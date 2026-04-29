Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu

Dr. Evan Levine , kardiolog z več kot 30-letno prakso, je opozoril, katere pijače najbolj ogrožajo zdravje srca. Na svojem kanalu TikTok, kjer deli nasvete s kančkom humorja, je izpostavil tri pijače, ki se jim moramo izogibati, da zaščitimo svoje srce.

Dr. Levine pravi, da je lahko zmerno uživanje alkohola, kar pomeni eno pijačo na dan, varno za tiste, ki nimajo težav s srcem. Večje količine alkohola pa zvišajo krvni tlak, raven trigliceridov in tveganje za atrijsko fibrilacijo ter v skrajnih primerih povzročijo alkoholno kardiomiopatijo, resno stanje, ki je lahko usodno. Dr. Levine zavrača mit, da je kozarec rdečega vina na dan dober za srce, in poudarja, da so takšne trditve pogosto podprte s sponzoriranimi študijami. "Ljudje, ki pijejo vino, imajo morda bolj zdrave navade, vendar to ne pomeni, da je alkohol vzrok za njihovo boljše zdravje," pravi.

Gazirane pijače predstavljajo resno nevarnost za srce. "Ena pločevinka vsebuje deset čajnih žličk sladkorja ali njim enakovrednega koruznega sirupa," opozarja Levine. Ta količina sladkorja poveča telesno težo, raven trigliceridov in sladkorja v krvi ter tveganje za sladkorno bolezen. Vse to neposredno škoduje srcu. Levine vabi k razmisleku: "Predstavljajte si, da popijete petino skodelice čistega koruznega sirupa. To storite vsakič, ko popijete pločevinko gazirane pijače."

Dr. Levine energijske pijače primerja z "baterijsko kislino" za srce. Vsebujejo 1,5-krat več kofeina kot kava, skupaj z osem do 15 čajnimi žličkami sladkorja ali koruznega sirupa. Kombinacija kofeina in sladkorja lahko resno obremeni srce. Tragičen primer je smrt 28-letne ženske, navdušene telovadke, katere mati je po hčerini smrti zaradi srčnega infarkta opozarjala na nevarnost energijskih pijač.

Dr. Levine svetuje, da se izogibate tem pijačam in izberete bolj zdrave alternative za ohranjanje zdravja srca. "To, kar pijete, lahko močno vpliva na vaše življenje," zaključuje.