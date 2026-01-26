Moskisvet.com
roke, prsti
Zdravje

Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka

E.R.
26. 01. 2026 03.20
0

Spodaj izveste, kateri je nenavaden znak pljučnega raka, ki se pojavi na prstih in ga mnogi spregledajo.

Pljučni rak je ena tistih bolezni, ki pogosto dolgo ne pokaže jasnih simptomov, piše Everyday Health. Ko se znaki vendarle pojavijo, so najpogostejši vztrajen kašelj, nepojasnjena izguba telesne teže in težko dihanje. Obstaja pa tudi manj znan, a presenetljivo pomemben zgodnji znak – spremembe na prstih, znane kot paličasti prsti ali drgnjenje prstov.

Gre za simptom, ki ga ljudje pogosto spregledajo, a lahko opozori na resno dogajanje v telesu.

Kakšne spremembe se dogajajo na prstih?

Na prstih pride do spremembe oblike in strukture nohtov ter konic prstov. Nohti se začnejo izbočevati, konice prstov pa postanejo širše in mehkejše.

Kot pojasnjuje onkolog Bryan Andrew Faller:

"Prst je videti kot obrnjena žlica, namesto da bi imel naravno konkavno krivuljo pri obnohtni kožici."

Spremembe se razvijajo počasi, zato jih mnogi sploh ne opazijo. Pogosto jih odkrije šele zdravnik med pregledom.

Prizadeti nohti so lahko:

toplejši na otip,

mehkejši in gobasti,

rdeči ali občutljivi,

včasih tudi boleči.

Čeprav to samo po sebi ni nevarno, lahko nakazuje na bolezen, ki zahteva pozornost.

Zakaj se pri pljučnem raku pojavijo spremembe prstov?

Natančen mehanizem še ni popolnoma pojasnjen. Ena od vodilnih teorij je, da zmanjšana raven kisika v krvi sproži povečano izločanje beljakovine VEGF, ki povzroča širjenje žil in nabiranje tekočine pod nohti. To vodi v otekanje in značilno spremembo oblike prstov.

Pomembno pa je vedeti, da se to pojavi le pri majhnem deležu bolnikov s pljučnim rakom – starejše raziskave omenjajo približno 1 odstotek.

Kako prepoznati spremembe na prstih? Schamrothov test

Zdravniki pogosto uporabijo preprost test, imenovan Schamrothovo okno.

Oseba položi kazalca skupaj, noht ob noht. Pri zdravih nohtih se med njima pojavi majhna diamantna odprtina.

Če je ni, je to lahko znak bolezni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi zgodnji simptomi pljučnega raka

Čeprav spremembe na prstih niso pogost znak, je dobro poznati tudi druge zgodnje simptome, kot so:

dolgotrajen kašelj,

izkašljevanje krvi,

bolečina v prsih,

hripav glas,

ponavljajoče se okužbe dihal,

nepojasnjena izguba telesne teže,

bolečine v kosteh.

Ti znaki so lahko povezani tudi z drugimi boleznimi, zato je za natančno diagnozo potreben zdravniški pregled.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Če opazite spremembe na prstih ali imate katerega od zgoraj naštetih simptomov, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Kot poudarja dr. Faller:

"Pomembno je, da se pregledate, še posebej, če imate dejavnike tveganja za pljučnega raka."

Zdravnik lahko opravi rentgensko slikanje, CT ali druge preiskave, če presodi, da so potrebne.

Spremembe na prstih niso vedno povezane s pljučnim rakom

Čeprav je pogosto omenjeno v povezavi z rakom pljuč, se lahko pojavijo tudi pri drugih boleznih, med drugim:

prirojenih srčnih boleznih,

cirozi jeter,

cistični fibrozi,

vnetnih črevesnih boleznih,

pljučnih okužbah,

nekaterih drugih vrstah raka.

Zato je ključno, da vzrok oceni zdravstveni strokovnjak.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Everyday Health

