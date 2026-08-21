Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Visok krvni tlak
Prehrana

4 sadeži, ki učinkovito znižujejo krvni tlak

N. Č.
21. 08. 2026 02.55
0

Visok krvni tlak je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa, a nanj lahko vplivamo tudi s preprostimi prehranskimi izbirami. Nekateri sadeži vsebujejo hranila, ki dokazano pomagajo uravnavati sistolični tlak in krepijo srce.

Moški se pogosto soočajo z višjim tveganjem za hipertenzijo zaradi kombinacije življenjskega sloga, stresa, prehrane in genetike. Prekomerno uživanje soli, procesirane hrane in alkohola dodatno obremenjuje žilje, kar vodi v togost arterij in povišan tlak. Prav zato je vnos živil, bogatih s kalijem in antioksidanti, izjemno pomemben – ta hranila pomagajo sproščati žilne stene, zmanjšujejo oksidativni stres in podpirajo zdravo delovanje srca.

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk
Preberi še
To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

Portal Eating Well izpostavlja 4 sadeže, ki lahko koristijo ljudem, ki se borijo z visokim krvnim tlakom. Sadje zagotavlja pomembna hranila za zdravje srca, vključno z vlakninami, kalijem in antioksidanti. Če so vam diagnosticirali visok krvni tlak, lahko 'uživanje raznolikega sadja in zelenjave pomaga pri njegovem uravnavanju', po poročanju Eating Well pravi kardiolog dr. David Sabgir.

Imate tudi vi visok krvni tlak?
Imate tudi vi visok krvni tlak? FOTO: AdobeStock

Banane

Banane so eden najbogatejših naravnih virov kalija, minerala, ki pomaga uravnavati ravnovesje med natrijem in tekočinami v telesu. Kalij sprošča žilne stene, kar omogoča lažji pretok krvi in neposredno vpliva na znižanje sistoličnega tlaka. Strokovnjaki poudarjajo, da je že ena banana na dan preprost korak k boljšemu zdravju ožilja, še posebej pri tistih, ki pogosto uživajo slana ali procesirana živila.

banane
banane FOTO: Profimedia

Avokado

Avokado združuje zdrave maščobe, vlaknine in kalij – kombinacijo, ki je izjemno koristna za srčno-žilni sistem. Nenasičene maščobe pomagajo uravnavati holesterol, vlaknine podpirajo stabilen pretok krvi, kalij pa zmanjšuje škodljive učinke natrija. Že tretjina avokada vsebuje približno 250 mg kalija, kar ga uvršča med najbolj hranilne sadeže za podporo zdravemu krvnemu tlaku.

Avokado
Avokado FOTO: AP

Jagodičevje

Borovnice, maline in robide so polne antocianinov – močnih antioksidantov, ki ščitijo žilne celice pred oksidativnim stresom. Raziskave kažejo, da redno uživanje jagodičevja zmanjšuje tveganje za srčne bolezni in pomaga ohranjati prožnost žil. Ta prožnost je ključna pri uravnavanju krvnega tlaka, saj žile lažje prenašajo spremembe v pretoku krvi brez poškodb.

Jagodičevje
Jagodičevje FOTO: AdobeStock

Kivi

Kivi je izjemno bogat z vitaminom C in kalijem, kar ustvarja močan sinergijski učinek pri zniževanju sistoličnega tlaka. Študije kažejo, da lahko že en kivi na dan opazno zmanjša upor v arterijah. Poleg tega vsebuje encime, ki podpirajo prebavo in presnovo – oba dejavnika sta pomembna za dolgoročno zdravje srca in ožilja.

Kivi
Kivi FOTO: AdobeStock
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: eatingwell.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
krvni tlak hipertenzija zdravje srca kardiolog kalij sadje prehrana
Prehrana

Ga imate pogosto na krožniku? Strokovnjaki opozarjajo na vpliv tega mesa na črevesje

Vizita.si Kako borovnice vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Vizita.si 7 živil, ki lahko naravno pomagajo znižati krvni tlak
Moskisvet.com To sadje ni za vsakogar: 5 skupin ljudi, ki se mu morajo izogibati
Vizita.si Sadež, ki bi lahko izboljšal zdravje črevesja
Vizita.si Vrsta jagodičevja, ki bi jo morali jesti vsak dan. Odlična je za zdravje srca
Vizita.si Štiri vrste sadja z več antioksidanti kot borovnice
Zadovoljna.si Celo sadje ali sveže iztisnjen sok?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908