Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to

Nova študija, objavljena v reviji Clinical Nutrition, razkriva, da lahko starejši odrasli občutno izboljšajo svoje presnovno zdravje že z razmeroma preprosto spremembo – z zmanjšanjem vnosa ultra predelane hrane, opozarja Science Alert. Raziskovalci so ugotovili, da lahko ljudje tudi ob ohranjanju znane, uravnotežene prehrane dosežejo pomembne koristi, če ultra predelano hrano omejijo na minimum. Ultra predelana živila so izdelana z industrijskimi postopki in vsebujejo dodatke, ki jih v domači kuhinji običajno ne uporabljamo. Sem sodijo emulgatorji, umetne arome, barvila in konzervansi. Najpogosteje jih najdemo v pakiranih prigrizkih, pripravljenih obrokih in predelanih mesninah. Pretekle raziskave so takšno prehrano povezale s slabšimi zdravstvenimi izidi.

Kako je potekala raziskava?

V raziskavo so vključili Američane, stare 65 let in več, med katerimi je imelo veliko udeležencev prekomerno telesno težo ali presnovne dejavnike tveganja, kot sta inzulinska rezistenca ali povišan holesterol. Osem tednov so sledili dvema različnima prehranskima načrtoma, ki sta vsebovala manj kot 15 % ultra predelane hrane. Ena dieta je vključevala pusto rdeče meso, druga pa je bila vegetarijanska z mlečnimi izdelki in jajci. Med obema fazama je bil dvotedenski premor, ko so se udeleženci vrnili k svoji običajni prehrani. Raziskovalci so poskrbeli za vse obroke in prigrizke, ki so temeljili na minimalno predelanih sestavinah in sledili prehranskim smernicam za Američane. Udeležencem ni bilo treba zmanjšati kalorij ali spreminjati telesne aktivnosti – ključen je bil le manjši delež ultra predelane hrane.

icon-expand Ultra predelana živila so izdelana z industrijskimi postopki in vsebujejo dodatke, ki jih v domači kuhinji običajno ne uporabljamo. Sem sodijo emulgatorji, umetne arome, barvila in konzervansi. Najpogosteje jih najdemo v pakiranih prigrizkih, pripravljenih obrokih in predelanih mesninah. FOTO: Shutterstock

Rezultati: manj kalorij, manj maščobe, boljša presnova

Ko so udeleženci uživali prehrano z nizko vsebnostjo ultra predelane hrane, so spontano zaužili manj kalorij in izgubili telesno težo, vključno s trebušno maščobo. Poleg tega so se pokazale še druge pomembne izboljšave: - boljša občutljivost na inzulin, - nižje ravni holesterola, - manj vnetnih markerjev, - ugodnejše spremembe hormonov, ki uravnavajo apetit in presnovo. Zanimivo je, da so bile koristi podobne ne glede na to, ali je bila prehrana mesna ali vegetarijanska.

Zakaj so ugotovitve pomembne?

Ultra predelana hrana predstavlja več kot polovico kalorij, ki jih zaužije povprečen odrasel Američan. Čeprav je priročna, jo raziskave vse pogosteje povezujejo z debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in boleznimi srca. Ker starejši odrasli predstavljajo vse večji delež svetovnega prebivalstva, postaja ohranjanje presnovnega zdravja ključnega pomena za kakovostno staranje. Avtorji študije poudarjajo, da je to prva raziskava, ki je pokazala merljive koristi realističnega zmanjšanja ultra predelane hrane v vsakdanjem življenju starejših ljudi.

Kaj še ni jasno?

Raziskava je bila razmeroma majhna, zato ne more odgovoriti na vprašanje, ali bi dolgoročno zmanjšanje ultra predelane hrane lahko preprečilo bolezni, kot sta sladkorna bolezen ali srčnožilne bolezni. Prav tako ni znano, ali lahko ljudje brez strokovne podpore dolgoročno vzdržujejo takšne prehranske spremembe. Nedorečeno ostaja tudi, kateri elementi predelave hrane – na primer aditivi ali tehnike, kot je ekstruzija – imajo največji vpliv na zdravje. Raziskovalci menijo, da bi odgovori na ta vprašanja lahko pomagali proizvajalcem ustvariti bolj zdrave, a še vedno priročne izdelke.

