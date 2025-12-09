To morate storiti, če se vsako noč zbudite ob 3. zjutraj

Zakaj se zbujamo ob 3. uri zjutraj?
Mnogi se ponoči zbudimo ob naključnih urah – pogosto okoli 3. ure – največkrat, da gremo na stranišče. To lahko prekine idealnih 8 ur spanja in povzroči utrujenost ter slabšo koncentracijo naslednji dan.
Nasvet dr. Michaela Breusa
Klinični psiholog in specialist za spanje dr. Michael Breus, znan kot The Sleep Doctor na TikToku, je razkril preprosto metodo, ki pomaga preprečiti nočna prebujanja. Imenuje jo pravilo 3-2-1:
- 3 ure pred spanjem prenehajte s pitjem alkohola.
- 2 uri pred spanjem prenehajte s hrano.
- 1 uro pred spanjem prenehajte s pitjem vode (če vam zdravnik to dovoli).
Breus poudarja: "Vsakdo je drugačen, vendar je omejitev tekočin eno do dve uri pred spanjem najboljši način, da preprečite pogoste odhode na stranišče."
Kaj storiti, če se kljub temu zbudite?
Tudi ob upoštevanju pravila 3-2-1 se lahko zgodi, da se ponoči zbudite in težko ponovno zaspite. Strokovnjakinja za spanje dr. Lindsay Browning (TroubleSleeping.co.uk) je za Huffington Post pojasnila:
"Ne glejte na uro. To poveča tesnobo in frustracijo." Mirno poskusite znova zaspati. Prebujanje ponoči je povsem normalno in ne pomeni, da je vaš spanec uničen.
Vir: Unilad
