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Prehrana

Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'

Moškisvet.com
02. 09. 2026 02.57
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Iščete zdravo alternativo siru, ki podpira zdravje srca? Kardiolog priporoča to vrsto, saj vsebuje manj nasičenih maščob in soli, poleg tega pa je dober vir beljakovin in kalcija.

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Ko je pod vprašajem zdravje srca, mnogi ljudje pomislijo na sir kot na prvo stvar, ki jo je treba izločiti iz svoje prehrane. Res je, da imajo nekateri siri veliko nasičenih maščob in soli, kar lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni. Toda po mnenju kardiologa dr. Cheng-Han Chena se siru ni treba popolnoma izogniti – ključno je, da izberete prave in jih uživate zmerno.

"Sir je lahko del prehrane, ki je zdrava za srce, vendar ga je treba skrbno izbrati in uživati zmerno," pravi dr. Chen za Parade.

Ena najboljših možnosti, pravi, je mocarela. "Sveža mocarela ima manj nasičenih maščob in natrija kot večina drugih sirov, hkrati pa je dober vir beljakovin in kalcija ter vsebuje koristne probiotike," pojasnjuje.

Samo 30 g mocarele zagotavlja več kot 6 gramov beljakovin in 143 miligramov kalcija, kar so pomembne vrednosti v vsakodnevni prehrani. Prav tako se bolje ujema s priporočenimi prehranskimi vzorci, kot sta dieta DASH in mediteranska dieta, ki sta povezani z manjšim tveganjem za srčne bolezni.

Sveža mocarela ima manj nasičenih maščob in natrija kot večina drugih sirov, hkrati pa je dober vir beljakovin in kalcija ter vsebuje koristne probiotike.
Sveža mocarela ima manj nasičenih maščob in natrija kot večina drugih sirov, hkrati pa je dober vir beljakovin in kalcija ter vsebuje koristne probiotike. FOTO: Shutterstock

Pomembno je biti pozoren na oznake na embalaži

Beljakovine in kalcij v mocareli podpirajo tudi druge vidike zdravja. Po podatkih USDA mnogi odrasli ne zaužijejo dovolj kalcija, kar lahko dolgoročno vpliva na zdravje kosti in posredno zmanjša telesno aktivnost, ki je ključnega pomena za zdravje srca.

Poleg tega so raziskave iz leta 2020 pokazale, da lahko prehrana, bogata z beljakovinami, pomaga uravnavati telesno težo in zmanjša tveganje za bolezni, povezane z debelostjo, vključno s srčno-žilnimi boleznimi.

Vendar je pomembno biti pozoren na oznake na embalaži – vsebnost natrija v mocareli se lahko znatno razlikuje. "Priporočam, da se izogibate mocareli z visoko vsebnostjo soli, pa tudi vsem visoko predelanim sirom, ki pogosto vsebujejo veliko nasičenih maščob in natrija," zaključuje dr. Chen.

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Vir: Index

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KOMENTARJI (2)

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ajdanakolesu 07. 08. 2025 17.28
0 0
2/3 ozemlja Svice je visokogorje z kmetijami, Svicarji pojedo sira kot nihce in so zdravi, krepki, delovni ljudje.
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FRANCISE 07. 08. 2025 16.26
0 0
A pri vas še niste seznanjeni, da nasičene maščobe ne škodijo zdravju?
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