Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!

Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!

Zdravje
0
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
Novice

Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji

0
Nekoč se mu niso mogle upreti
Film/tv

Nekoč se mu niso mogle upreti

0
S tem je obseden David Beckham
Zabava

S tem je obseden David Beckham

0
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Film/tv

Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?

0
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Zabava

Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka

Praznični december prinaša druženja in zabave, a pretiravanje z alkoholom lahko pusti neprijetne posledice. Poglejte, kaj so strokovnjaki izpostavili kot ključ do dobrega počutja.
0
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Fit

Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?

Za vas smo našli 12 znanstveno potrjenih načinov!
0
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
Znanost

To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor

Kaj se zgodi v ustih, če jeste sladkarije? Odkrijte, kako sladkor vpliva na zobe in kako jih zaščititi.
0
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Telovadba

Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?

Umetna inteligenca spreminja svet fitnesa in ponuja dostopno, prilagodljivo in cenovno ugodno alternativo tradicionalnemu osebnemu trenerstvu. Pa ga lahko nadomesti?
0
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
Prehrana

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

Ledvice so ključne za naše zdravje, njihovo podporo pa lahko enostavno izboljšamo s pravo prehrano. Odkrijte šest vrst sadja, bogatih z vitamini, vlakninami in antioksidanti, ki spodbujajo zdravo delovanje ledvic in zmanjšujejo tveganje za ledvične bolezni.
0
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Znanost

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.
0
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Fit

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
0
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Fit

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Strokovnjaki so v novi študiji iskali odgovor na to, ali je spanec pomembnejši kot telesna aktivnost. Ne boste verjeli, kaj so ugotovili.
0
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Fit

Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?

Veliko moških, ki začnejo hujšati, se sooča s frustrirajočim problemom: kilogrami se nočejo topiti, mišična masa pa počasi izginja. Hitre diete, ekstremni kardio treningi ali izločanje celih skupin živil pogosto vodijo do tega, česar si nihče ne želi: izgube moči, energije in mišic, medtem ko kilogrami maščobe ostajajo.
0
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Prehrana

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

Jemljete vitamin D? Poglejte, na kaj morate biti pozorni, da boste dosegli njegovo najboljšo absorbcijo.
0
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Prehrana

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

Kalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.
0
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Prehrana

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Njegovo pomanjkanje lahko povzroči razvoj Alzheimerjeve bolezni.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Thompson pozval k zamenjavi oblasti v Zagrebu. Župan: Ne bom se uklonil pritiskom
Thompson pozval k zamenjavi oblasti v Zagrebu. Župan: Ne bom se uklonil pritiskom
šport
Sijajna napoved: Prevcu kvalifikacije v Oberstdorfu
Sijajna napoved: Prevcu kvalifikacije v Oberstdorfu
popin
Poročila se je hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja
Poročila se je hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Okusno.je
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Zadovoljna.si
Danes je neprepoznaven
Danes je neprepoznaven
Moskisvet.com
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
Bibaleze.si
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Cekin.si
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Dominvrt.si
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Bibaleze.si
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356