Cristiano Ronaldo
Prehrana

Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo

B.R.
28. 04. 2026 02.24
1

Cristiano Ronaldo tudi pri 41 letih še vedno navdušuje s svojo fizično pripravljenostjo in profesionalnim pristopom k športu.

Izjemna telesna forma Cristiana Ronalda je rezultat stroge discipline, natančno načrtovane prehrane in vsakodnevne rutine, ki jo spremljajo vrhunski strokovnjaki. Po poročanju tujih medijev je njegov nekdanji zasebni kuhar razkril zanimive podrobnosti o prehranskih navadah, ki naj bi bile ključne za njegovo dolgoživost v vrhunskem nogometu.

Stroga prehrana Cristiana Ronalda

Športnik je znan po izjemno disciplinirani prehrani, ki temelji na visokobeljakovinskih in nizkomastnih živilih. Kot poroča ESPN, portugalski nogometaš zaužije več manjših obrokov na dan, ki vključujejo ribe, piščanca, zelenjavo in zdrave maščobe, kot je avokado.

Športnik je znan po izjemno disciplinirani prehrani. FOTO: Profimedia

Njegov nekdanji zasebni kuhar Giorgio Barone je za portal Covers razkril, da Ronaldo iz svoje prehrane popolnoma izključuje sladkor in predelane ogljikove hidrate.

Ena najbolj zanimivih podrobnosti, ki jih je razkril njegov kuhar, pa je popolna izključitev mleka iz prehrane. Po njegovih besedah Ronaldo verjame, da mleko ni naravno živilo za odrasle ljudi, kar je sprožilo številne razprave v prehranski skupnosti.

Trening, regeneracija in življenjski slog

Ronaldo poleg prehrane sledi tudi izjemno zahtevnemu režimu treningov, ki lahko traja do 4 ure dnevno. Kot poroča Sky Sports, vključuje kombinacijo nogometnih treningov, vadbe za moč in kardio aktivnosti.

Njegov življenjski slog vključuje tudi uporabo ledenih kopeli, savn in regeneracijskih tehnik, ki jih strokovnjaki pogosto navajajo kot ključne pri podaljševanju športne kariere.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MartaLu 28. 04. 2026 08.16
2 0
Groza....res groza...postarano, žilasto in nečloveško telo.....katastrofa, prej ko je bil mlad je bil vsaj lep, zdaj je ostal le še kup zmečkane kože in žil. Pa kaj je tukaj lepega?
ODGOVORI
