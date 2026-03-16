To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

Zakaj ravno pomarančni sok?

Uravnotežena prehrana je temelj zdravega življenja, med pijačami pa pomarančni sok izstopa kot klasika. Poleg priljubljenosti je bogat vir flavonoidov, zlasti hesperidina, ki je znan po antioksidativnih in protivnetnih lastnostih. To je spodbudilo znanstvenike k vprašanju: ali lahko vsakodnevno uživanje pomarančnega soka podpira zdravje srca in presnove?

Kako je potekala raziskava?

Rezultati, objavljeni v reviji Molecular Nutrition and Food Research, so temeljili na študiji z 20 zdravimi odraslimi (10 moških, 10 žensk), starimi med 21 in 36 let. Udeleženci so 60 dni vsak dan zaužili 500 ml 100-odstotnega pasteriziranega pomarančnega soka, razdeljenega na dva obroka. Pred začetkom so opravili tridnevno obdobje "izpiranja", v katerem so se izogibali citrusom in živilom, bogatim s flavonoidi (npr. kava, čaj, čokolada). Analiza je vključevala transkriptomsko analizo, ki preučuje izražanje genov v krvnih celicah.

Ključne ugotovitve

Po dveh mesecih so raziskovalci zaznali spremembe pri kar 3790 genih: - 2487 genov je imelo zmanjšano aktivnost, - 1303 genov pa povečano aktivnost. Spremembe so bile povezane z naslednjimi funkcijami: Uravnavanje krvnega tlaka – geni, povezani z visokim tlakom, so bili zmanjšani. Vnetje – aktivnost vnetnih genov se je znižala, kar lahko zmanjša tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in debelost. Presnova maščob – sok je vplival na gene, ki uravnavajo predelavo in shranjevanje lipidov. Razlike glede na telesno težo – pri prekomerno težkih je bil učinek močnejši na presnovo maščob, pri vitkejših pa na zmanjšanje vnetja. "Vsakodnevno uživanje pomarančnega soka sproži kompleksne genetske prilagoditve, ki kažejo na boljše kardiovaskularno in presnovno zdravje," so zapisali avtorji študije.

Podpora v širši literaturi

Rezultati niso osamljeni. Metaanaliza 10 kliničnih preskušanj, objavljena v Critical Reviews in Food Science and Nutrition, je pokazala, da pitje vsaj 500 ml pomarančnega soka na dan izboljša raven sladkorja v krvi, holesterola in vnetnih markerjev.

Omejitve raziskave

Študija je vključevala le 20 prostovoljcev, kar je majhen vzorec. Trajala je 60 dni, zato dolgoročni učinki niso znani. Udeleženci so bili iz Brazilije, kar omejuje posploševanje na druge populacije. Potrebne so večje in raznolike raziskave, da bi potrdili ugotovitve.

Kaj to pomeni v praksi?

Pomarančni sok je lahko preprost način za podporo zdravju: - pomaga pri zniževanju krvnega tlaka, - zmanjšuje vnetje, - izboljšuje presnovo maščob. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je treba paziti na velikost porcij, saj sok vsebuje naravne sladkorje, ki lahko vplivajo na raven glukoze. "Prehrana ni univerzalna – učinki pomarančnega soka se razlikujejo glede na telesno sestavo," poudarjajo raziskovalci.

