Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

Prehrana
0
1
0
0
2
Kalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.
0
Njegovo pomanjkanje lahko povzroči razvoj Alzheimerjeve bolezni.
0
Poglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.
0
Primerjali smo trdo kuhana jajca in zrnati sir. Poglejte, kako so prehranski strokovnjaki odgovorili na vprašanje, kateri prigrizek predstavlja bolj zdravo izbiro za malico.
0
Ste že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.
1
Ste vedeli, da je ena navada ključna za zdravje srca in stabilen krvni tlak? Katera točno, lahko izveste spodaj.
0
Nekatera prehranska dopolnila, ki jih pogosto jemljemo za izboljšanje zdravja, lahko v visokih odmerkih resno obremenijo vaša jetra. Izpostavljamo šest najbolj problematičnih in znake, na katere morate biti pozorni, da preprečite resne zdravstvene težave.
0
Za vas smo pripravili seznam živil, ki jih lahko najdete v jesenskem letnem času in so učinkovita pri hujšanju.
0
Registrirani dietetiki so razkrili glavne razloge, zakaj nam možgani pošiljajo signale za lakoto, čeprav se najemo, ter ponudili znanstveno podprte nasvete, kako se počutiti bolj siti.
0
Strokovnjaki so naredili raziskavo, v kateri so udeleženci 60 dni vsak dan pili pomarančni sok. Poglejte, kaj so ugotovili.
0
Spoznajte presenetljive koristi okusnega dodatka, ki bo jogurt povzdignil na višjo raven. Dovolj je že ena čajna žlička!
0
Nekatera priljubljena prehranska dopolnila so lahko le draga potrata denarja, saj ne prinašajo pričakovanih koristi za zdravje. Preverite, katera od njih strokovnjaki odsvetujejo in zakaj jih je bolje nadomestiti z naravnimi viri.
0
