Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu

Njegova zgodba ni zanimiva le zaradi izgubljenih kilogramov, temveč zato, ker se je spremembe lotil na način: brez ekstremnih diet in brez čudežnih rešitev.

Kako je prišel do 152 kilogramov?

39-letni Geoff iz angleškega mesta Poole je skoraj dve desetletji delal kot voznik avtobusa. Večino dneva je presedel, med odmori pa posegal po hitri hrani in pekovskih izdelkih. Tak življenjski slog je postopoma pustil posledice, kilogrami pa so se kopičili iz leta v leto. Dolgotrajno sedenje in izmensko delo sta povezana z večjim tveganjem za debelost, srčno-žilne bolezni in presnovne motnje, saj pogosto vodita v manj gibanja in slabše prehranske navade.

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Prelomni trenutek ni bil ogledalo

Marsikdo pričakuje, da ljudi k spremembi spodbudijo videz, oblačila ali številka na tehtnici. Pri Geoffu je bil odločilen zdravniški pregled. Med rutinskim pregledom so mu zdravniki odkrili nevarno povišan krvni tlak. Takrat je prvič zares dojel, da ne gre več le za odvečne kilograme, ampak za zdravje. Prav visok krvni tlak je pogosto eden prvih opozorilnih znakov, povezanih s prekomerno telesno težo. Dolgoročno lahko poveča tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge resne zdravstvene zaplete.

icon-expand Dolgotrajno sedenje in izmensko delo sta povezana z večjim tveganjem za debelost, srčno-žilne bolezni in presnovne motnje. FOTO: Shutterstock

Začel je z desetminutnimi sprehodi

Namesto drastične diete se je odločil za majhne korake. Vključil se je v program 'Couch to 5K', namenjen popolnim začetnikom v teku, hkrati pa začel spreminjati prehrano. Njegova največja lekcija? Ni treba začeti z maratonom. Včasih je dovolj že desetminutni sprehod. Ko ga je med odmorom zamikala pekarna, se je raje odpravil do trgovine po sadje ali bolj uravnotežen obrok. Postopoma je začel izgubljati težo, obenem pa pridobivati energijo in telesno pripravljenost.

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V dveh letih izgubil 57 kilogramov

Rezultati niso prišli čez noč. A vztrajnost se je obrestovala. V približno dveh letih je izgubil 57 kilogramov in telesno težo zmanjšal s 152 na okoli 100 kilogramov. Poleg tega se je močno izboljšala njegova kondicija, lažje se je gibal in več časa preživljal aktivno s svojima otrokoma. Prav počasno hujšanje strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot najbolj vzdržno, saj omogoča, da posameznik nove navade ohrani tudi dolgoročno.

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Naslednji cilj: 250 kilometrov skozi Saharo

Večina bi bila po izgubi skoraj 60 kilogramov zadovoljna že s tem dosežkom. Geoff pa si je zastavil še precej drznejši cilj. Prijavil se je na Marathon des Sables 2027, šestdnevno ultramaratonsko preizkušnjo skozi maroško Saharo. Tekmovalci v nekaj dneh premagajo približno 250 kilometrov, temperature pa pogosto presežejo 40 stopinj Celzija. Gre za tekmovanje, ki ga številni označujejo za eno najtežjih vzdržljivostnih preizkušenj na svetu.

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Kaj se lahko naučimo iz njegove zgodbe?

Geoffova preobrazba ni dokaz, da mora vsak preteči ultramaraton. Je pa dober opomnik, da največje spremembe pogosto izvirajo iz majhnih, vsakodnevnih odločitev. Namesto iskanja popolne diete ali revolucionarnega vadbenega programa je začel s sprehodom okoli bloka. Namesto prepovedi vseh najljubših jedi je poiskal boljše alternative. In namesto hitrih rezultatov se je osredotočil na navade. Danes ga nekateri znanci komaj še prepoznajo. On pa pravi, da se na staro življenje nima nobenega namena vrniti.

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