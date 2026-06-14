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Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri

Moškisvet.com
14. 06. 2026 03.20
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Zdravniki opozarjajo na štiri vsakodnevne navade, ki bi jih morali opustiti, če želite zmanjšati tveganje za prezgodnjo smrt.

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Možganska kap je eden glavnih vzrokov smrti po vsem svetu in po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni se njena pojavnost povečuje. Čeprav so nekateri dejavniki tveganja zunaj našega nadzora, lahko vsakodnevne navade igrajo veliko vlogo pri njenem preprečevanju.

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Zdravnica dr. Simran Malhotra poudarja, da lahko majhne, dosledne navade, kot so zdrava prehrana, kakovosten spanec ter izogibanje alkoholu in tobaku, znatno zmanjšajo tveganje za možgansko kap. Glede na raziskave je kar 84 odstotkov možganskih kapi povezanih s spremembami življenjskega sloga. Zato strokovnjaki poudarjajo štiri stvari, ki se jim moramo izogibati po 17. uri, da bi zmanjšali tveganje.

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1. Pozna večerja

Čeprav se mnogim prehranjevanje pozno zvečer zdi nenevarna navada, lahko predstavlja tveganje za zdravje možganov in srca. "Prehranjevanje pozno zvečer lahko moti cirkadiani ritem telesa in negativno vpliva na krvni tlak in presnovo," je za EatingWell povedala Michelle Routhenstein, registrirana dietetičarka in specialistka za zdravje srca.

Študije so pokazale, da je večerja po 21. uri povezana z večjim tveganjem za možgansko kap v primerjavi s prehranjevanjem v zgodnejših urah. Podobno tveganje so opazili pri poznih zajtrkih, kar kaže na to, da ima lahko čas vnosa hrane večji vpliv na zdravje, kot so mislili do zdaj.

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2. Ležanje na kavču po večerji

Večerni dremež pred televizorjem ali mobilnim telefonom se morda zdi neškodljiv, vendar dolgotrajno ležanje ali sedenje do poznih ur – še posebej, če veliko presedimo tudi čez dan – povečuje tveganje za možgansko kap. Ena obsežna študija je pokazala, da imajo telesno neaktivni ljudje, mlajši od 60 let, ki več kot osem ur na dan gledajo televizijo, uporabljajo računalnik ali berejo, trikrat in pol večjo verjetnost za možgansko kap.

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"20-minutni sprehod po večerji lahko pomaga pri prebavi in uravnavanju krvnega sladkorja," pravi dr. Malhotra in dodaja, da to pomaga pri preprečevanju prediabetesa, sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka in navsezadnje – kapi.

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3. Uživanje alkohola zvečer

Sproščanje ob kozarčku alkohola v večernih urah je navada mnogih, vendar novi dokazi kažejo, da so lahko že zmerne količine škodljive. "Alkohol povečuje vnetje in poškoduje celice," pravi zdravnik dr. Troy Alexander-El.

Ena največjih mednarodnih študij o tveganju za možgansko kap je pokazala, da je uživanje alkohola (ne glede na zmernost!) povezano z večjim tveganjem, saj že uživanje petih ali več pijač samo enkrat na mesec poveča verjetnost za možgansko kap. Strokovnjaki priporočajo, da večerno pijačo nadomestite z zeliščnim čajem ali brezalkoholnim koktajlom.

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4. Prepozen odhod spat

Pozno nočno gledanje televizije, brskanje po družbenih omrežjih ali delo lahko negativno vplivajo na zdravje.

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"Spanje je temelj dolgoživosti in najbolj podcenjena življenjska navada," opozarja dr. Malhotra. Raziskave kažejo, da premalo spanca (manj kot pet ur) poveča tveganje za možgansko kap za 33 odstotkov, preveč spanca (več kot osem ur) pa tveganje za kar 71 odstotkov. Prizadevajte si za približno šest do osem ur spanja, z doslednim časom spanja in prebujanja vsak dan, tudi ob koncih tedna.

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Vir: Index.hr

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Zdravje

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