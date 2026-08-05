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Georgina Rodriguez
Fit

'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil

B.R.
05. 08. 2026 09.57
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Georgina Rodríguez je spregovorila o komentarjih, ki jih je v zadnjem času prejemala na družbenih omrežjih. Partnerka Cristiana Ronalda je priznala, da so jo nekateri zapisi prizadeli, saj so ljudje ocenjevali njen videz. A namesto da bi se osredotočila na kritike, je poslala drugačno sporočilo: človek se mora sprejeti in imeti rad svoje telo.

Georgino so prizadeli komentarji na družbenih omrežjih

Življenje pod žarometi pomeni, da je vsak korak javno opažen. Georgina Rodríguez, ki jo na Instagramu spremljajo milijoni ljudi, se pogosto srečuje z mnenji uporabnikov o svojem življenju, slogu in videzu.

Tokrat je spregovorila o komentarjih, v katerih so nekateri sledilci ocenjevali njeno telo in ji očitali spremembe videza. Kot je razkrila sama, je takšne besede niso pustile povsem ravnodušne, zato se je o svojih občutkih pogovorila tudi s partnerjem Cristianom Ronaldom.

Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez FOTO: Profimedia

Ronaldo ji je stal ob strani s preprostim sporočilom

Georgina je povedala, da je svoje dvome zaupala Ronaldu, ki ji je pomagal pogledati na situacijo drugače. Namesto osredotočanja na mnenja neznancev jo je spomnil, da njena vrednost ni odvisna od komentarjev na internetu.

Po poročanju revije People je Georgina v svojem zapisu poudarila, da človek ne sme dovoliti, da ga mnenja drugih opredeljujejo. Pomembno je, kako se posameznik počuti sam s seboj in kako vidi svojo vrednost.

Njeno sporočilo ni bilo o popolnosti, ampak o sprejemanju

Georgina se ni odzvala z dokazovanjem ali opravičevanjem svojega videza. Njeno sporočilo je bilo predvsem o tem, da ima rada svoje telo in da se zaveda, kako pomembno je sprejemanje samega sebe.

Poudarila je idejo, da ni samo ena oblika telesa tista, ki je lepa. Vsako telo ima svojo zgodbo, spremembe skozi življenje pa so nekaj povsem naravnega.

Kot piše španski časnik El País, je tema odnosa do telesa v zadnjih letih postala pomemben del javnih razprav, saj se vse več znanih oseb odziva na pritisk popolnosti, ki ga pogosto ustvarjajo družbena omrežja.

Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez FOTO: Profimedia

Tudi znani ljudje občutijo pritisk javnosti

Čeprav Georgina živi življenje, ki ga spremljajo milijoni ljudi, njena izkušnja kaže, da tudi slavne osebe niso imune na neprijetne komentarje.

Družbena omrežja pogosto ustvarjajo občutek, da morajo ljudje vedno biti videti popolno, vendar številne javne osebnosti opozarjajo, da fotografije in objave ne prikazujejo celotne resničnosti.

Po podatkih organizacije Dove Self-Esteem Project ima način, kako ljudje govorijo o telesu in videzu, velik vpliv na samozavest, še posebej pri mladih.

Georgina želi pokazati bolj resnično plat življenja

Partnerka Cristiana Ronalda je v zadnjih letih pogosto delila trenutke iz zasebnega življenja, materinstva in vsakdanjih izzivov. Tokrat je pokazala, da se tudi sama srečuje z vprašanji, ki jih pozna veliko ljudi.

Njeno sporočilo je bilo preprosto: človeka ne določa številka na tehtnici, oblika telesa ali mnenje nekoga na spletu. Pomembnejši so samozavest, notranje zadovoljstvo in odnos, ki ga ima posameznik do sebe.

Georgina Rodríguez je s svojim odzivom pokazala, da se na negativne komentarje ni treba odzvati z jezo. Včasih je najmočnejši odgovor prav to, da človek ostane zvest sebi in sprejme svojo podobo takšno, kot je.

Govorili so ji, da je debela, ona pa je storila to
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Govorili so ji, da je debela, ona pa je storila to

Viri: People, El País, Dove Self-Esteem Project

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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