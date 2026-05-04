Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva

Glede na raziskavo, ki bo kmalu predstavljena na Evropskem kongresu o debelosti (ECO), se je izkazalo, da je uživanje hrane v osmih urah, začenši pred 10. uro zjutraj, najučinkovitejši način za doseganje dolgoročne izgube teže. Udeleženci, ki so se držali tega urnika, so v 12 tednih izgubili povprečno 4,2 kilograma. Jedli so le osem ur, preostanek dneva, celih 16 ur, pa so se postili, kar pomeni, da niso jedli nobene hrane.

Še pomembneje pa je, da so ti udeleženci po enem letu ohranili svoje rezultate – tehtali so v povprečju 2,2 kilograma manj kot na začetku študije.

V primerjavi z njimi so imele druge skupine v študiji slabše rezultate. Tisti, ki so jedli 12 ur na dan, so izgubili 1,4 kilograma, medtem ko so tisti, ki so jedli med 13. in 21. uro, izgubili 3,1 kilograma. Sodelovala je tudi skupina, ki si je lahko sama izbrala obdobje osmih ur v dnevu. V tej skupini so udeleženci v prvih treh mesecih izgubili 3,8 kilograma.

Vendar so po enem letu razlike postale še bolj izrazite. Skupina z 12-urnim vnosom hrane je povrnila izgubljeno težo – pridobila je povprečno 0,4 kilograma. Tisti, ki so jedli po 13. uri, so ohranili izgubo 2 kilogramov, skupina, ki je izbirala sama, pa je ohranila izgubo 0,7 kilograma.