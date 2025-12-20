Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Nova globalna študija razkriva: kakovosten spanec je pomembnejši za dnevno aktivnost kot vadba sama
Večina odraslih se težko prebija skozi vsakdan z dovolj spanja in dovolj gibanja. To potrjuje tudi obsežna mednarodna raziskava, objavljena v reviji Communications Medicine, ki jo povzema več znanstvenih portalov. Kot poroča MedicalXpress, je študija pokazala, da velika večina ljudi ne dosega priporočenih smernic za spanje in telesno aktivnost.
Raziskovalci so želeli razumeti, kako se spanec in gibanje prepletata v resničnem življenju – ne v laboratoriju, temveč v vsakodnevni rutini. Kot navajajo pri Flinders University, kjer je bila raziskava izvedena, sta obe vedenji ključni za zdravje, vendar je njuna povezava bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled.
Kako je potekala raziskava?
Ekipa z univerze Flinders v Avstraliji je analizirala podatke več kot 70.000 odraslih, ki so med letoma 2020 in 2023 uporabljali:
senzorje pod vzmetnico za spremljanje spanja,
pametne ure za beleženje dnevnega števila korakov.
Kot piše NewAtlas, je šlo za eno največjih študij te vrste, saj so raziskovalci zbrali več kot tri leta podatkov iz resničnega okolja.
Glavne ugotovitve: spanec je močnejši dejavnik kot vadba
Le 12–13 % ljudi doseže oba cilja
Po podatkih, ki jih povzema portal NEWS.am Medicine, je le približno 13 % odraslih redno spalo 7–9 ur na noč in hkrati prehodilo vsaj 8.000 korakov dnevno.
Kakovosten spanec več gibanja naslednji dan
Kot poudarja MedicalXpress, je spanec imel opazno večji vpliv na telesno aktivnost kot obratno.
Največ korakov so udeleženci naredili po 6–7 urah spanja, medtem ko so zelo kratke ali zelo dolge noči zmanjšale njihovo aktivnost.
Tudi učinkovitost spanja (manj prebujanja med nočjo) je bila povezana z večjo motivacijo za gibanje naslednji dan.
Več korakov ne pomeni boljši spanec
Dnevna aktivnost je imela le minimalen vpliv na to, kako dobro so ljudje spali tisto noč.
Kot piše EatingWell, je bilo več korakov povezanih le z majhnimi spremembami v dolžini ali kakovosti spanja.
Kaj to pomeni za vsakdanje življenje?
Za mnoge odrasle je težko hkrati poskrbeti za dovolj spanja in dovolj gibanja. Ta študija pa jasno kaže:
Če želite biti bolj aktivni, začnite pri spanju.
Kakovosten spanec je temelj, ki omogoča več energije, boljšo motivacijo in večjo telesno zmogljivost.
Vadba sama ne bo rešila težav s spanjem.
Čeprav je redna aktivnost pomembna, ne zagotavlja nujno boljšega spanca iz dneva v dan.
Spalne navade so ključni del zdrave rutine.
Strokovnjaki priporočajo:
hladno, temno in tiho spalno okolje,
izogibanje ekranom pred spanjem,
redno spalno rutino,
lahke večerne obroke in izogibanje alkoholu.
Spanja in telesne aktivnosti ne bi smeli obravnavati ločeno
Kot poudarja portal EatingWell, spanja in telesne aktivnosti ne bi smeli obravnavati ločeno. Gre za medsebojno povezana vedenja, ki skupaj oblikujeta zdrav življenjski slog.
Nova globalna raziskava jasno kaže, da je spanec ključni dejavnik, ki določa, koliko se bomo gibali naslednji dan.
Čeprav je vadba izjemno pomembna, je kakovosten spanec tisti, ki omogoča, da jo sploh izvajamo dosledno.
Za bolj zdravo življenje zato ni dovolj le štetje korakov – treba je poskrbeti tudi za urejen, kakovosten počitek.
Vir: Eating Well, NewAtlas, MedicalXpress & NEWS.am Medicine
