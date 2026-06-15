Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?

Piščančje meso je eno najpogosteje zaužitih vrst mesa na svetu. Razlog za to je preprost – je okusno, hitro pripravljeno in bogato z beljakovinami, obenem pa cenovno dostopno, še posebej, če kupite celega piščanca, ga razrežete in uporabite vse njegove dele.

Piščanca uporabljamo na nešteto načinov: od pečenja in paniranja do juh in enolončnic, eksotičnih jedi na žaru ali v voku. Zaradi svoje vsestranskosti je piščanec pogosta izbira tako za tiste, ki se želijo zdravo prehranjevati, kot za tiste, ki iščejo le hiter obrok.

Čeprav je svež piščanec bogat vir hranil, se stvari spremenijo, ko ga predelamo. Eden najbolj znanih primerov predelanega piščančjega izdelka so piščančji medaljoni ali priljubljeni "chicken nuggets". So priročni, okusni in hitro pripravljeni, a vprašanje je: kaj se pravzaprav skriva v teh hrustljavih zlato rjavih grižljajih?