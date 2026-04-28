Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo

Izjemna telesna forma Cristiana Ronalda je rezultat stroge discipline, natančno načrtovane prehrane in vsakodnevne rutine, ki jo spremljajo vrhunski strokovnjaki. Po poročanju tujih medijev je njegov nekdanji zasebni kuhar razkril zanimive podrobnosti o prehranskih navadah, ki naj bi bile ključne za njegovo dolgoživost v vrhunskem nogometu.

Športnik je znan po izjemno disciplinirani prehrani, ki temelji na visokobeljakovinskih in nizkomastnih živilih. Kot poroča ESPN , portugalski nogometaš zaužije več manjših obrokov na dan, ki vključujejo ribe, piščanca, zelenjavo in zdrave maščobe, kot je avokado.

Njegov nekdanji zasebni kuhar Giorgio Barone je za portal Covers razkril, da Ronaldo iz svoje prehrane popolnoma izključuje sladkor in predelane ogljikove hidrate.

Ena najbolj zanimivih podrobnosti, ki jih je razkril njegov kuhar, pa je popolna izključitev mleka iz prehrane. Po njegovih besedah Ronaldo verjame, da mleko ni naravno živilo za odrasle ljudi, kar je sprožilo številne razprave v prehranski skupnosti.