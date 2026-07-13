Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo

Erling Haaland, 25-letni napadalec Manchester Cityja, je v preteklosti razkril, da njegov dnevni vnos hrane doseže približno 6000 kalorij – kar je za običajnega človeka skoraj nepredstavljiva količina.

icon-expand Erling Haaland FOTO: AP

Je kot "medved": Haalandov apetit presenetil tudi nogometaše

O njegovih prehranjevalnih navadah je za tuje medije spregovoril tudi norveški nogometaš Josh King. Kot so zapisali pri The Sun, je bil presenečen nad količino hrane, ki jo zaužije njegov rojak. "Še nikoli nisem videl nikogar jesti toliko kot on," je povedal in dodal, da Haaland kljub ogromnemu apetitu ostaja izjemno izklesan. Po njegovih besedah napadalec "je kot medved", vendar mu takšen način prehranjevanja očitno pomaga pri ohranjanju vrhunske forme.

Kaj se znajde na njegovem krožniku?

Haaland je že večkrat poudaril, da veliko pozornosti namenja kakovosti hrane. V pogovoru za ESPN je razkril, da se osredotoča predvsem na naravna in hranljiva živila. Na njegovem jedilniku so pogosto meso, ribe, jajca, zelenjava, riž, testenine in druga živila, ki mu zagotavljajo dovolj energije za naporne treninge in tekme. Pomemben del njegovega pristopa je tudi regeneracija, saj telo po napornih dvobojih potrebuje dovolj hranil za obnovo.

icon-expand Erling Haaland in Bernardo Silva FOTO: AP

6000 kalorij za telo, visoko skoraj dva metra

Haaland meri okoli 195 centimetrov in ima zelo mišičasto postavo, zato njegove energijske potrebe niso primerljive s povprečnim človekom. Kot so pojasnili pri Men's Health, vrhunski športniki z intenzivnimi treningi pogosto potrebujejo bistveno več kalorij kot običajna populacija. Za primerjavo: povprečen odrasel moški običajno potrebuje približno 2000 do 3000 kalorij na dan, medtem ko profesionalni nogometaši zaradi vsakodnevnih obremenitev pogosto potrebujejo precej več.

Tudi norveški zvezdnik si privošči pregrehe

Čeprav je njegov način prehranjevanja zelo discipliniran, Haaland ne skriva, da si občasno privošči tudi manj zdrave užitke. Kot so zapisali pri Goal, je napadalec že govoril o tem, da pri prehrani ne želi biti popolnoma omejen, ampak išče ravnotežje. Njegov pristop je preprost: kakovostna hrana, dovolj počitka in trdo delo. Prav kombinacija teh dejavnikov mu omogoča, da ostaja med najboljšimi strelci svetovnega nogometa.

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Za njegovimi goli stoji tudi življenjski slog

Spektakularni goli in rekordi niso posledica zgolj nogometnega talenta. Za Haalandovimi predstavami se skriva tudi izjemna skrb za telo, stroga rutina in prehrana, prilagojena zahtevam vrhunskega športa. Norvežan je tako še en primer športnika, pri katerem se uspeh ne začne samo na igrišču, ampak že veliko prej – pri vsakodnevnih navadah.

icon-expand Najboljši jedilnik zato ni tisti, ki je najbolj strog, ampak tisti, ki ga lahko posameznik dolgoročno vzdržuje ... FOTO: Arhiv naročnika

Kako sestaviti dober jedilnik, če ste aktiven športnik?

Čeprav večina rekreativnih športnikov ne potrebuje ekstremnega vnosa kalorij, kot ga ima Erling Haaland, mora biti prehrana prilagojena količini gibanja in ciljem posameznika. Kot poudarjajo pri American College of Sports Medicine (ACSM), je za boljšo športno zmogljivost in učinkovitejšo regeneracijo pomembna predvsem pravilna kombinacija energije, hranil, tekočine in časa vnosa hrane. Dober jedilnik naj temelji na kakovostnih beljakovinah, ki pomagajo pri obnovi mišic, ter zadostnem vnosu ogljikovih hidratov, ki predstavljajo glavni vir energije pri intenzivnejši vadbi. Strokovna priporočila ACSM in Academy of Nutrition and Dietetics poudarjajo, da morajo športniki poskrbeti predvsem za dovolj energije, beljakovin in ogljikovih hidratov glede na obseg treningov. Za rekreativca to pomeni, da naj bo krožnik sestavljen iz pustega mesa, rib, jajc, mlečnih izdelkov ali stročnic, poleg tega pa naj vključuje riž, krompir, ovsene kosmiče, polnozrnata živila, sadje in zelenjavo. Pomembne so tudi zdrave maščobe iz oreščkov, semen, oljčnega olja in rib. Pred treningom je priporočljiv lahek obrok, ki zagotovi dovolj energije, po vadbi pa kombinacija beljakovin in ogljikovih hidratov pomaga pri regeneraciji. Kot opozarjajo strokovnjaki za športno prehrano, ni univerzalnega jedilnika za vse – potrebe se razlikujejo glede na telesno maso, vrsto športa, intenzivnost treningov in cilje posameznika. Najboljši jedilnik zato ni tisti, ki je najbolj strog, ampak tisti, ki ga lahko posameznik dolgoročno vzdržuje in mu omogoča dovolj energije za trening, dobro počutje ter napredek.

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