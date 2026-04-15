Novak Đoković
Prehrana

Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja

B.R.
15. 04. 2026 02.30
0

Novice o prehrani Novaka Đokovića so znova dvignile veliko prahu. Potem ko so ga kamere ujele v znani sarajevski restavraciji, so se pojavila ugibanja, da naj bi eden najboljših tenisačev na svetu spremenil svoje dolgoletne prehranske navade. Kaj se v resnici dogaja?

Je Novak Đoković spremenil svojo prehrano?

Novak Đoković je že vrsto let znan po svojem discipliniranem življenjskem slogu, v katerem ima prehrana ključno vlogo. V preteklosti je večkrat poudaril, da njegov jedilnik temelji predvsem na rastlinskih živilih.

V zadnjih dneh pa so regionalni mediji poročali o njegovem obisku sarajevske restavracije Željo, kjer naj bi po navedbah zaposlenih užival tudi mesne jedi. Te informacije so sprožile val odzivov, saj naj bi Đoković že od leta 2015 zavestno izločil meso iz svoje prehrane.

Kaj pravijo različni viri?

Po poročanju nekaterih balkanskih medijev naj bi zaposleni v restavraciji potrdili, da je tenisač zaužil meso, medtem ko je njegov prijatelj Semir Osmanagić izjavil, da Đoković meso uživa že približno leto in pol.

Tudi informacije na spletni strani novakdjokovic.rs, ki jo upravljajo oboževalci, navajajo, da naj bi njegova prehrana vključevala belo meso in ribe.

Kot izpostavljajo strokovnjaki za prehrano pri Healthline, se prehranske navade posameznikov pogosto spreminjajo glede na telesne potrebe, športne cilje ali zdravstveno stanje, zato takšne spremembe pri vrhunskih športnikih niso neobičajne.

Đokovićeva prehrana skozi leta

Športnik je v preteklosti večkrat pojasnil, da ni strogi vegan, temveč zagovornik pretežno rastlinske prehrane. FOTO: Profimedia

Športnik je v preteklosti večkrat pojasnil, da ni strogi vegan, temveč zagovornik pretežno rastlinske prehrane. V intervjujih je poudaril, da uživa tudi ribe in jajca kot vir beljakovin, kar potrjujejo tudi analize športnih prehranskih režimov na portalu Medical News Today.

Njegova prehranska transformacija se je začela po diagnozi celiakije, zaradi katere je prešel na brezglutensko prehrano. Poleg glutena se izogiba tudi sladkorju in mlečnim izdelkom, kar po podatkih Cleveland Clinic pogosto pomaga pri izboljšanju prebave in splošnega počutja.

Prednosti, slabosti in izzivi rastlinske prehrane pri športnikih

Vegetarijanska in veganska prehrana sta v zadnjih letih postali vse bolj prisotni tudi med vrhunskimi športniki. Kot pojasnjuje ameriška dietetičarka Nancy Clark, lahko dobro načrtovana rastlinska prehrana zagotovi vse ključne hranilne snovi, vključno z beljakovinami, železom in maščobami omega-3, ki so pomembne za regeneracijo in zmogljivost. Tudi profesor Stuart Phillips z univerze McMaster poudarja, da kakovost vnosa beljakovin, ne glede na njihov izvor, igra ključno vlogo pri ohranjanju mišične mase, kar potrjujejo raziskave, objavljene v strokovnih revijah s področja športne prehrane.

Vegetarijanska in veganska prehrana sta v zadnjih letih postali vse bolj prisotni tudi med vrhunskimi športniki. FOTO: AdobeStock

Ob tem strokovnjaki iz Harvard T.H. Chan School of Public Health opozarjajo, da rastlinska prehrana lahko prinese številne koristi, kot so boljše srčno zdravje, manj vnetij in hitrejše okrevanje, vendar le, če je skrbno uravnotežena. Prav zato nutricionisti priporočajo, da športniki, ki se odločijo za tak način prehranjevanja, sodelujejo s strokovnjaki, da se izognejo morebitnim pomanjkanjem ključnih hranil.

Kljub številnim prednostim pa ima lahko rastlinska prehrana pri športnikih tudi določene slabosti, če ni ustrezno načrtovana. Kot opozarja Nancy Clark, lahko pri veganski ali strogo vegetarijanski prehrani pride do pomanjkanja vitamina B12, železa in cinka, kar lahko vpliva na energijo in vzdržljivost. Prav tako Stuart Phillips izpostavlja, da morajo športniki na rastlinski prehrani zaužiti večje količine hrane, da dosežejo enak vnos beljakovin kot pri prehrani, ki vključuje živalske vire.

Dodatno strokovnjaki opozarjajo, da je lahko izziv tudi zadosten energijski vnos, saj so rastlinska živila pogosto manj kalorično gosta. To lahko pri intenzivnih treningih vodi do pomanjkanja energije in počasnejše regeneracije. Zato je pri takšni prehrani ključnega pomena premišljeno načrtovanje obrokov ter po potrebi vključevanje prehranskih dopolnil.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Novak Đoković prehrana veganstvo športna prehrana dietetika rastlinska prehrana športniki
