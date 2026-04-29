Pitje kave na tešče
Fit

Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu

29. 04. 2026 02.47
5

Katerim pijačam se morate izogibati, če želite čim dlje ohraniti zdravo srce? Preverite, kaj vam svetuje priznani kardiolog.

Dr. Evan Levine, kardiolog z več kot 30-letno prakso, je opozoril, katere pijače najbolj ogrožajo zdravje srca. Na svojem kanalu TikTok, kjer deli nasvete s kančkom humorja, je izpostavil tri pijače, ki se jim moramo izogibati, da zaščitimo svoje srce.

Alkohol

Dr. Levine pravi, da je lahko zmerno uživanje alkohola, kar pomeni eno pijačo na dan, varno za tiste, ki nimajo težav s srcem. Večje količine alkohola pa zvišajo krvni tlak, raven trigliceridov in tveganje za atrijsko fibrilacijo ter v skrajnih primerih povzročijo alkoholno kardiomiopatijo, resno stanje, ki je lahko usodno. Dr. Levine zavrača mit, da je kozarec rdečega vina na dan dober za srce, in poudarja, da so takšne trditve pogosto podprte s sponzoriranimi študijami. "Ljudje, ki pijejo vino, imajo morda bolj zdrave navade, vendar to ne pomeni, da je alkohol vzrok za njihovo boljše zdravje," pravi.

Večje količine alkohola zvišajo krvni tlak, raven trigliceridov in tveganje za atrijsko fibrilacijo ... FOTO: Adobe Stock

Gazirane pijače

Gazirane pijače predstavljajo resno nevarnost za srce. "Ena pločevinka vsebuje deset čajnih žličk sladkorja ali njim enakovrednega koruznega sirupa," opozarja Levine. Ta količina sladkorja poveča telesno težo, raven trigliceridov in sladkorja v krvi ter tveganje za sladkorno bolezen. Vse to neposredno škoduje srcu. Levine vabi k razmisleku: "Predstavljajte si, da popijete petino skodelice čistega koruznega sirupa. To storite vsakič, ko popijete pločevinko gazirane pijače."

Energijske pijače

Dr. Levine energijske pijače primerja z "baterijsko kislino" za srce. Vsebujejo 1,5-krat več kofeina kot kava, skupaj z osem do 15 čajnimi žličkami sladkorja ali koruznega sirupa. Kombinacija kofeina in sladkorja lahko resno obremeni srce. Tragičen primer je smrt 28-letne ženske, navdušene telovadke, katere mati je po hčerini smrti zaradi srčnega infarkta opozarjala na nevarnost energijskih pijač.

Dr. Levine svetuje, da se izogibate tem pijačam in izberete bolj zdrave alternative za ohranjanje zdravja srca. "To, kar pijete, lahko močno vpliva na vaše življenje," zaključuje.

Kardiologi opozarjajo: 'Tega zjutraj ne smete početi'

Vir: index.hr

zdravje zdravje srca moško zdravje pijača alkohol energijske pijače gazirane pijače fit kardiolog zdrav življenjski slog zdravo srce kardiologija prehrana
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
amedeo 04. 05. 2025 13.46
1 0
Če poslušaš vse dr levine je zdrava samo solata z malo vode...tako doživiš 105 let in zdrav umreš...
ODGOVORI
Ines Clara Baumann 02. 05. 2025 16.36
0 0
Radenska je naravna. Druge sladke in umetne pijace pa niso in zato so skodljive!
ODGOVORI
oježeš 30. 04. 2025 10.14
0 0
Kaj pa radenska, ki je tudi gazirana pijača?
ODGOVORI
JanezNovak13 30. 04. 2025 10.55
1 0
Radenske ta kardiolog ne pozna in je zato ni na seznamu.
ODGOVORI
Ines Clara Baumann 02. 05. 2025 16.35
0 0
Radenska je naravna. To se lahko pije. Druge sladke pijace in se gazirane, so pa sranje!
ODGOVORI
