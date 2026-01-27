Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Jetra so eden najpomembnejših organov v telesu, saj sodelujejo pri presnovi, shranjevanju energije in odstranjevanju toksinov. Ko njihovo delovanje oslabi, se lahko pojavijo resni zapleti, kot so okužbe, rak jeter ali celo odpoved organa. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je skrb za zdravje jeter ključnega pomena.

Zakaj so jetra tako pomembna?

Jetra opravljajo številne funkcije, ki omogočajo normalno delovanje telesa. Ko pride do okvare, se lahko pojavijo opozorilni znaki, med katerimi so najpogostejši porumenelost kože in oči, otekanje nog ter povečana nagnjenost k podplutbam. Na zdravje jeter vplivajo različni dejavniki – od virusnih okužb in uživanja alkohola do genetike in življenjskega sloga. Pomemben del preventive pa je tudi prehrana.

Brokoli kot zaveznik zdravih jeter

Hepatologinja dr. Ana Kardashian poudarja: "Prehrana je zelo pomembna za zdravje jeter." Med živili, ki jih strokovnjaki najpogosteje priporočajo, izstopa brokoli. Gre za zelenjavo, bogato z antioksidanti, ki lahko pomaga zmanjševati vnetne procese v jetrih. Dr. Kardashian pojasnjuje, da brokoli vsebuje snovi, ki lahko podpirajo naravne obrambne mehanizme telesa. Njen kolega, hepatolog dr. Anthony Martinez, dodaja, da sta glukorafanin in sulforafan ključni spojini, ki pomagata zmanjševati kopičenje maščob in oksidativni stres v jetrih.

icon-expand Brokoli je bogat z antioksidanti, ki lahko pomaga zmanjševati vnetne procese v jetrih. FOTO: Shutterstock

Kako deluje sulforafan?

Dr. Martinez izpostavlja, da sulforafan spodbuja delovanje encimov, ki sodelujejo pri razstrupljanju: "Sulforafan aktivira encime za razstrupljanje in pomaga jetrom učinkoviteje nevtralizirati toksine." Poleg tega brokoli vsebuje veliko vlaknin, ki podpirajo zdravo prebavo. Ker je črevesje tesno povezano z delovanjem jeter, lahko dobra prebava posredno prispeva k boljšemu delovanju jeter.

Koliko brokolija vključiti v prehrano?

Čeprav ni natančno določene količine, strokovnjaki priporočajo od približno 200 do 600 gramov brokolija na dan. Pomembno pa je, da brokoli ni edina zelenjava na krožniku. Dr. Kardashian poudarja, da mora biti del raznolike prehrane, bogate z antioksidanti in hranili. Med živili, ki prav tako podpirajo zdravje jeter, hepatologi pogosto omenjajo: špinačo, ohrovt, česen, korenovke, kot sta pesa in korenje.

