Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?

Če želite shujšati in ob tem ohraniti ali povečati mišično maso, morate najprej razumeti svoje telo. Moško telo se pri pomanjkanju kalorij in pretiranem naporu prilagodi: raven testosterona lahko upade, raven kortizola pa naraste, kar vodi v zadrževanje maščob in izgubo mišic. Telo to vidi kot obrambni mehanizem pred izčrpanjem, ne kot neuspeh posameznika. Dolgoročno učinkujejo strategije, ki telo vključujejo, ne silijo, in se osredotočajo na kakovostne spremembe, ne na ekstremne ukrepe.

Pomembno je, da pri hujšanju izvajate trening za moč. Dvigovanje uteži in funkcionalni treningi aktivirajo mišice in povečajo presnovo, kar pomaga kuriti maščobo, ne da bi ogrozili mišično tkivo. Hkrati je ključno, da se vadba prilagodi vašemu telesu in življenjskemu ritmu. Pretreniranost ali preveč intenziven kardio lahko povzročita izčrpanost in izgubo mišične mase, medtem ko pameten, strukturiran program prinaša trajne rezultate.