Izguba mišične mase
Fit

Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?

M. A.
19. 12. 2025 02.00
0

Veliko moških, ki začnejo hujšati, se sooča s frustrirajočim problemom: kilogrami se nočejo topiti, mišična masa pa počasi izginja. Hitre diete, ekstremni kardio treningi ali izločanje celih skupin živil pogosto vodijo do tega, česar si nihče ne želi: izgube moči, energije in mišic, medtem ko kilogrami maščobe ostajajo.

Če želite shujšati in ob tem ohraniti ali povečati mišično maso, morate najprej razumeti svoje telo. Moško telo se pri pomanjkanju kalorij in pretiranem naporu prilagodi: raven testosterona lahko upade, raven kortizola pa naraste, kar vodi v zadrževanje maščob in izgubo mišic. Telo to vidi kot obrambni mehanizem pred izčrpanjem, ne kot neuspeh posameznika. Dolgoročno učinkujejo strategije, ki telo vključujejo, ne silijo, in se osredotočajo na kakovostne spremembe, ne na ekstremne ukrepe.

Pomembno je, da pri hujšanju izvajate trening za moč. Dvigovanje uteži in funkcionalni treningi aktivirajo mišice in povečajo presnovo, kar pomaga kuriti maščobo, ne da bi ogrozili mišično tkivo. Hkrati je ključno, da se vadba prilagodi vašemu telesu in življenjskemu ritmu. Pretreniranost ali preveč intenziven kardio lahko povzročita izčrpanost in izgubo mišične mase, medtem ko pameten, strukturiran program prinaša trajne rezultate.

Prehrana je drugi steber uspeha. Zadosten vnos beljakovin, primerno razporejeni obroki in uravnotežena makrohranila omogočajo ohranjanje mišic, tudi če ste v kalorijskem primanjkljaju. Telo se ne bo borilo proti izgubi maščobe, če ima na voljo hranila za mišično obnovo. Hkrati je ključno poznavanje hormonov lakote in sitosti, da se izognemo prekomernemu apetitu ali prenajedanju zaradi stresa ali pomanjkanja spanja.

Psihološki vidik je pogosto spregledan, a izjemno pomemben. Motivacija, razumevanje vzorcev prehranjevanja in strategije za spopadanje z željo po hrani so ključne. Ko se naučimo obvladovati impulze in načrtovati obroke, telo ne doživlja stresa, kar pozitivno vpliva na hormonsko ravnovesje in dolgoročno izgubo maščobe.

Hujšanje je kombinacija večih dejavnikov
Hujšanje je kombinacija večih dejavnikov FOTO: Shutterstock

Če želite praktično preizkusiti strokovno voden program, ki upošteva vse te dejavnike, imate zdaj priložnost v nagradni igri, kjer trem srečnežem podarimo 10-tedenski program Šole zdravega hujšanja. Program vključuje vadbo, prehranske strategije, psihološko podporo in praktične nasvete za ohranjanje mišic med hujšanjem. To ni instantna rešitev, temveč proces, ki vas nauči trajno sodelovati s svojim telesom in doseči cilje, ki so resnično vzdržni. Sodelujte v članku spodaj.

Prehrana

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

