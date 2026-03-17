Kako odpraviti napihnjenost? 4 nasveti zdravnikov

Se pogosto počutite napihnjeni? Obstajajo številne naravne in preverjene metode, ki lahko ublažijo napihnjenost in izboljšajo zdravje črevesja. Strokovnjaka Matthew Bechtold, dr. med., predstojnik oddelka za gastroenterologijo, in Melinda Ring, dr. med., direktorica Centra za integrativno zdravje, sta delila nekaj preprostih nasvetov, ki jih lahko preprosto vključite v svoje vsakdanje življenje.
Redna vadba
Gibanje telesa je ključnega pomena za dobro prebavo. Že kratek, 15-minutni sprehod po obroku lahko spodbudi delovanje črevesja in vam pomaga ohranjati redno odvajanje. Dr. Bechtold poudarja, da lahko vadba "požene stvari v gibanje" in potencialno ublaži napenjanje. Po podatkih Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) bi si morali odrasli prizadevati za približno 150 minut aerobne aktivnosti zmerne intenzivnosti na teden.
Prilagoditev prehrane
Dieta z nizko vsebnostjo FODMAP lahko znatno pomaga pri napihnjenosti in prebavnih motnjah, pojasnjuje dr. Bechtold. FODMAP je kratica, ki označuje določene vrste ogljikovih hidratov, ki lahko dražijo prebavni sistem. Med priporočenimi živili z nizko vsebnostjo FODMAP so banane, olive, rukola, rjavi riž, mandlji, govedina, piščanec in jajca.
"Pomaga tudi omejevanje soli in gaziranih pijač, prav tako pa tudi ohranjanje hidracije, da se blato zmehča in olajša odvajanje," dodaja dr. Bechtold.
Poskusite z masažo trebuha
Za lajšanje zaprtja in napihnjenosti vam ni treba obiskati specialista: preprosta masaža trebuha je lahko zelo učinkovita, pravi dr. Bechtold.
Svetuje naslednjo tehniko: "Poskusite s krožnimi gibi s konicami prstov po trebuhu, začenši na začetku debelega črevesa v spodnjem desnem delu trebuha, navzgor po desni strani do reber, čez zgornji del trebuha od desne proti levi in navzdol po levi strani do medenice."
Vključite probiotike in čaje
Probiotiki so lahko vaš zaveznik v boju proti napihnjenosti. "Določeni probiotiki so v kliničnih preskušanjih pokazali potencial za zmanjšanje simptomov plinov in napihnjenosti," poudarja dr. Ring. Poleg probiotikov lahko olajšanje nudijo tudi zeliščni čaji.
Dr. Ring dodaja, da lahko poprova meta ali kamilični čaj pomagata preprečiti napihnjenost in izboljšati prebavo. Vendar pa dr. Bechtold poudarja, da se je pomembno posvetovati z zdravnikom, preden v svojo rutino dodate kakršna koli prehranska dopolnila ali probiotike.
