Resnica o piščančjih medaljonih: Kaj se skriva pod zlato skorjico?

Piščančje meso je eno najpogosteje zaužitih vrst mesa na svetu. Razlog za to je preprost – je okusno, hitro pripravljeno in bogato z beljakovinami, obenem pa cenovno dostopno, še posebej, če kupite celega piščanca, ga razrežete in uporabite vse njegove dele.
Piščanca uporabljamo na nešteto načinov: od pečenja in paniranja do juh in enolončnic, eksotičnih jedi na žaru ali v voku. Zaradi svoje vsestranskosti je piščanec pogosta izbira tako za tiste, ki se želijo zdravo prehranjevati, kot za tiste, ki iščejo le hiter obrok.
Čeprav je svež piščanec bogat vir hranil, se stvari spremenijo, ko ga predelamo. Eden najbolj znanih primerov predelanega piščančjega izdelka so piščančji medaljoni ali priljubljeni "chicken nuggets". So priročni, okusni in hitro pripravljeni, a vprašanje je: kaj se pravzaprav skriva v teh hrustljavih zlato rjavih grižljajih?
Iz česa so narejeni piščančji medaljoni?
Na prvi pogled se zdi, da so medaljoni narejeni iz čistega belega piščančjega mesa, natančneje piščančjih prsi. Vendar pa raziskave kažejo drugačno sliko.
V mnogih primerih je le polovica vsebine piščančjih medaljonov dejansko mišično tkivo. Preostanek sestavljajo maščoba, krvne žile, živčno tkivo in celo drobni koščki kosti in vezivnega tkiva. Številne analize kažejo, da piščančji medaljoni pogosto vsebujejo več maščobe kot mesa, poleg živcev, kosti in vezivnega tkiva.
Sam proizvodni proces vključuje mletje različnih delov piščanca – od mesa in kože do kit in kosti – ki se nato oblikujejo v znane ovalne grižljaje. Nato pridejo na vrsto dodatki: različni konzervansi, polnila in sestavine za paniranje. Primer je pirofosfat, spojina, ki se uporablja v mešanicah za paniranje, skupaj z drugimi skritimi dodatki.
Naredite jih sami doma
Čeprav se piščančji medaljoni oglašujejo kot priročen in cenovno ugoden vir beljakovin, je resnica, da vsebujejo veliko več maščob, soli in dodatkov, kot bi pričakovali. Namesto čistega piščančjega fileja pogosto dejansko jemo mešanico različnih delov piščanca, oblikovanih v privlačne prigrizke. Če želite resnično izkoristiti vse prednosti piščanca, je najbolje, da izberete sveže meso in medaljone pripravite sami doma.
Vir: Index