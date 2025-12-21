Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Savne so že tisočletja sinonim za sprostitev in zdravje, piše The Manual. Danes pa se ob klasičnih finskih savnah vse več govori o infrardečih savnah, ki obljubljajo podobne koristi pri nižjih temperaturah. Zakaj so postale tako priljubljene in katera izbira je prava za vas? Preverimo strokovna pojasnila in dokazane prednosti.
Tradicionalna finska savna: visoka temperatura, klasična izkušnja
Klasične savne segrevajo zrak na 70–90 stopinj Celzija z električnimi grelniki, pečmi na drva ali polivanjem vročih kamnov z vodo. Vlažnost je višja, pogosto z dodatkom pare, kar pomeni, da se najprej segreje zrak, nato koža in šele nato telo.
Dokazane koristi rednega savnanja:
- boljša srčno-žilna kondicija in manjše tveganje za bolezni srca,
- izboljšana regulacija telesne temperature in presnovne prilagoditve,
- zmanjšanje tveganja za demenco in Alzheimerjevo bolezen,
- sprostitev, boljši spanec in manj stresa.
Raziskave kažejo, da je redna uporaba savne povezana s 30 % manjšim tveganjem za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni ter ugodnimi učinki na imunski sistem.
Infrardeča savna: toplota, ki prodre globlje
Namesto segrevanja zraka infrardeče savne uporabljajo infrardeče valovne dolžine, ki prodirajo v mehko tkivo in neposredno zvišujejo telesno temperaturo. Delujejo pri 38–71 stopinj Celzija, kar pomeni udobnejšo izkušnjo, zlasti za tiste, ki ne prenašajo ekstremne vročine.
Prednosti infrardeče savne:
- izboljšanje krvnega tlaka in zdravja žil,
- pomoč pri okrevanju po vadbi,
- lajšanje bolečin pri artritisu, glavobolih in mišično-skeletnih težavah,
- podpora pri kroničnih stanjih, kot so sladkorna bolezen tipa 2 in srčno popuščanje.
Toplota poveča pretok krvi, dovaja kisik in hranila v tkiva ter sprošča mišice, kar izboljša gibljivost in zmanjša bolečino.
Katero izbrati?
Izbira je odvisna od vaših ciljev:
Za klasično izkušnjo in intenzivno toplotno terapijo – tradicionalna finska savna.
Za udobnejše pogoje in globinsko delovanje – infrardeča savna.
Obe vrsti dokazano izboljšujeta počutje, spodbujata sprostitev in dolgoročno podpirata zdravje srca ter možganov.
Vir: The Manual
