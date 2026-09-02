Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'

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Ko je pod vprašajem zdravje srca, mnogi ljudje pomislijo na sir kot na prvo stvar, ki jo je treba izločiti iz svoje prehrane. Res je, da imajo nekateri siri veliko nasičenih maščob in soli, kar lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni. Toda po mnenju kardiologa dr. Cheng-Han Chena se siru ni treba popolnoma izogniti – ključno je, da izberete prave in jih uživate zmerno.

"Sir je lahko del prehrane, ki je zdrava za srce, vendar ga je treba skrbno izbrati in uživati zmerno," pravi dr. Chen za Parade.

Ena najboljših možnosti, pravi, je mocarela. "Sveža mocarela ima manj nasičenih maščob in natrija kot večina drugih sirov, hkrati pa je dober vir beljakovin in kalcija ter vsebuje koristne probiotike," pojasnjuje.

Samo 30 g mocarele zagotavlja več kot 6 gramov beljakovin in 143 miligramov kalcija, kar so pomembne vrednosti v vsakodnevni prehrani. Prav tako se bolje ujema s priporočenimi prehranskimi vzorci, kot sta dieta DASH in mediteranska dieta, ki sta povezani z manjšim tveganjem za srčne bolezni.