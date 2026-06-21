Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili

Kot navajajo strokovnjaki za prehrano in dolgoživost, se po 40. letu zmanjša občutljivost na inzulin, telo počasneje predeluje maščobe in sladkor, hkrati pa se poveča tveganje za vnetja v telesu.

To pomeni, da hrana, ki v mladosti ni povzročala večjih težav, kasneje začne močneje vplivati na:

- srce in ožilje,

- telesno težo,

- raven energije,

- hormonsko ravnovesje.

Zato številni zdravniki poudarjajo preventivo – ne šele zdravljenje.