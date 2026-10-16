Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'

Challe Salle je na Instagramu objavil serijo fotografij, na katerih je mogoče videti njegovo telesno preobrazbo, ob njih pa razkril tudi, kako se je lotil spremembe življenjskega sloga. Zapisal je, da, čeprav je že vse življenje povezan s športom, se je pri 34 letih znašel v najslabši telesni formi doslej. Hiter življenjski tempo, stres, neustrezne prehranske navade ter družinske in poslovne obveznosti so terjali svoj davek.

icon-expand Popkast s Challetom Salletom. FOTO: Aljoša Kravanja

"Nekje vmes sem pozabil nase," je priznal in dodal, da ni bil nezadovoljen le s svojim videzom v ogledalu, temveč tudi s tem, kako se je počutil. Ko je tehtnica pokazala 115 kilogramov, se je odločil, da je čas za spremembo.

Brez čudežnih diet in bližnjic

Do danes je izgubil 20 kilogramov, pri tem pa se ni zanašal na čudežne diete, bližnjice ali čarobne napitke. Namesto tega je postopoma spremenil prehrano in vsakodnevne navade ter več pozornosti namenil gibanju. Kupiti si je dal pametno uro, začel jesti bolj zdravo, povečal vnos beljakovin in spremljal svoj kalorični vnos. V določenih obdobjih je vzdrževal povprečni dnevni kalorični primanjkljaj okoli 500 kalorij, kar pomeni, da je zaužil manj energije, kot je je porabil. Pomemben del njegove rutine je postala tudi redna telesna dejavnost. Trenirati je začel v fitnesu, obiskoval je boksarske treninge, občasno pa se je posvetil še košarki in teku. Njegov cilj je bil v povprečju narediti 10.000 korakov na dan in trenirati petkrat na teden. Toda tudi pri njem ni šlo vedno vse po načrtih. Kot je poudaril v objavi, je bilo ključno predvsem to, da ni obupal, niti takrat, ko je imel slab dan: "Predvsem pa nisem obupal, tudi ko sem imel slab dan in ni šlo vse po načrtih."

Pri 35 letih v boljši formi kot pri 25

Leto in pol po začetku spremembe je Challe Salle s 115 kilogramov prišel na 95 kilogramov. Pri 35 letih se, kot pravi sam, počuti bolje kot desetletje prej. "Ponosen sem na izgubljenih 20 kg, še bolj pa na to, da sem spet našel sebe, pravo energijo in ravnovesje med družino, delom in športom," je zapisal ob fotografijah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako se hujšanja lotiti pametno in zdravo?

Če se tudi sami želite znebiti odvečnih kilogramov, je dobro upoštevati nekaj osnovnih pravil. 1. Ne iščite bližnjic. Ekstremne diete, stradanje in obljube o hitri izgubi kilogramov se pogosto izkažejo za nevzdržne. Boljša izbira je postopen pristop, pri katerem prehrano in gibanje prilagodite svojemu življenjskemu slogu. 2. Ustvarite zmeren kalorični primanjkljaj. Za izgubo telesne maščobe mora telo v povprečju porabiti več energije, kot je zaužijete s hrano in pijačo. To ne pomeni, da morate stradati ali natančno tehtati vsak obrok. Pomagajo lahko nekoliko manjše porcije, manj sladkih pijač in energijsko bogatih prigrizkov ter več hranljivih živil. Potrebe se med posamezniki razlikujejo, zato ni enega recepta za vse. 3. Poskrbite za dovolj beljakovin in vlaknin. Jajca, ribe, pusto meso, mlečni izdelki, stročnice in tofu so lahko dobri viri beljakovin, medtem ko zelenjava, sadje, polnozrnata žita in stročnice prispevajo vlaknine. Takšna živila pomagajo sestaviti uravnotežene obroke in lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti. 4. Kombinirajte vadbo za moč in gibanje. Vadba z utežmi ali lastno telesno težo pomaga ohranjati mišično maso med hujšanjem, hoja, kolesarjenje, tek in druge aerobne aktivnosti pa prispevajo k splošnemu zdravju. Ni treba začeti s petimi treningi na teden. Če ste bili doslej manj aktivni, začnite postopoma in obremenitev povečujte glede na svoje zmožnosti.

icon-expand Hujšanje je kombinacija večih dejavnikov FOTO: Shutterstock