Arhiv člankov
Prehrana
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcijaKalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.
Prehrana
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovoljNjegovo pomanjkanje lahko povzroči razvoj Alzheimerjeve bolezni.
Prehrana
Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganihPoglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.
Prehrana
Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?Primerjali smo trdo kuhana jajca in zrnati sir. Poglejte, kako so prehranski strokovnjaki odgovorili na vprašanje, kateri prigrizek predstavlja bolj zdravo izbiro za malico.
Prehrana
Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkovSte že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.
Zdravje
To je krivo, da imate zjutraj visok pritiskSte vedeli, da je ena navada ključna za zdravje srca in stabilen krvni tlak? Katera točno, lahko izveste spodaj.
Fit
Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeterNekatera prehranska dopolnila, ki jih pogosto jemljemo za izboljšanje zdravja, lahko v visokih odmerkih resno obremenijo vaša jetra. Izpostavljamo šest najbolj problematičnih in znake, na katere morate biti pozorni, da preprečite resne zdravstvene težave.
Prehrana
Živila, ki vam lahko pomagajo shujšatiZa vas smo pripravili seznam živil, ki jih lahko najdete v jesenskem letnem času in so učinkovita pri hujšanju.
Fit
Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razlogeRegistrirani dietetiki so razkrili glavne razloge, zakaj nam možgani pošiljajo signale za lakoto, čeprav se najemo, ter ponudili znanstveno podprte nasvete, kako se počutiti bolj siti.
Prehrana
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sokStrokovnjaki so naredili raziskavo, v kateri so udeleženci 60 dni vsak dan pili pomarančni sok. Poglejte, kaj so ugotovili.
Prehrana
Zdrava sladica brez sladkorja? V jogurt dodajte žličko tegaSpoznajte presenetljive koristi okusnega dodatka, ki bo jogurt povzdignil na višjo raven. Dovolj je že ena čajna žlička!
