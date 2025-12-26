Moskisvet.com
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?

E.R.
26. 12. 2025 02.00
0

Za vas smo našli 12 znanstveno potrjenih načinov!

Ob koncu leta se tempo življenja skoraj neizogibno spremeni. Praznični obiski, pozni večeri, bogate jedi in potovanja lahko hitro načnejo vaše počutje. Namesto da čakate, da vas januar prisili v reset, lahko že zdaj naredite nekaj, kar strokovnjaki za Science Alert opisujejo kot najboljšo naložbo vase.

Predstavljamo vam 12 znanstveno podprtih navad, ki lahko izboljšajo vaše zdravje, okrepijo možgane in poskrbijo, da v novo leto vstopite polni energije.

1. Ples – vadba za telo in možgane

Kompleksne aktivnosti, ki združujejo gibanje, koordinacijo in učenje novih korakov, dokazano upočasnjujejo staranje možganov. Raziskave kažejo, da je kombinacija aerobne vadbe in miselne aktivnosti eden najboljših načinov za krepitev kognitivnih rezerv.

Pozabite na križanke: to bo pomladilo vaše možgane za 10 let

2. Kolesarjenje v intervalih

Kratki, intenzivni intervali kolesarjenja lahko sprožijo dolgotrajen kognitivni dvig. Študije celo kažejo, da redno kolesarjenje zmanjša tveganje za zgodnjo demenco za približno 40 %.

3. Leča in druge stročnice

Leča, kvinoja, oves in rjavi riž morda niso najbolj glamurozni, a so izjemno učinkoviti. Povezujejo jih z daljšimi telomeri, kar lahko življenjsko dobo podaljša tudi do deset let.

4. Kvizi za ostrejši um

Kviz spodbuja, da razmišljate kot znanstvenik, saj zahteva tehtanje dokazov, preverjanje samozavesti in logično sklepanje. Če vam gre dobro, je to lahko znak, da so vaši možgani nagnjeni k učinkovitosti. Preverite lahko na VOYO, kjer si lahko ogledate prvo sezono kviza Na lovu.

5. Prebiotiki za boljše delovanje možganov

Dnevni odmerek prebiotikov, kot je inulin, lahko izboljša kognitivno delovanje starejših. Prebiotiki hranijo koristne bakterije v črevesju, kar pozitivno vpliva tudi na možgane. Naravni viri vključujejo banane, čebulo in česen.

6. Vodenje dnevnika

Če vas po prazničnih večerih muči tesnoba zaradi obesa, lahko pomaga pisanje dnevnika. Raziskave kažejo, da jutranje zapisovanje misli pomaga postaviti čustva v perspektivo in spodbuja več sočutja do sebe.

7. Očala proti modri svetlobi

Uporaba telefona pred spanjem lahko močno zmoti cirkadiani ritem. Študije kažejo, da očala, ki blokirajo modro svetlobo, povečajo raven melatonina za 58 %, kar vodi v boljši in daljši spanec.

8. Joga za mirnejše telo in boljši spanec

Poleg zmanjševanja tesnobe raziskave potrjujejo, da je joga ena najučinkovitejših vadb za izboljšanje kakovosti spanja.

9. Omega3 maščobne kisline

Omega3, ki jih najdemo v ribjem olju, lososu, sardelah in algah, lahko zmanjšajo občutke agresije in ščitijo možgane. Nove raziskave nakazujejo, da lahko vplivajo tudi na tveganje za Alzheimerjevo bolezen pri ženskah.

10. Terapija z rdečo svetlobo

Kratek dnevni odmerek svetlobe valovne dolžine 670 nm lahko izboljša delovanje mitohondrijev v mrežnici in tako upočasni upad vida pri ljudeh po 40. letu.

11. Pohodništvo in vsakodnevni koraki

Zmerna telesna aktivnost dokazano upočasni napredovanje Alzheimerjeve bolezni. Ena novejših študij kaže, da je 5000–7500 korakov dnevno povezano z manjšim kognitivnim upadom.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdravje možgani energija prazniki počutje
