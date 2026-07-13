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Harrison Ford
Fit

Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi

B.R.
13. 07. 2026 11.08
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Hollywoodski zvezdnik je znova dokazal, da starost ni ovira za odlično telesno pripravljenost. Le nekaj dni pred svojim 84. rojstnim dnem so ga paparaci ujeli med samostojnim kolesarjenjem po ulicah Los Angelesa, kjer je s svojo športno postavo in energijo navdušil številne oboževalce.

Harrison Ford je svetovno slavo dosegel z vlogama v franšizi Vojna zvezd in Indiane Jonesa
Harrison Ford je svetovno slavo dosegel z vlogama v franšizi Vojna zvezd in Indiane Jonesa FOTO: Profimedia

Harrison Ford, igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogama v franšizah Vojna zvezd in Indiana Jones, je bil fotografiran v kolesarski opremi, pri čemer je oprijet športni dres razkrival njegove mišičaste roke in izjemno telesno pripravljenost. Kljub visokim temperaturam v južni Kaliforniji je Ford brez težav premagoval mestne ceste, nato pa si je nadel čelado, rokavice in nadaljeval svojo rekreativno vožnjo. Njegove fotografije so hitro zaokrožile po svetovnih medijih in družbenih omrežjih.

Aktivno življenje ostaja njegova stalnica

Igralec že desetletja slovi kot eden najbolj aktivnih hollywoodskih igralcev. Poleg kolesarjenja redno igra tenis in skrbi za telesno pripravljenost z vadbo za moč. V preteklih intervjujih je razkril, da mu osebni trener pripravlja predvsem funkcionalne treninge z ročkami in medicinkami, pri katerih je poudarek na moči jedra telesa, ravnotežju in preprečevanju poškodb.

"Bolj kot karkoli drugega treniram zato, da preprečim poškodbe," je dejal igralec in v svojem značilnem slogu dodal, da mora pri svojih letih predvsem paziti nase.

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Prehrana z malo mesa

Zvezdnik je že pred leti spremenil tudi svoje prehranske navade. Z jedilnika je črtal skoraj vse meso in mlečne izdelke, danes pa uživa predvsem zelenjavo in ribe. Po njegovih besedah se je za takšno prehrano odločil zaradi zdravja in okoljskih razlogov.

Čeprav sam priznava, da njegova prehrana ni posebej razburljiva, meni, da mu pomaga ohranjati dobro počutje in vitalnost tudi v zrelih letih.

Še vedno dejaven pred filmskimi kamerami

Ford kljub letom ostaja eden najbolj zaposlenih hollywoodskih igralcev. V zadnjih letih navdušuje v seriji Shrinking, občinstvo pa ga je spremljalo tudi v drugi sezoni uspešne serije 1923. Pred tem se je poslovil od svoje legendarne vloge Indiane Jonesa v filmu Indiana Jones and the Dial of Destiny, kjer je številne prizore odigral sam in znova dokazal svojo izjemno telesno pripravljenost.

Harrison Ford je prejel tudi nagrado za življenjsko delo v filmu.
Harrison Ford je prejel tudi nagrado za življenjsko delo v filmu. FOTO: Profimedia
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Viri: Page Six, Men's Health, USA Today, Us Weekly

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Prehrana

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