Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Poglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.

Nova spoznanja o povezavi med prehrano in zdravjem

Debelost je ena največjih zdravstvenih težav sodobnega sveta – z njo se spopada več kot milijarda ljudi. Poleg povečanega tveganja za bolezni srca, rakava obolenja in sladkorno bolezen, je izziv tudi dolgoročno vzdrževanje zdrave telesne teže. Znanstveniki so zdaj odkrili, da lahko občasno omejevanje kalorij (intermittent energy restriction – IER) pomembno vpliva na delovanje črevesja in možganov, kar odpira nove možnosti za zdravljenje debelosti.

Kako je potekala raziskava?

Kitajski raziskovalci so 62 dni spremljali 25 prostovoljcev z debelostjo, ki so se držali režima IER – načina prehranjevanja, kjer se vnos kalorij na določene dni močno zmanjša. Rezultati so bili presenetljivi: udeleženci so v povprečju izgubili 7,6 kg oziroma 7,8 % telesne teže, hkrati so se pokazale spremembe v možganski aktivnosti, povezani z apetitom in odvisnostjo, ter spremembe v sestavi črevesnega mikrobioma.

Kaj se dogaja v možganih in črevesju?

Slikanje možganov z fMRI je pokazalo spremembe v regijah, ki uravnavajo apetit, med njimi v frontalnem orbitalnem girusu. Analiza vzorcev blata in krvi pa je razkrila povezavo med določenimi bakterijami in možgansko aktivnostjo. Bakteriji Coprococcus comes in Eubacterium hallii sta bili negativno povezani z aktivnostjo v možganskem področju, ki sodeluje pri samonadzoru in volji pri prehranjevanju. To potrjuje, da črevesni mikrobiom in možgani delujejo v dvosmerni komunikaciji: mikrobi proizvajajo snovi, ki vplivajo na možgane, ti pa nato uravnavajo prehranjevalne navade.

Zakaj je odkritje pomembno?

Raziskava potrjuje, da je os možgani–črevesje–mikrobiom ključna pri razumevanju debelosti. Čeprav še ni jasno, ali spremembe v črevesju sprožijo spremembe v možganih ali obratno, je jasno, da sta sistema tesno povezana. To odpira možnosti za nove pristope: ciljno zdravljenje določenih možganskih regij, vplivanje na sestavo črevesnega mikrobioma, kombinacija prehranskih režimov in psiholoških terapij. Znanstveniki poudarjajo, da je treba natančneje raziskati, katera področja črevesja in možganov so ključna za uspešno hujšanje. Razumevanje teh mehanizmov bi lahko vodilo do bolj učinkovitih terapij, ki bi pomagale ljudem ne le pri izgubi teže, temveč tudi pri njenem dolgoročnem vzdrževanju.

Kako začeti z občasnim omejevanjem kalorij (IER)?

Občasno omejevanje kalorij je način prehranjevanja, ki temelji na izmenjavi dni z normalnim vnosom hrane in dni, ko je vnos kalorij močno zmanjšan. Da bo začetek varen in učinkovit, upoštevajte naslednje korake:

1. Posvetujte se z zdravnikom

Preden začnete, se posvetujte s strokovnjakom – še posebej, če imate kronične bolezni, jemljete zdravila ali imate posebne prehranske potrebe.

2. Izberite režim, ki vam ustreza

Najpogostejši pristopi so: 5:2 metoda – pet dni normalne prehrane, dva dneva z omejenim vnosom (okoli 500–600 kcal). Alternativni dnevi – en dan običajna prehrana, naslednji dan močno zmanjšan vnos kalorij. Časovno omejeno prehranjevanje – hrano zaužijete v določenem časovnem oknu (npr. 8 ur), preostali čas pa se postite.

3. Osredotočite se na kakovost hrane

Na dneve z omejenim vnosom kalorij izbirajte hranilno bogata živila: zelenjava in sadje, pusto meso ali ribe, polnozrnata žita, zdrave maščobe (avokado, olivno olje, oreščki).

4. Poskrbite za hidracijo

Voda, nesladkan čaj in kava brez sladkorja so odlični spremljevalci. Hidracija pomaga zmanjšati občutek lakote in podpira presnovo.

5. Spremljajte odziv telesa

Prvih nekaj tednov je lahko izziv – občutek lakote, manj energije ali nihanje razpoloženja so pogosti. Spremljajte, kako se počutite, in prilagodite režim, če je potrebno.

6. Združite z zdravim življenjskim slogom

IER bo najbolj učinkovit, če ga kombinirate z: redno telesno aktivnostjo, kakovostnim spanjem, obvladovanjem stresa.

