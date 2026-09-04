12 jajc na dan za takšne stegenske mišice: za vlogo šla do skrajnosti

Chun-Li ni prepoznavna le po modri opravi

Chun-Li je ena najbolj prepoznavnih junakinj v zgodovini videoiger. Njena zaščitna znaka nista le značilna pričeska in modra oprava, temveč predvsem izjemno močne noge ter udarci, s katerimi je postala ena najbolj priljubljenih bork v seriji Street Fighter. Prav zato je imela Callina Liang pri pripravi na filmsko različico precej zahtevno nalogo. V novem igranem filmu, ki ga pripravlja Legendary v sodelovanju s Capcomom, bo nastopila kot Chun-Li. Igralka se je na vlogo pripravljala precej bolj intenzivno, kot bi morda pričakovali. Liang ni želela, da bi bila Chun-Li prepričljiva samo na zaslonu. Želela je, da bi bila prepričljiva tudi v gibanju.

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Tri mesece za popolno fizično pripravo

Časa ni imela veliko. V obdobju priprav je skoraj vsak dan hodila v telovadnico in velik del treninga namenila prav nogam. Poleg vadbe za moč je opravila tudi veliko treninga borilnih veščin, saj je želela čim bolj prepričljivo poustvariti značilne gibe Chun-Li. V intervjuju, o katerem je poročal GamesRadar, je igralka povedala, da je trenirala taekwondo, tajski boks in wushu. Borilnim veščinam je namenila približno dve uri na dan, obenem pa je močno spremenila prehrano. Njen cilj je bil jasen: močnejše noge in več mišične mase.

icon-expand Igralka je preučila celo premike iz videoiger FOTO: Profimedia

Jedla je vsakih nekaj ur, v obdobju pridobivanja mišične mase pa tudi 12 jajc na dan

Največ pozornosti je pritegnila njena prehrana. Liang je povedala, da je v obdobju pridobivanja mišične mase jedla kar 12 jajc na dan. Obroke je imela približno vsaki dve uri, količina hrane pa je bila zanjo tako velika, da je bila včasih tik pred tem, da bi ji postalo slabo. "Ko sem pridobivala mišično maso, sem jedla 12 jajc na dan," je povedala igralka za revijo Empire. Dodala je, da je morala jesti vsaki dve uri in da je bila zaradi količine hrane včasih na robu slabosti. Toda cilj je dosegla. Do konca snemanja se je obseg njenih stegen povečal za približno 6,5 centimetra, je povedala Liang. O njeni zahtevni pripravi so nato poročali tudi GamesRadar, Nintendo Life in španski MeriStation.

Dve uri borilnih veščin na dan

Velik del preobrazbe ni predstavljala samo vadba z utežmi. Liang je približno dve uri na dan namenila borilnim veščinam. Trenirala je taekwondo, tajski boks in wushu oziroma kitajske borilne veščine. Razlog je precej očiten. Chun-Li je lik, pri katerem noge predstavljajo enega najpomembnejših elementov borbenega sloga. "Chun-Li je predvsem v znamenju brc," je pojasnila igralka. Tako ni šlo zgolj za oblikovanje telesa. Liang je morala razviti tudi moč, gibljivost, koordinacijo in sposobnost izvajanja hitrih gibov.

Igralka je preučila celo premike iz videoiger

Liang se pri pripravi ni ustavila pri telesni pripravljenosti. Da bi čim bolje razumela Chun-Li, je na igralni konzoli zbrala različne različice igre Street Fighter. Nato je njene borbene poteze snemala s telefonom in jih predvajala v počasnem posnetku. "Prenesla sem vse različice igre Street Fighter in posnela vse Chun-Lijine gibe med borbami, da sem jih lahko predvajala v počasnem posnetku in jih preučevala," je povedala za Empire. Na ta način je lahko podrobno preučevala način, kako se Chun-Li premika, napada in uporablja noge.

icon-expand Callina Liang v vlogi Chun-Li FOTO: Profimedia

Kaj pomeni takšna prehrana za telo?

Pridobivanje mišične mase zahteva dovolj energije, beljakovin in kakovostnega treninga. Toda količina hrane je odvisna od posameznika, telesne sestave, dejavnosti in cilja. Liang je imela za pripravo na film zelo specifičen cilj in omejen čas. Njena prehrana zato ni primerna kot univerzalni načrt za pridobivanje mišic. Še posebej pomembno je, da številke, kot je 4.000 kalorij na dan, ne razumemo kot priporočilo za vsakogar. Za številne ljudi bi bil takšen vnos bistveno previsok. Pri pridobivanju mišične mase je pomemben celoten prehranski vzorec. Beljakovine so pomembne za obnovo in rast mišic, telo pa potrebuje tudi ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, minerale in dovolj tekočine.

Zakaj so bile noge za Chun-Li tako pomembne?

Chun-Li je bila že od svojih začetkov zasnovana kot borka, ki se močno zanaša na noge. Njeni značilni udarci so postali eden najbolj prepoznavnih elementov serije. Zato ni presenetljivo, da je Liang največ pozornosti namenila prav stegnom. Povečanje obsega stegen za 6,5 centimetra sicer ne pomeni, da je šlo izključno za povečanje mišične mase. Obseg telesa se lahko spreminja zaradi različnih dejavnikov, vendar je igralka jasno povedala, da je bil njen cilj okrepiti noge in pridobiti mišično maso. Pri tem ji je pomagala kombinacija treninga moči, borilnih veščin in večjega energijskega vnosa.

Ni bila edina, ki je morala močno trenirati

Tudi drugi člani igralske zasedbe so se morali fizično pripraviti na film. Andrew Koji, ki igra Ryuja, je prav tako opravil obsežne priprave za svojo vlogo. V igralski zasedbi so med drugim še Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, 50 Cent, Cody Rhodes in David Dastmalchian. Nova filmska različica Street Fighterja bo tako očitno precej bolj fizična od običajne filmske priredbe videoigre.

Chun-Li bo ena ključnih oseb novega Street Fighterja

Nova različica Street Fighterja je igrani film, ki temelji na priljubljeni seriji videoiger podjetja Capcom. Režira ga Kitao Sakurai, v zgodbi pa se bodo pojavili številni znani liki iz sveta Street Fighterja. Po trenutno objavljenih podatkih naj bi Chun-Li v zgodbi povezala Ryuja in Kena ter ju vključila v nov turnir World Warrior.

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