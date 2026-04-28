Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo

Izjemna telesna forma Cristiana Ronalda je rezultat stroge discipline, natančno načrtovane prehrane in vsakodnevne rutine, ki jo spremljajo vrhunski strokovnjaki. Po poročanju tujih medijev je njegov nekdanji zasebni kuhar razkril zanimive podrobnosti o prehranskih navadah, ki naj bi bile ključne za njegovo dolgoživost v vrhunskem nogometu.
Stroga prehrana Cristiana Ronalda
Športnik je znan po izjemno disciplinirani prehrani, ki temelji na visokobeljakovinskih in nizkomastnih živilih. Kot poroča ESPN, portugalski nogometaš zaužije več manjših obrokov na dan, ki vključujejo ribe, piščanca, zelenjavo in zdrave maščobe, kot je avokado.
Njegov nekdanji zasebni kuhar Giorgio Barone je za portal Covers razkril, da Ronaldo iz svoje prehrane popolnoma izključuje sladkor in predelane ogljikove hidrate.
Ena najbolj zanimivih podrobnosti, ki jih je razkril njegov kuhar, pa je popolna izključitev mleka iz prehrane. Po njegovih besedah Ronaldo verjame, da mleko ni naravno živilo za odrasle ljudi, kar je sprožilo številne razprave v prehranski skupnosti.
Trening, regeneracija in življenjski slog
Ronaldo poleg prehrane sledi tudi izjemno zahtevnemu režimu treningov, ki lahko traja do 4 ure dnevno. Kot poroča Sky Sports, vključuje kombinacijo nogometnih treningov, vadbe za moč in kardio aktivnosti.
Njegov življenjski slog vključuje tudi uporabo ledenih kopeli, savn in regeneracijskih tehnik, ki jih strokovnjaki pogosto navajajo kot ključne pri podaljševanju športne kariere.
