Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Peka na žaru
Prehrana

Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso

B.R.
31. 07. 2026 03.20
0

Poletni pikniki in druženja ob žaru so za mnoge nepogrešljiv del dopusta. A čeprav se peka mesa zdi preprosta, lahko že nekaj manjših napak pokvari končni rezultat. Strokovnjaki poudarjajo, da za odličen žar ni treba biti mojster, temveč je dovolj upoštevati nekaj osnovnih pravil.

Poletni pikniki in druženja ob žaru so za mnoge nepogrešljiv del dopusta.
Poletni pikniki in druženja ob žaru so za mnoge nepogrešljiv del dopusta. FOTO: Adobe Stock

Ne hitite – žar mora biti dovolj segret

Največja napaka je, da meso položite na rešetko takoj po prižigu. Žar potrebuje približno 10 do 15 minut, da doseže delovno temperaturo. Šele dobro segreta rešetka omogoči hitro zapečenje površine mesa, zaradi česar sokovi ostanejo v notranjosti, meso pa je bistveno bolj okusno in se ne prijema na rešetko.

Plinski žar je priročen, a zahteva nekaj previdnosti

Plinski žari postajajo vse bolj priljubljeni, saj omogočajo hitro segrevanje, enostavno uravnavanje temperature in precej manj čiščenja kot klasični žari na oglje.

Pri njihovem prižiganju pa velja pomembno varnostno pravilo – pokrov mora biti vedno odprt. Tako preprečite nabiranje plina v notranjosti, ki bi ob vžigu lahko povzročil nevaren plamen ali celo manjšo eksplozijo.

Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Preberi še
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče

Marinado pred peko popivnajte

Če ste meso marinirali, ga pred peko na hitro popivnajte s papirnato brisačo. Odvečna marinada lahko kaplja na gorilnike ali žerjavico, kar povzroča gost dim, neprijeten priokus in nezaželeno zažiganje.

Enako velja za zelenjavo – manj odvečne tekočine pomeni bolj enakomerno peko.

Meso obrnite le takrat, ko je pripravljeno

Pogosto obračanje je ena najpogostejših napak pri peki na žaru. Meso potrebuje čas, da se na površini ustvari okusna zapečena skorjica. Ko je ta dovolj oblikovana, se bo kos mesa z rešetke skoraj sam odlepil.

Z nenehnim premikanjem mesa po rešetki pa izgubljate sokove in slabšate teksturo.

Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Preberi še
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus

Brez termometra gre težje

Če želite res popoln rezultat, uporabite kuhinjski termometer. Z njim boste natančno vedeli, kdaj je meso pečeno, ne da bi ga prerezali ali po nepotrebnem izsušili.

To je še posebej priporočljivo pri debelejših kosih govedine, svinjine in perutnine, kjer videz pogosto vara.

Popoln žar ni stvar sreče

Sočno meso je predvsem rezultat pravilne priprave. Dovolj segret žar, pravilno pripravljene sestavine, potrpežljivost med peko in nadzor temperature so preprosti koraki, ki naredijo veliko razliko.

Ko boste naslednjič pripravili piknik, si zapomnite: manj hitenja in več nadzora pomeni bistveno boljši končni rezultat.

Sočno meso je predvsem rezultat pravilne priprave.
Sočno meso je predvsem rezultat pravilne priprave. FOTO: Shutterstock
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Preberi še
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Preberi še
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!

Viri: Okusno.je, BBC, Campingaz, Napoleon

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
žar piknik peka mesa nasveti za žar kuharski triki kulinarični nasveti nasveti za peko kulinarika
Prehrana

Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?

Okusno.je Najpogostejše napake, ki jih delamo pri peki sladic
Okusno.je Najpogostejše napake, ki jih delamo pri peki na žaru
Okusno.je Zmagovalec Masterchefa Luka Novak opozarja na 6 napak pri peki na žaru!
Okusno.je Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Okusno.je Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Okusno.je Za najboljše palačinke ne počnite teh napak
Okusno.je Super triki, ki bodo rešili preslano juho, omako ali enolončnico
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1874