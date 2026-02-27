5 napak, ki jih moški najpogosteje delamo v fitnesu – in kako jih odpraviti

Zakaj moški v fitnesu ponavljamo iste napake

Po navedbah Men's Health moški pogosto precenimo svoje sposobnosti, kar vodi v nepravilno tehniko in preobremenitev. Moški pogosto trenirajo z egom, ne z realnimi 'zmožnostmi', kar potrjuje tudi Verywell Fit, ki izpostavlja, da je pravilna tehnika pomembnejša od teže. The Guardian Sport dodaja, da se napake ponavljajo predvsem zaradi pomanjkanja načrtovanja in prehitrega napredovanja. 1. Prevelika teža in napačna tehnika Verywell Fit navaja, da je nepravilna tehnika najpogostejši vzrok za poškodbe v fitnesu. Ko dvigujete pretežke uteži, se telo prilagodi z napačnimi gibi, kar obremeni sklepe in hrbtenico. Zmanjšajte težo in se osredotočite na pravilno izvedbo. Men's Health piše, da je počasno, nadzorovano gibanje učinkovitejše kot dvigovanje maksimalnih bremen.

icon-expand Fitnes FOTO: Shutterstock

2. Preskakovanje ogrevanja Ogrevanje pripravi mišice in sklepe na obremenitev. Verywell Fit navaja, da preskakovanje ogrevanja poveča tveganje za poškodbe in zmanjša zmogljivost. Ogrevajte se 5–10 minut z dinamičnimi vajami. The Guardian Sport piše, da ogrevanje izboljša prekrvavitev in poveča gibljivost, kar zmanjša možnost poškodb. 3. Premalo počitka med treningi Pretreniranost vodi v utrujenost, slabšo regeneracijo in padec motivacije. Men's Health navaja, da mišice rastejo med počitkom, ne med vadbo. Vključite vsaj en dan počitka med intenzivnimi treningi. Verywell Fit poudarja, da je regeneracija ključna za napredek in preprečevanje poškodb.

icon-expand Izmučen moški v fitnesu FOTO: Shutterstock

4. Zanemarjanje nog in jedra Moški pogosto treniramo predvsem prsi, roke in ramena. The Guardian Sport piše, da neuravnotežen trening vodi v slabo držo in večje tveganje za poškodbe. Vključite vaje za noge in jedro vsaj dvakrat tedensko. Men's Health navaja, da močne noge izboljšajo stabilnost in povečajo moč pri vseh drugih vajah. 5. Pomanjkanje načrta in ciljev Brez jasnega načrta se napredek upočasni. Verywell Fit piše, da naključni treningi ne omogočajo sistematičnega napredka. Določite cilje in sledite strukturiranemu programu. Jasni cilji povečajo motivacijo in zmanjšajo možnost, da bi trening postal kaotičen.

Ko se izognete tem pogostim napakam, postane trening učinkovitejši, varnejši in bolj usmerjen. Pravilna tehnika, premišljeno načrtovanje in dovolj počitka so temelji napredka, kar potrjujejo številni strokovni viri s področja vadbe in športne psihologije. Z majhnimi prilagoditvami lahko dosežete veliko boljše rezultate in zmanjšate tveganje za poškodbe.

