Novice
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
0
Film/tv
Nekoč se mu niso mogle upreti
0
Zabava
S tem je obseden David Beckham
0
Film/tv
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
0
Arhiv člankov
Zabava
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačkaPraznični december prinaša druženja in zabave, a pretiravanje z alkoholom lahko pusti neprijetne posledice. Poglejte, kaj so strokovnjaki izpostavili kot ključ do dobrega počutja.
0
Fit
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?Za vas smo našli 12 znanstveno potrjenih načinov!
0
Znanost
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkorKaj se zgodi v ustih, če jeste sladkarije? Odkrijte, kako sladkor vpliva na zobe in kako jih zaščititi.
0
Telovadba
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?Umetna inteligenca spreminja svet fitnesa in ponuja dostopno, prilagodljivo in cenovno ugodno alternativo tradicionalnemu osebnemu trenerstvu. Pa ga lahko nadomesti?
0
Prehrana
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogostejeLedvice so ključne za naše zdravje, njihovo podporo pa lahko enostavno izboljšamo s pravo prehrano. Odkrijte šest vrst sadja, bogatih z vitamini, vlakninami in antioksidanti, ki spodbujajo zdravo delovanje ledvic in zmanjšujejo tveganje za ledvične bolezni.
0
Znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni testNova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.
0
Fit
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
0
Fit
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?Strokovnjaki so v novi študiji iskali odgovor na to, ali je spanec pomembnejši kot telesna aktivnost. Ne boste verjeli, kaj so ugotovili.
0
Fit
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?Veliko moških, ki začnejo hujšati, se sooča s frustrirajočim problemom: kilogrami se nočejo topiti, mišična masa pa počasi izginja. Hitre diete, ekstremni kardio treningi ali izločanje celih skupin živil pogosto vodijo do tega, česar si nihče ne želi: izgube moči, energije in mišic, medtem ko kilogrami maščobe ostajajo.
0
Prehrana
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina DJemljete vitamin D? Poglejte, na kaj morate biti pozorni, da boste dosegli njegovo najboljšo absorbcijo.
0
Prehrana
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcijaKalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.
0