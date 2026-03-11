Moskisvet.com
Chia semena - recept
Prehrana

Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?

E.R.
11. 03. 2026 04.00
0

Obstaja kar 5 razlogov.

Chia semena so postala priljubljena, prehransko bogata hrana, in to z dobrim razlogom. Ta drobna črna semena so polna hranil in ponujajo številne prednosti za tiste, ki želijo shujšati. Prehranski strokovnjaki so za portal Health Shots izpostavili pet prednosti chia semen, ki pomagajo pri hujšanju.

Bogata z vlakninami

Chia semena so izjemno bogata s prehranskimi vlakninami. To vam pomaga, da se dlje časa počutite siti, zmanjšate potrebo po prigrizkih in s tem skupni vnos kalorij, kar vse pomembno prispeva k izgubi teže.

Vsebujejo visok delež beljakovin

Beljakovine so ključne za hujšanje, chia semena pa so njihov odličen rastlinski vir, s čimer podpirajo rast mišic in hkrati zmanjšujejo lakoto. Višji vnos beljakovin obenem pospešuje metabolizem, kar telesu pomaga, da porabi več kalorij.

So nizkokalorične in bogate s hranili

Čeprav so zelo majhna, chia semena vsebujejo obilico omega-3 maščobnih kislin, antioksidantov, kalcija, magnezija in železa. Poleg tega so nizkokalorična, zaradi česar so idealna izbira za tiste, ki pazite na vnos kalorij, poroča Health Shots.

Čeprav so zelo majhna, chia semena vsebujejo obilico omega-3 maščobnih kislin, antioksidantov, kalcija, magnezija in železa. FOTO: Shutterstock

Izboljšujejo prebavo

Zaradi visoke vsebnosti vlaknin chia semena pomagajo ohranjati zdravo prebavo. Lahko preprečijo zaprtje in podpirajo zdravje črevesja, kar je zelo pomembno, če poskušate shujšati.

Uravnavajo raven sladkorja v krvi

Chia semena lahko pomagajo stabilizirati raven sladkorja v krvi tako, da upočasnijo absorpcijo sladkorja v krvni obtok. To lahko zmanjša nenadne skoke in padce insulina, ki pogosto povzročijo večjo lakoto in kopičenje maščobe v telesu.

Vir: index.hr

hrana prehrana chia chia semena krvni sladkor prebava malo kalorij beljakovine semena zdrava prehrana moško zdravje zdrava hrana zdravo
