5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje

Živila, bogata z vitamini, beljakovinami, vlakninami in zdravimi maščobami, imajo največje koristi za zdravje in imajo tudi moč, da zagotovijo dolgotrajnejšo sitost.

Zdravje je pomemben cilj, h kateremu stremi marsikateri posameznik, pravilna in uravnotežena prehrana pa velik korak k doseganju le-tega. Nobeno posamezno živilo ne zagotavlja vseh potrebnih hranil, zato je še vedno pomembna raznolika prehrana.

Omejiti ali izogibati se je treba močno predelani hrani z veliko kalorijami, ki ima majhno hranilno vrednost, saj nekatera od tovrstnih živil celo pospešijo vnetne procese v telesu in s tem negativno vplivajo na zdravje. Spodaj je seznam 5 živil, ki veljajo za najbolj hranljiva na svetu.

1. Losos

Mastne ribe, kot je losos, so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami. Te potrebuje vsaka celica v telesu, v telo pa jih lahko vnesete samo s hrano ali prehranskimi dopolnili.

100-gramska porcija divjega atlantskega lososa vsebuje približno 2,2 grama omega-3 in 25,4 grama visokokakovostnih živalskih beljakovin. Zagotavlja tudi vitamine in minerale, vključno z magnezijem, kalijem, selenom in vitamini B. Poleg lososa se lahko temu seznamu pridružijo tudi sardele, piše Healthline.

icon-expand Losos FOTO: Adobe Stock

2. Ohrovt

Ohrovt je zelena listnata zelenjava, bogata z vitamini, minerali, vlakninami, antioksidanti in različnimi bioaktivnimi spojinami. Kapusnice, kot sta ohrovt in zelje, prav tako vsebujejo spojine za boj proti raku. Zagotavlja vitamine C, A, K in B6, kalij, kalcij, magnezij, baker in mangan, ena porcija pa ima samo 9 kalorij.

icon-expand Ohrovt FOTO: Arhiv naročnika

3. Morske alge

Obstaja veliko vrst morskih alg in načinov, kako jih uporabiti v svoji prehrani. Nori se na primer uporabljajo za zvijanje sušija. Morske alge zagotavljajo minerale, kot so kalcij, železo, magnezij in mangan. Vsebujejo tudi veliko joda, minerala, ki ga telo uporablja za ustvarjanje ščitničnih hormonov.

icon-expand Morske alge FOTO: Adobe Stock

4. Česen

Česen je okusen in zelo hranljiv ter vsebuje bioaktivne spojine, ki so bogate z nekaterimi lastnostmi za boj proti boleznim. Česen pomaga zniževati krvni tlak, zmanjšati skupni in LDL (slab) holesterol ter zvišati HDL (dober) holesterol.

icon-expand Česen FOTO: Shutterstock

5. Krompir

Krompir je dober vir kalija, magnezija, bakra, železa in mangana. Vsebuje tudi vitamin C in večino vitaminov B, če ga uživamo z lupino, pa služi tudi kot dober vir vlaknin. Krompir je zelo nasitno živilo in vsebuje odporen škrob. Nekatere raziskave kažejo, da zagotavlja večji občutek sitosti kot druga živila z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, kot so riž ali testenine. To lahko ljudem pomaga pri uravnavanju telesne teže, saj je manj verjetno, da se bodo po zaužitju krompirja počutili siti.

icon-expand Pečen krompir FOTO: Shutterstock

