Prehrana

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

Kalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.