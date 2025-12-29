Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
moški pod stresom med prazniki
Fit

Kako se spopasti s stresom med prazniki?

E.R.
29. 12. 2025 04.00
0

Prazniki niso vedno "najlepši čas v letu". Spodaj najdete praktične nasvete za mirnejše decembrske dni.

December je pogosto predstavljen kot čas veselja, družinskih srečanj in daril. A za bleščečo fasado se pogosto skrivajo izčrpanost, finančni pritiski, družinske napetosti in občutki osamljenosti. Raziskave kažejo, da skoraj devet od desetih odraslih med prazniki doživlja določeno stopnjo stresa. Kot opozarjajo strokovnjaki: Pritisk, da mora biti hiša brezhibna, hrana popolna in darila pravočasno pripravljena, lahko vodi v tesnobo in celo depresijo.

Prepoznajte sprožilce in postavite meje

Prvi korak je prepoznati, kaj povzroča nelagodje – naj bo to finančno breme, prometni zastoji, družinski prepiri ali spomin na izgubo. Ko sprožilce poznate, jih lažje obvladate.

Strokovnjaki klinike Mayo svetujejo, da se naučite reči ne: "Vaš čas in energija sta omejena vira. Povsem v redu je, če nekatere obveznosti zavrnete."

Pri družinskih srečanjih:

Sprejmite razlike: izogibajte se temam, ki povzročajo konflikte.

Vzemite si odmor: kratek sprehod ali globoko dihanje lahko prepreči stopnjevanje napetosti.

Delite odgovornost: vključite druge v pripravo hrane ali čiščenje.

Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Preberi še
Tako se ne smete obnašati na božični večerji

Finančna disciplina – ključ do miru

Eden najpogostejših vzrokov za praznično tesnobo so finance. Potrošniški pritisk ustvarja občutek, da moramo ljubezen dokazovati z dragimi darili.

Strokovnjaki svetujejo:

Določite proračun in se ga držite.

Najdragocenejša darila so pogosto tista, ki prihajajo iz srca – domača torta, personalizirana voščilnica ali podarjen čas.

Razmislite o metodi Skrivni Božiček, kjer vsak kupi le eno darilo.

Ohranite zdrave navade

December je čas, ko zdrave navade hitro zdrsnejo. Prekomerno uživanje sladkarij, alkohola in pomanjkanje spanca povečajo stres.

Telesna dejavnost: že kratek sprehod na svežem zraku izboljša razpoloženje.

Spanje: pomanjkanje spanca zmanjšuje toleranco na stres.

Zmernost: uživajte v praznični hrani, a pazite na količine. Alkohol je lahko sproščujoč, a dolgoročno poveča tesnobo.

Intermountain Healthcare poudarja: "Skrb zase ni sebičnost, ampak nuja. Če se ne počutite dobro, ne boste mogli podpirati drugih."

Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Preberi še
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?

Soočenje z žalostjo in osamljenostjo

Za tiste, ki so izgubili ljubljeno osebo, so prazniki lahko posebej boleči. Prazen stol za mizo je glasen opomnik na izgubo.

Dovolite si čutiti: žalovanje nima pravil.

Ustvarite nove obrede: v čast pokojnim ali kot način, da najdete tolažbo.

Poiščite podporo: prostovoljno delo, druženje s prijatelji ali pogovor z zaupanja vrednimi ljudmi lahko zmanjša občutek osamljenosti.

Realistična pričakovanja namesto popolnosti

Največji sovražnik prazničnega miru je prizadevanje za popolnost. Slike z družbenih omrežij ustvarjajo nerealna pričakovanja. Resničnost je pogosto bolj neurejena – in to je v redu.

Ameriško psihološko združenje poudarja: "Vadba hvaležnosti in čuječnosti znatno zmanjša raven stresa." Namesto da stremite k popolnosti, se osredotočite na povezovanje z ljudmi in uživanje v trenutku.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
praznični stres obvladovanje stresa decembrski nasveti duševno zdravje psihološka priprava stres prazniki zdravje
Zdravje

Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!

SORODNI ČLANKI
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
šport
Domen Prevc z najdaljšim skokom do vrha prve serije
Domen Prevc z najdaljšim skokom do vrha prve serije
popin
Brigitte Bardot bodo pokopali v Saint-Tropezu
Brigitte Bardot bodo pokopali v Saint-Tropezu
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Okusno.je
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zadovoljna.si
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Moskisvet.com
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
Bibaleze.si
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
Cekin.si
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Dominvrt.si
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Dominvrt.si
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356