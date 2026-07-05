Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti

Ste se kdaj vprašali, zakaj je trebušna maščoba pri moških tako trdovratna? Gre za kombinacijo genetike in sodobnega načina življenja, kjer pivski trebuh postane stalni spremljevalec. Strokovnjak za kineziologijo Leo Bošnjak poudarja, da je ključ do uspeha v razumevanju kalorijskega vnosa. Večina moških si želi hitrih rezultatov, a Bošnjakova filozofija je preprosta: "Cilj je priti v formo življenja brez strogih diet." To pomeni, da je mogoče ohraniti družabno življenje, obiskati kakšen roštilj ali popiti pivo, če so te navade vključene v premišljen kalorični okvir.

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Pivo, sokovi in odvečni kilogrami: kje se skriva največja past?

Dejstvo je, da imamo moški radi dobro hrano, kebab in pivo. Vendar pa Leo Bošnjak opozarja, da moramo biti pri tem zmerni in zavestni. Glavna napaka je v spregledanih kalorijah, ki jih spijemo. Ko moški odrežejo nepotreben alkohol in sladke pijače, se maščobne zaloge okoli pasu začnejo hitro topiti. Da bi obdržali mišično maso med procesom hujšanja, kineziolog svetuje redne treninge z utežmi. Prav trening moči je tisti, ki telo 'učvrsti' in prepreči mlahav videz po izgubi teže, hkrati pa visoka raven aktivnosti preko hoje ohranja metabolizem v gibanju.

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Trening moči 2- do 3-krat tedensko in 10.000 korakov na dan sta osnova za dolgoročno izgubo trebuha.

Ali so trebušnjaki dovolj za izklesan videz? Resnica je drugje

Ko govorimo o definiranem trebuhu, se vse začne v kuhinji. Leo Bošnjak pojasnjuje, da ima vsak moški že v osnovi razvite trebušne mišice, vendar so te preprosto prekrite. Da bi jih razkrili, ni treba vsak dan preživeti na tleh in delati trebušnjakov. Namesto tega strokovnjak svetuje spremljanje prehrane. Ni dovolj le 'jesti bolj zdravo', temveč je treba poznati količino zaužitih makrohranil. Dovolj beljakovin, obilo zelenjave (300 do 500 gramov dnevno) in redni obroki so ključ, ki bo vaše trebušne mišice potisnil v ospredje.

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Kako optimizirati vadbo za najboljše rezultate v dveh mesecih

Želite v dveh do treh mesecih opazno zategniti telo? Potem se osredotočite na treninge moči trikrat tedensko. Kratki, intenzivni treningi s poudarkom na osnovnih večsklepnih vajah so učinkovitejši od dolgega in monotonega kardia. Če ste ambiciozni in lahko namenite pet ur tedensko vadbi, kineziolog predlaga kombinacijo treh treningov moči in dveh kardio treningov nižje intenzitete. Pomembno je, da telesu ne povzročate nepotrebnega stresa in da poskrbite za dovolj spanca, saj se mišice gradijo in obnavljajo med počitkom.

icon-expand Pivski trebuh FOTO: Profimedia

Od 20. do 70. leta: trening moči je nujen za vse generacije

Ali ste v svojih 50-ih in mislite, da so uteži le za mlade? Leo Bošnjak trdi nasprotno. Vsak moški potrebuje močne kosti in mišice za kakovostno življenje. Ključ je v pametnem ogrevanju in prilagajanju intenzitete vašemu trenutnemu stanju. Največja napaka, ki jo moški počnejo, je začetek 'na polno'. Postavijo si brutalen režim, ki mu ne morejo slediti več kot mesec dni. Ko motivacija pade in rutina propade, se maščoba vrne z maščevanjem. Doslednost premaga intenzivnost vsak dan v tednu.

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