Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom

Ekstremni prehranski trendi na družbenih omrežjih
Družbena omrežja so v zadnjih letih postala tudi prostor, kjer se hitro širijo različni prehranski izzivi in ekstremne diete. Zadnje čase med njimi izstopa dieta s sardinami, pri kateri posamezniki več dni uživajo izključno sardine v konzervi z namenom "resetiranja" telesa, povečanja energije in izboljšanja mentalne osredotočenosti.
V ospredju tokratnega primera je bil ustvarjalec vsebin Pigmie, ki je izvedel 48-urni poskus in ga dokumentiral za svoje sledilce.
Prvih nekaj ur: občutek lahkotnosti in hitre spremembe
Hiter padec teže in vizualne spremembe
V začetni fazi je Pigmie opazil, da se njegovo telo hitro spreminja. Kot navaja, je imel občutek, da je videti bolj "definiran" in lažji, kar je verjetno posledica hitrega praznjenja glikogenskih zalog in zmanjšanega vnosa ogljikovih hidratov.
Motivacija na začetku
Na začetku izziva je bil celo motiviran, saj je verjel v "detox" učinek in hitro spremembo telesne sestave.
Sredina izziva: lakota in psihični padec
Intenzivna želja po drugi hrani
Po nekaj deset urah je začutil močan preobrat. Lakota je postala izrazita, največja želja pa ni bila več hrana na splošno, ampak karkoli, kar ni sardina.
Utrujenost in padec energije
Energija je začela hitro padati, pojavila se je utrujenost, koncentracija pa se je poslabšala. Dodal je tudi, da ima občutek, da se čas premika počasneje.
Mentalni preobrat: nenavadno "zen" stanje
Povečan fokus kljub pomanjkanju energije
V kasnejši fazi se je pojavila nenavadna sprememba mentalnega stanja. Opisal je občutek izjemne zbranosti in miru, ki ga je poimenoval "zen-like flow state".
Ketogeni učinek
Kot navaja Mayo Clinic, je prišlo do stanja ketoze, ki nastopi, ko telo zaradi zelo nizkega vnosa ogljikovih hidratov začne iskati alternativni vir energije. Ker se zaloge glukoze (glikogena) v jetrih in mišicah hitro izpraznijo, telo preklopi na razgradnjo maščob, pri čemer nastajajo t. i. ketoni, ki jih nato uporablja kot gorivo za možgane in mišice. Do tega procesa pogosto pride pri postu ali zelo restriktivnih dietah, kot je bila v tem primeru prehrana izključno s sardelami.
V začetni fazi ketoze lahko pride do hitre izgube teže, predvsem zaradi izgube vode, saj se z izpraznitvijo glikogenskih zalog sprosti tudi vezana voda v telesu. Nekateri ljudje poročajo o večji mentalni jasnosti in stabilnejši energiji, drugi pa občutijo utrujenost, glavobole, razdražljivost in tako imenovano "keto gripo", ki se pojavi v obdobju prilagajanja. Dolgotrajnejša ali nenadzorovana ketoza pa lahko pri nekaterih povzroči tudi pomanjkanje določenih hranil in obremenitev telesa, zato ni primerna kot ekstremna ali enostranska prehranska praksa.
Fizične spremembe in stranski učinki
Po 48 urah so bile vidne spremembe v telesni sestavi, predvsem manj zadrževanja vode in bolj definiran videz.
Zanimivo je tudi, da je poročal o zmanjšanju bolečin v ramenih in sklepih, kar je pripisal spremembi prehrane.
Kot navaja WebMD, pa lahko pretirano uživanje sardel vpliva tudi na zdravstvena tveganja, med drugim na povečano možnost težav s strjevanjem krvi pri prekomernem vnosu določenih hranil.
Zakaj so sardine v normalni prehrani lahko zelo zdrave
Čeprav ekstremni post s sardinami ni primeren kot dolgoročna praksa, so sardine v okviru uravnotežene prehrane zelo hranilno bogata živila.
Bogate z omega-3 maščobnimi kislinami
Sardine so znane po visoki vsebnosti omega-3 maščob, ki lahko prispevajo k zdravju srca in možganov ter pomagajo pri zmanjševanju vnetij v telesu.
Vir beljakovin in vitaminov
Vsebujejo kakovostne beljakovine ter pomembna mikrohranila, kot so vitamin D, B12 in kalcij (še posebej, če se uživajo s kostmi).
Podpora srčno-žilnemu sistemu
Kot del uravnotežene prehrane lahko prispevajo k boljšemu ravnovesju holesterola in splošnemu zdravju srca.
Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je pri ribah, vključno s sardelami, ključna zmernost. V kombinaciji z raznoliko prehrano so lahko zelo koristen del jedilnika.
Ali je post s sardinami smiselna praksa?
Čeprav takšni trendi na spletu pogosto obljubljajo hitre rezultate, 48-urna izkušnja kaže, da gre za precej ekstremen pristop z mešanimi učinki.
Lahko se pojavijo začasne spremembe v telesni sestavi in fokusu, vendar jih pogosto spremljajo tudi izraziti stranski učinki, zato takšni eksperimenti niso primerni za vsakogar.
Viri: ladbible.com, Healthline, WebMD, Mayo Clinic
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