava Univerze Harvard, ki je spremljala 210.000 zdravstvenih delavcev v 30 letih: tisti, ki so se diete najbolj dosledno držali, so imeli 14 % manjše tveganje za srčno-žilne bolezni.

"Vedno več ljudi ima visok holesterol. Vendar pa ne potrebujejo vsi velikega znižanja, ki ga ponujajo močnejši statini. Za večino bo zadostovalo manjše znižanje, kot ga zagotavlja prehrana," dodaja Jenkins.

Želite izgubiti maščobo na trebuhu? Izogibajte se tem 4 živilom
Preberi še
Želite izgubiti maščobo na trebuhu? Izogibajte se tem 4 živilom

Štirje stebri diete

Vlaknine – viskozne vlaknine iz ovsa, ječmena, fižola, leče, jabolk, jajčevcev, lanenih in chia semen tvorijo gel, ki veže holesterol in preprečuje njegovo absorpcijo.

Rastlinske beljakovine – tofu, tempeh, oreščki in stročnice zmanjšujejo količino holesterola, ki ga proizvajajo jetra.

Nenasičene maščobe – olivno, repično in sončnično olje spodbujajo jetra k nižji proizvodnji holesterola v primerjavi z nasičenimi maščobami, kot je maslo.

Rastlinski steroli – naravne spojine, ki blokirajo absorpcijo holesterola. Najdemo jih v oreščkih, grahu ter obogateni hrani, kot so margarine in jogurti.

Nova študija o holesterolu: Jajca oproščena krivde, maslo pa ne
Preberi še
Nova študija o holesterolu: Jajca oproščena krivde, maslo pa ne

Dodatne koristi

Portfolio dieta ne koristi le srcu. Študija iz leta 2023 je pokazala, da so imele ženske po menopavzi, ki so se je držale, 31 % manjše tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Hrana z veliko vlakninami spodbuja sitost, zato lahko pomaga tudi pri uravnavanju telesne teže.

Nutricionistka Rhiannon Lambert poudarja: "Dieta ni zasnovana kot načrt za hujšanje, vendar nekateri ljudje lahko shujšajo, ker vlaknine pomagajo uravnavati apetit."

Primer jedilnika

Zajtrk: ovsena kaša s sojinim mlekom.

Kosilo: solata s čičeriko in avokadom.

Večerja: tofu z zelenjavo in rižem.

Dieta je prilagodljiva – mogoče jo je oblikovati glede na kulturno ozadje, življenjski slog in osebne preference. Čeprav meso ni priporočljivo, so manjše količine pustih beljakovin, kot sta piščanec ali ribe, sprejemljive.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Portfolio dieta je rastlinski pristop k zniževanju holesterola, ki združuje vlaknine, beljakovine, zdrave maščobe in sterole. Dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in pomaga pri uravnavanju telesne teže.

"Ko kombiniramo živila, ki znižujejo holesterol, dosežemo učinek, ki je primerljiv z zdravili," poudarjajo strokovnjaki.

Hrana, ki znižuje slab holesterol in pomaga ohranjati zdravje srca
Preberi še
Hrana, ki znižuje slab holesterol in pomaga ohranjati zdravje srca

Vir: Index.hr

dieta portfolio portfolio dieta holesterol kako znižati visok holesterol hrana prehrana rastlinska prehrana fit zdravje
Prehrana

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

Zdravje

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

SORODNI ČLANKI
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge

Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge

Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete

Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete

Zdrava sladica brez sladkorja? V jogurt dodajte žličko tega

Zdrava sladica brez sladkorja? V jogurt dodajte žličko tega

Trik, zaradi katerega med rezanjem čebule ne boste več jokali

Trik, zaradi katerega med rezanjem čebule ne boste več jokali

Odkrijte presenetljive koristi cimeta za vaše telo

Odkrijte presenetljive koristi cimeta za vaše telo

Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih

Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih

6 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajce

6 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajce

Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj

Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj

Superživilo, ki je prava vitaminska bomba

Superživilo, ki je prava vitaminska bomba

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8 08. 12. 2025 16.18
0 0
Ja dobr tek
ODGOVORI
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti
Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
okusno.je
Božanski piškoti po navdihu slavne torte
Božanski piškoti po navdihu slavne torte
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Bibaleze.si
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Cekin.si
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356