Od alkohola in drog do izklesanega telesa: Pri 53 letih je videti povsem drugače

Od divjih zabav do roba preživetja

Mathew Pritchard je zaslovel v začetku tisočletja z britansko oddajo Dirty Sanchez, v kateri so udeleženci izvajali nevarne podvige, boleče izzive in pogosto skrajno neokusne potegavščine. Oddaja mu je prinesla prepoznavnost, toda življenje zunaj kamer je postajalo vse bolj neobvladljivo. Velški televizijski obraz je leta preživljal v znamenju zabav, alkohola in drog. Kot je oktobra 2026 poročal britanski portal Need To Know, je Pritchard v najhujšem obdobju vsak večer spil tudi do štiri steklenice vina, zjutraj pa posegal po zdravilih, med drugim morfinu in kodeinu.

icon-expand V najhujšem obdobju vsak večer spil tudi do štiri steklenice vina. FOTO: Profimedia

Zaradi odvisnosti se je njegovo zdravje močno poslabšalo. Med spanjem se je nekoč skoraj zadušil z lastnim izbruhanim želodčnim izločkom, spremljali pa so ga tudi huda tesnoba in duševne stiske. Sčasoma je spoznal, da tako ne more več nadaljevati.

6. oktober 2022 je postal prelomnica

Pritchard se je odločil za korenito spremembo 6. oktobra 2022. Takrat je po lastnih besedah doživel duševni zlom in se odločil, da bo prenehal uživati alkohol in droge. Prehod ni bil preprost. Dolgoletne navade niso izginile čez noč, prav tako ne posledice odvisnosti. Namesto da bi se vrnil k nekdanjemu življenju, je začel graditi nove temelje: poiskal je strokovno pomoč, spremenil prehrano in v vsakdan vključil redno telesno dejavnost. V intervjuju za revijo Soundsphere je že leta 2023 odkrito govoril o tem, da je alkohol uporabljal tudi kot način spoprijemanja s svojo zadržanostjo in nelagodjem v družbi. Ko je prenehal piti, se je moral začeti spopadati tudi s težavami, ki jih je prej skušal potlačiti.

Telo je spremenil z vadbo in bolj zdravimi navadami

icon-expand Telo je spremenil z vadbo in bolj zdravimi navadami. FOTO: Profimedia

Pritchard danes ni prepoznaven le kot nekdanji televizijski divjak, temveč tudi kot športnik, kuhar in zagovornik bolj zdravega načina življenja. Njegovo preobrazbo spremljajo redna vadba, premišljena prehrana in vztrajnost. Že pred leti je pokazal, da mu telesni izzivi niso tuji. Po podatkih ITV News Wales je leta 2016 v enem mesecu opravil trideset polovičnih triatlonskih izzivov Ironman, s čimer je presegel takratni rekord, ki je znašal dvaindvajset takšnih preizkušenj. Njegov odnos do športa se je z leti spremenil. Vadba danes ni zgolj način za izboljšanje videza, ampak tudi pomemben del njegovega vsakdana, ki mu pomaga ohranjati rutino in psihično ravnovesje.

Pri 53 letih že štiri leta brez alkohola in drog

Oktobra 2026 je Pritchard zaznamoval štiri leta treznosti. Ob obletnici je poudaril, da se danes počuti bolje kot v prejšnjih letih, k čemur po njegovih besedah pomembno prispevata gibanje in urejena prehrana. Vendar pot ni bila brez novih preizkušenj. Maja 2026 mu je poginil ljubljeni pes Lemmy, kar ga je močno prizadelo. Priznal je, da je ob izgubi pomislil tudi na vrnitev k alkoholu, a se je odločil vztrajati pri spremembi. Takšni trenutki kažejo, da okrevanje ni vedno ravna pot. Tudi po več letih brez alkohola se lahko pojavijo stiske in skušnjave, zato so podpora bližnjih, zdrave navade in strokovna pomoč lahko pomemben del dolgoročnega okrevanja. Pritchard danes z glasbenikom in nekdanjim sodelavcem Craigom Armstrongom sodeluje pri projektu Dirty Health, ki se osredotoča na prehrano, dobro počutje in zdrave življenjske navade.

icon-expand Pri 53 letih že štiri leta brez alkohola in drog. FOTO: Profimedia

Namesto nočnih zabav načrtuje mirnejše življenje

Nekdanji zvezdnik ima danes povsem drugačne želje kot v času največje televizijske prepoznavnosti. S svojo zaročenko Ciaro si želi živeti v Grčiji, kjer bi imel hišo z zemljiščem, gojil lastno hrano, kolesaril in si uredil domačo telovadnico. Njegovi načrti so daleč od nekdanjih zabav, ki so zaznamovale velik del njegovega življenja. Danes več pozornosti namenja zdravju, odnosom in prihodnosti, ki si jo želi ustvariti. Njegova preobrazba pri 53 letih je opomnik, da telesna pripravljenost ni odvisna samo od genetike ali starosti. Pomembno vlogo imajo vsakodnevne odločitve, gibanje, prehrana in skrb za duševno zdravje. Pritchardova pot je bila skrajna, vendar je sporočilo preprosto: nikoli ni prepozno, da človek začne spreminjati svoje navade in znova prevzame nadzor nad svojim življenjem.

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