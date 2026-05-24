Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo

Bolečine v spodnjem delu hrbta lahko povzročijo različni dejavniki, kot so slaba drža, mišična napetost ali preobremenitev. Vendar pa obstaja nekaj, kar lahko pomaga, natančneje ena učinkovita vaja, ki lahko znatno zmanjša bolečino, okrepi mišice in izboljša gibljivost. Ena najučinkovitejših vaj za lajšanje bolečin v spodnjem delu hrbta je vaja most. Ta preprosta, a učinkovita vaja pomaga krepiti mišice v spodnjem delu hrbta pa tudi zadnjico in trebušne mišice, hkrati pa povečuje gibljivost in stabilnost hrbtenice.

Zakaj vaja most pomaga pri bolečinah v hrbtu?

Vaja ima več prednosti, ključna pa je njena sposobnost povezovanja in sproščanja napetosti v spodnjem delu hrbta in zadnjici. Mnogi ljudje, ki trpijo zaradi bolečin v hrbtu, imajo šibke mišice trupa in zadnjice, most pa je odlična vaja za krepitev teh mišic. Ta vaja izboljša držo, stabilizira hrbtenico in zmanjša napetost v spodnjem delu telesa, kar lahko pomaga preprečiti bolečine. Ker vaja most aktivira tudi trebušne mišice, lahko izboljša splošno stabilnost trupa in zmanjša pritisk na hrbet. Blagodejno vpliva na hrbtenico, saj povečuje gibljivost in zmanjšuje okorelost, ki lahko povzroča bolečine.

Vaja: most FOTO: Shutterstock

Kako pravilno izvajati vajo most?

Za optimalne rezultate in zmanjšanje bolečin v hrbtu je pomembno, da vajo most izvajate pravilno. Tukaj so koraki, kako to storiti: Začetni položaj: Lezite na hrbet s pokrčenimi koleni in stopali na tleh v širini bokov. Roke položite ob telo, dlani obrnjene navzdol. Dvigovanje: Počasi dvignite boke proti stropu, stisnite zadnjico in trebušne mišice, da dvignete spodnji del telesa in oblikujete ravno črto od kolen do ramen. Zadržite položaj: Zadržite ta položaj tri do pet sekund, pri čemer mirno dihajte in nadzorujte gibanje. Spuščanje: Počasi spustite boke proti tlom in se vrnite v začetni položaj. Poskusite ohraniti nadzor. Ponavljanje: Vajo ponovite 10- do 15-krat, trikrat na dan.

Kako in kdaj izvajati vajo most?

Vajo most lahko izvajate vsak dan, da okrepite mišice in zmanjšate napetost v hrbtu. Začnite z manjšim številom ponovitev (približno 10) in postopoma povečujte število ponovitev, ko postajate močnejši. Poleg tega lahko dodate različice mostu, kot je most z eno nogo, da še bolj izzovete stabilnost in moč. Priporočljivo je, da to vajo vključite v jutranjo rutino ali po vadbi, da ohranite gibljivost in moč v spodnjem delu hrbta.

