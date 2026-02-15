5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Razprave o tem, ali je bolje jesti pred ali po vadbi, so danes precej enotne – večina trenerjev priporoča lahek obrok pred treningom. Kot poroča Index ta pomaga ohranjati energijo in intenzivnost, kar potrjuje tudi trener Tony Gentilcore, ki pravi:"Kar jeste pred treningom, vam pomaga vzdrževati intenzivnost, tako da lahko kar najbolje izkoristite vadbo." A napačna izbira hrane lahko povzroči ravno nasprotno. Dietetik Albert Matheny opozarja: "Zaradi tega, kar ste pojedli, imate lahko odlično vadbo, ali pa vam hrana vse pokvari." Strokovnjaki zato izpostavljajo nekaj živil, ki se jim je tik pred vadbo bolje izogniti.

Gazirane pijače: recept za napihnjenost

Mehurčki v gaziranih pijačah lahko povzročijo nelagodje, pritisk v trebuhu in slabost. Matheny pojasnjuje, da gibanje med vadbo pospeši vračanje kisline iz prebavnega trakta, kar lahko sproži refluks in neprijetno pekoč občutek.

Pikantna hrana: pogosti krivec za zgago

Pekoče jedi povečajo možnost za zgago, saj začimbe dražijo želodec. Matheny dodaja:"Ko telovadimo, kri teče v mišice in ne v prebavni sistem, zato hrana dlje časa ostane v želodcu." V kombinaciji z gibanjem to pogosto vodi do refluksa in nelagodja.

Živila z veliko vlakninami: dobra za zdravje, slaba pred vadbo

Stročnice, polnozrnata žita in druga hrana, bogata z vlakninami, se prebavljajo počasi. Matheny opozarja, da telo potrebuje čas, da jih razgradi, kar lahko povzroči napihnjenost, pline in krče – vse to pa je zadnja stvar, ki jo želite med treningom.

Mlečni izdelki: pogost sprožilec prebavnih težav

Mleko, jogurt in drugi mlečni izdelki se prebavljajo počasneje, kar lahko preusmeri pretok krvi stran od mišic. Matheny pravi:"To lahko povzroči utrujenost ali slabost," nekateri pa občutijo tudi krče v želodcu, kar lahko močno ovira vadbo.

Težka in mastna hrana: prepočasna za aktiven trening

Meso, oreščki in jedi z veliko olja upočasnijo prebavo in povzročijo občutek teže. Gentilcore opozarja: "Izogibajte se velikim, mastnim obrokom, saj med vadbo pogosto povzročajo letargijo in slabost." Trenerka Taylor Beebe dodaja, da hrana z veliko maščob ali beljakovin pred kardio vadbo ni idealna, saj predolgo ostane v želodcu.

Kaj torej jesti pred vadbo?

Strokovnjaki priporočajo lahko prebavljive ogljikove hidrate in manjšo količino beljakovin. Gentilcore pravi, da svojim strankam pogosto svetuje sadje, riževe krekerje ali beljakovinski napitek. Beebe pa poudarja, da je najpomembnejše poslušati svoje telo: "Nekateri ljudje ne morejo jesti pred vadbo, drugi pa lahko – ključno je, da prehrano prilagodite svojim potrebam."

