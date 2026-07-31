Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso

icon-expand Poletni pikniki in druženja ob žaru so za mnoge nepogrešljiv del dopusta. FOTO: Adobe Stock

Ne hitite – žar mora biti dovolj segret

Največja napaka je, da meso položite na rešetko takoj po prižigu. Žar potrebuje približno 10 do 15 minut, da doseže delovno temperaturo. Šele dobro segreta rešetka omogoči hitro zapečenje površine mesa, zaradi česar sokovi ostanejo v notranjosti, meso pa je bistveno bolj okusno in se ne prijema na rešetko.

Plinski žar je priročen, a zahteva nekaj previdnosti

Plinski žari postajajo vse bolj priljubljeni, saj omogočajo hitro segrevanje, enostavno uravnavanje temperature in precej manj čiščenja kot klasični žari na oglje. Pri njihovem prižiganju pa velja pomembno varnostno pravilo – pokrov mora biti vedno odprt. Tako preprečite nabiranje plina v notranjosti, ki bi ob vžigu lahko povzročil nevaren plamen ali celo manjšo eksplozijo.

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Marinado pred peko popivnajte

Če ste meso marinirali, ga pred peko na hitro popivnajte s papirnato brisačo. Odvečna marinada lahko kaplja na gorilnike ali žerjavico, kar povzroča gost dim, neprijeten priokus in nezaželeno zažiganje. Enako velja za zelenjavo – manj odvečne tekočine pomeni bolj enakomerno peko.

Meso obrnite le takrat, ko je pripravljeno

Pogosto obračanje je ena najpogostejših napak pri peki na žaru. Meso potrebuje čas, da se na površini ustvari okusna zapečena skorjica. Ko je ta dovolj oblikovana, se bo kos mesa z rešetke skoraj sam odlepil. Z nenehnim premikanjem mesa po rešetki pa izgubljate sokove in slabšate teksturo.

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Brez termometra gre težje

Če želite res popoln rezultat, uporabite kuhinjski termometer. Z njim boste natančno vedeli, kdaj je meso pečeno, ne da bi ga prerezali ali po nepotrebnem izsušili. To je še posebej priporočljivo pri debelejših kosih govedine, svinjine in perutnine, kjer videz pogosto vara.

Popoln žar ni stvar sreče

Sočno meso je predvsem rezultat pravilne priprave. Dovolj segret žar, pravilno pripravljene sestavine, potrpežljivost med peko in nadzor temperature so preprosti koraki, ki naredijo veliko razliko. Ko boste naslednjič pripravili piknik, si zapomnite: manj hitenja in več nadzora pomeni bistveno boljši končni rezultat.

icon-expand Sočno meso je predvsem rezultat pravilne priprave. FOTO: Shutterstock

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