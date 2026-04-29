Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Žar
Prehrana

Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?

B.R.
29. 04. 2026 02.28
0

Mariniranje je ena tistih stvari, o katerih ima vsak "svoj recept" – realnost pa je precej bolj zanimiva. Če razumeš osnovo, lahko iz povprečnega kosa mesa narediš vrhunsko BBQ-izkušnjo. In ne, skrivnost ni v tem, da meso "namakaš čez noč".

Kaj marinada dejansko naredi (in česa ne)

Žar spremeni preprosto meso v karakter.
Žar spremeni preprosto meso v karakter. FOTO: Dreamstime

Najprej razbijmo mit: marinada ne prodre globoko v meso. V resnici deluje le na površini – nekaj milimetrov globoko.

Ampak ravno tam se zgodi čar:

- izboljša okus (zelo pomembno za skorjo)

- pomaga zadrževati vlago

- rahlo zmehča strukturo mesa

Ključ: marinada ni nadomestilo za dobro meso ali pravilno pečenje. Je "upgrade".

Osnovna formula vsake dobre marinade

Vsaka učinkovita marinada temelji na treh glavnih komponentah:

1. Sol (najpomembnejša stvar)

- prodre najgloblje v meso

- izboljša okus od znotraj

- pomaga zadrževati sokove

Če marinada nima dovolj soli, si v bistvu zgrešil bistvo.

Sestavine za marinado
Sestavine za marinado FOTO: Shutterstock

2. Kislina (limona, kis, vino, jogurt)

- razrahlja površino mesa

- doda svežino in "kick"

Ampak:

- deluje samo površinsko

- preveč kisline = kašasto meso

3. Maščoba (olje)

- prenaša okuse začimb

- pomaga pri pečenju (lepša skorja)

Ne pretiravaj – preveč olja = plameni na žaru.

Bonus: sladkor:

- pomaga pri karamelizaciji

- daje tisti "BBQ look"

Ampak pozor: hitro se zažge na visoki temperaturi.

Koliko časa marinirati (to je ključ)

Večina ljudi tukaj naredi napako.

Optimalni časi:

piščanec (file): 1–4 ure

piščanec (bedra): 2–8 ur

svinjina: 2–6 ur

govedina (steak): 30 min – 2 uri

trši kosi (flank – bočnik/potrebušina – spodnji del, skirt – spodnji del prsnega koša, tik pod rebri – mišica prepone): 4–12 ur

Mariniranje ne deluje po principu "več časa = boljše". Če meso predolgo stoji v močno kisli ali slani marinadi, se lahko njegova tekstura začne slabšati in postane mehka ali celo kašasta.

5 zlatih pravil za popoln žar

1. Mariniraj v hladilniku

Nikoli na pultu (razen največ 30 min pred peko).

2. Obriši meso pred peko

Če ga vržeš na žar mokrega:

- se bo kuhalo, ne peklo

- ne bo skorje

- vedno popivnaj s papirjem

3. Ne preluknjaj mesa z vilico

- izgubiš sokove

- slabši rezultat

4. Marinade ne uporabljaj ponovno (razen če jo prekuhaš)

Surovo meso = bakterije

5. Soli tudi po mariniranju

Ker marinada ne pride globoko v notranjost.

Hiter recept za univerzalno marinado

Če nimaš časa komplicirati:

Sestavine:

- 3 žlice oljčnega olja

- 2 žlici sojine omake

- 1 žlica limoninega soka

- 2 stroka česna

- poper

- malo medu

Postopek:

- Vse skupaj zmešaj

- Dodaj meso (v vrečko ali posodo)

- Pusti 2–4 ure

- Obriši in peci na vročem žaru

Kako marinada vpliva na zdravje

Zanimivo dejstvo: mariniranje lahko zmanjša nastanek škodljivih snovi pri pečenju tudi do ~90 %, še posebej z zelišči, kot sta rožmarin ali timijan.

Največje napake (ki jih dela večina)

- mariniranje čez noč v močni kislini

- preveč sladkorja = zažgano meso

- direktno na žar iz marinade (mokro)

- premalo soli

Če si zapomniš samo eno stvar:

sol + pravi čas + suha površina pred peko = vrhunsko meso

Marinada ni čarovnija – je orodje. Ko ga obvladaš, se razlika na krožniku vidi takoj.

Viri: The Grilling Science, Professional Secrets, Verywell Health

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1672