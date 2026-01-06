Moskisvet.com
moški pije kavo
Fit

Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?

E.R.
06. 01. 2026 02.00
0

Ali je kava na prazen želodec škodljiva? Preverite, kako vpliva na vaše telo.

Za večino zdravih odraslih je jutranja skodelica kave povsem neškodljiva – tudi če jo popijemo še pred zajtrkom. A ker kofein vpliva na prebavo, izločanje želodčne kisline in delovanje črevesja, lahko nekateri občutijo nelagodje, če kavo spijejo na prazen želodec, opozarja EatingWell. Kako močno vas to prizadene, je odvisno predvsem od vaše občutljivosti na kofein.

Raziskave, ki potekajo že desetletja, kažejo, da je zmerno uživanje kave (3–5 skodelic dnevno) za večino ljudi varno in lahko celo koristi zdravju. A zakaj nekateri kavo dobro prenašajo, drugi pa že po nekaj požirkih občutijo pekoč občutek, nervozo ali hiter pospešek prebave?

Odgovor se skriva v tem, kako kava vpliva na prebavni sistem.

Kako kava vpliva na prebavo?

Najprej je dobro vedeti, da vsa kava ni enaka. Razlike v učinku povzročajo:

vrsta kave (instant, espresso, brezkofeinska ...),

količina kofeina,

dodatki, kot so mleko, smetana ali sladkor.

Ti dejavniki določajo, kako hitro se kava prebavi in kako močno vpliva na želodec.

Kava in zgaga: zakaj se pojavi?

Nutricionistka Sarah Koszyk pojasnjuje, da kava naravno spodbuja izločanje želodčne kisline. Pri nekaterih ljudeh – zlasti pri tistih, ki so nagnjeni k zgagi ali GERB-u – je ta učinek izrazitejši, kadar kavo spijejo brez hrane.

Čeprav raziskave ne potrjujejo, da kava neposredno povzroča GERB, obstajajo študije, ki kažejo, da lahko kava, čaj in gazirane pijače pri nekaterih ljudeh povečajo simptome refluksa.

Najbolj pomembno je, da opazujete lastno reakcijo. Če se vam po jutranji kavi pojavi pekoč občutek, poskusite spremeniti navade – nekaj predlogov najdete spodaj.

Kava in pospešena prebava

Kava je znana po tem, da spodbuja delovanje črevesja. To je povsem normalno, saj kofein aktivira debelo črevo in pomaga pri rednem odvajanju.

A če kavo spijete na prazen želodec, se lahko ta učinek pojavi hitreje in intenzivneje. Pri nekaterih ljudeh se tako pojavi nenadna potreba po odhodu na stranišče.

Kofein na prazen želodec: močnejši stranski učinki

Če ste občutljivi na kofein, lahko kava brez hrane povzroči:

tresavico,

nervozo ali razdražljivost,

občutek prekomerne stimulacije,

pospešen srčni utrip.

Hrana upočasni absorpcijo kofeina, zato je kava ob obroku ali po njem pogosto bolj prijazna do želodca in živčnega sistema.

Kako omiliti učinke kave, če ste občutljivi?

Če vam črna kava ne ustreza, obstaja več načinov, kako jo narediti prijaznejšo:

Dodajte mleko

Mleko deluje kot blažilnik in lahko zmanjša možnost zgage.

Izberite latte

Skodelica mleka doda beljakovine, ki upočasnijo absorpcijo kofeina.

Uporabite smetano brez dodanega sladkorja

Preverite deklaracijo in izberite izdelek brez nepotrebnih dodatkov.

Kavo pijte ob zajtrku

Hrana zmanjša hitrost, s katero kofein vstopi v krvni obtok.

Nekaj idej za obrok ob kavi:

polnozrnat toast z oreščkovim maslom in sadjem,

ovsena kaša z mlekom, chia semeni in jagodičevjem,

jogurtov parfait z granolo in svežim sadjem.

Vir: EatingWell

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kava hrana prehrana zdravje prebava prazen želodec želodčna kislina kofein napitki pijače
Prehrana

Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju

