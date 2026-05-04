Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva

04. 05. 2026 03.54
Nova študija je pokazala, da ljudje, ki jedo v določenem osemurnem časovnem okviru, dosežejo največjo izgubo teže, pri čemer so najboljši rezultati doseženi, ko se prehranjevanje začne že v zgodnjem delu dneva.

Če vas skrbi vaša teža, je priporočljivo, da se o njej posvetujete s splošnim zdravnikom. FOTO: iStockphoto

Glede na raziskavo, ki bo kmalu predstavljena na Evropskem kongresu o debelosti (ECO), se je izkazalo, da je uživanje hrane v osmih urah, začenši pred 10. uro zjutraj, najučinkovitejši način za doseganje dolgoročne izgube teže. Udeleženci, ki so se držali tega urnika, so v 12 tednih izgubili povprečno 4,2 kilograma. Jedli so le osem ur, preostanek dneva, celih 16 ur, pa so se postili, kar pomeni, da niso jedli nobene hrane.

Še pomembneje pa je, da so ti udeleženci po enem letu ohranili svoje rezultate – tehtali so v povprečju 2,2 kilograma manj kot na začetku študije.

V primerjavi z njimi so imele druge skupine v študiji slabše rezultate. Tisti, ki so jedli 12 ur na dan, so izgubili 1,4 kilograma, medtem ko so tisti, ki so jedli med 13. in 21. uro, izgubili 3,1 kilograma. Sodelovala je tudi skupina, ki si je lahko sama izbrala obdobje osmih ur v dnevu. V tej skupini so udeleženci v prvih treh mesecih izgubili 3,8 kilograma.

Vendar so po enem letu razlike postale še bolj izrazite. Skupina z 12-urnim vnosom hrane je povrnila izgubljeno težo – pridobila je povprečno 0,4 kilograma. Tisti, ki so jedli po 13. uri, so ohranili izgubo 2 kilogramov, skupina, ki je izbirala sama, pa je ohranila izgubo 0,7 kilograma.

Najboljše rezultate dosežemo, če prvi obrok zaužijemo zgodaj v dnevu

Znanstveniki sklepajo, da je vsaka oblika časovno omejenega prehranjevanja, torej posta, koristna, vendar se najboljši rezultati dosežejo, če se prvi obrok zaužije zgodaj v dnevu.

Vodilna avtorica študije, dr. Alba Camacho-Cardenosa z Inštituta za biomedicinske raziskave v Granadi, poudarja: "Naša študija je pokazala, da lahko omejitev prehranjevanja na osem ur na dan, ne glede na čas dneva, za tri mesece privede do znatne izgube teže, ki se ohrani po enem letu. Te učinke pripisujemo 16-urnemu postu in ne le času uživanja hrane."

Poleg telesne mase so znanstveniki pri 99 udeležencih izmerili obseg pasu in bokov.

Najboljše rezultate so spet dosegli v skupini, ki je jedla pred 10. uro zjutraj – njihov povprečni obseg pasu se je zmanjšal za 4,1 cm, obseg bokov pa za 4,6 cm. Slednja skupina je zmanjšala obseg pasu za 4,1 cm, vendar ni imela bistvenega zmanjšanja bokov (-3,2 cm). Tisti, ki so jedli po 12 ur, so zmanjšali obseg pasu za 1,1 cm in bokov za 1,4 cm.

Po 12 mesecih se je pri 12-urni skupini obseg pasu povečal za 1,8 cm, obseg bokov pa za rahlih 0,03 cm. V skupini, ki je jedla kasneje, sta obsega pasu in bokov ostala manjša (-5,6 cm in -3,4 cm).

Koordinator študije, dr. Jonatan R. Ruiz z Univerze v Granadi, je zaključil: "Ta oblika občasnega posta se je izkazala za uporabno za odrasle s prekomerno telesno težo ali debelostjo, ki si želijo preprostejšega in učinkovitejšega načina za izgubo teže – brez sledenja vnosa kalorij. Vendar pa so potrebne nadaljnje raziskave na večjem številu oseb in v daljšem časovnem obdobju."

Če vas skrbi vaša teža, je priporočljivo, da se o njej posvetujete s splošnim zdravnikom.

Vir: index.hr

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

