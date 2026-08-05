Alenka Bratušek spet zaplavala v ledeni Kokri

Alenka Bratušek je trenutek delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih in ob tem zapisala, da jo je v Kokri pričakala prijetna, a precej hladna osvežitev. Temperatura vode je bila nižja od 15 stopinj Celzija, kar je za marsikoga precejšen izziv.

Kokra je namreč znana po svoji hladni vodi, saj njen tok izvira v gorskem okolju. Prav zaradi prijetno nizkih temperatur je priljubljena med ljubitelji narave, ki se želijo v vročih mesecih umakniti pred visokimi temperaturami.

Namesto uživanja na bazenu se je že tradicionalno odločila za naravno kopališče in osvežitev v eni od slovenskih rek: " Zdaj je pa že tradicija ... Je pa treba priznati – Kokra ostaja pošteno mrzla, " je zapisala ob fotografiji.

Kopanje v zelo hladni vodi je za telo povsem drugačna izkušnja kot običajno plavanje v bazenu ali morju. Ko telo nenadoma pride v stik z vodo, ki ima precej nižjo temperaturo od telesa, se lahko pojavi tako imenovani odziv na hladni šok – dihanje postane hitrejše, srčni utrip se pospeši, telo pa začne varčevati s toploto. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da se v zelo mrzlo vodo vstopa postopoma in premišljeno.

Za ljudi, ki so na hladno vodo navajeni, je lahko takšna osvežitev prijetna in poživljajoča. Mnogi ljubitelji plavanja v rekah in jezerih pravijo, da jim stik z mrzlo vodo pomaga pri občutku svežine in boljšem počutju, vendar pa to ni dejavnost, pri kateri bi bilo dobro pretiravati. Pomembno je poslušati svoje telo, se iz vode umakniti ob prvih znakih nelagodja ter biti še posebej previden po daljšem naporu, ko je telo že utrujeno.

Pri temperaturah, kakršne ima Kokra, je za večino ljudi že kratek skok v vodo dovolj, da začutijo moč mraza. Prav zaradi tega so hladne reke priljubljene predvsem med tistimi, ki iščejo stik z naravo in nekoliko drugačen način osvežitve v vročih poletnih dneh.