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Bila sta samo sodelavca. A en večer je spremenil vse ...
Erotika

Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo

B.R.
16. 08. 2026 02.44
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Poljak Tom, ki kot moški spremljevalec v New Yorku za noč zaračuna več kot 1000 evrov, pravi, da denar njegovih strank ne odtehta le intimnosti. Po njegovih izkušnjah ženske pogosto najbolj cenijo nekaj precej bolj preprostega ...

Tom je svojo zgodbo predstavil v oddaji Soft White Underbelly, kjer je razkril, kako je videti njegovo delo moškega spremljevalca.

Čeprav ga stranke najemajo tudi zaradi intimnosti, Tom pravi, da se srečanja pogosto razvijejo v nekaj drugega. Po njegovih besedah se ženske po prvem srečanju sprostijo in si želijo predvsem njegove družbe, pogovora ter občutka, da jim nekdo zares prisluhne.

Prav poslušanje je po njegovem mnenju ena največjih skrivnosti njegovega uspeha. Kot je povedal v pogovoru za Soft White Underbelly, številne stranke z njim spregovorijo o stvareh, ki jih ne zaupajo niti svojim možem.

Tom sicer priznava, da mu urejen videz in telesna pripravljenost pomagata pri delu, vendar pravi, da mu je z leti osebnost postala pomembnejša od samega videza.

Med strankami tudi poročene ženske in uspešne samske poslovne ženske.
Med strankami tudi poročene ženske in uspešne samske poslovne ženske. FOTO: Adobe Stock

Njegova srečanja trajajo najmanj tri ure

Tom trdi, da njegova storitev ni zasnovana kot kratek obisk. Po njegovih besedah posamezno srečanje traja najmanj tri ure, v nekaterih primerih pa so ga stranke najele celo za več dni – za eno noč tako računa približno 1200 evrov, medtem ko je tedenski dogovor vreden okoli 8000 evrov.

Pri tem ne ponuja samo intimnosti. Govori tudi o vlogi spremljevalca, kar pomeni, da lahko s stranko odide na večerjo, družabni dogodek ali drugo prireditev. V določenih primerih tako nastopa bolj kot plačljivi partner oziroma družabnik kot pa zgolj kot spolni spremljevalec.

Tom pravi, da so med njegovimi strankami tudi poročene ženske in uspešne samske poslovne ženske. Pri slednjih vidi precej praktičen razlog: nekatere naj bi zaradi zahtevnega življenjskega sloga težko našle čas za običajno partnersko zvezo.

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Med njegovimi strankami so tudi poročene ženske

Posebej nenavadna podrobnost njegovega dela so primeri, ko termin rezervira mož za svojo ženo.

Tom je povedal, da se je to že zgodilo, pri čemer naj bi nekateri možje želeli biti prisotni oziroma spremljati dogajanje. Teh primerov ne predstavlja kot pravilo, temveč kot eno od nenavadnih situacij, s katerimi se je srečal pri svojem delu.

Več njegovih strank naj bi bilo starih 40 let ali več, čeprav so med njimi tudi ženske, ki so približno njegove starosti. Po njegovem pripovedovanju nekatere niso zadovoljne s klasičnimi partnerskimi odnosi in zato iščejo drugačno obliko druženja.

Pred eskortom je živel precej drugačno življenje

Tomova zgodba postane še bolj nenavadna, ko spregovori o obdobju pred začetkom dela spremljevalca.

V pogovoru za Soft White Underbelly je povedal, da je bil v mladosti povezan s kriminalnim okoljem. Opisal se je kot preprodajalca drog, huligana in člana tolpe. Takrat naj bi ga privlačila predvsem moč, ki jo je imel zaradi strahu drugih ljudi.

Pozneje je sodeloval tudi pri tihotapljenju cigaret in zaradi tega končal v zaporu. Po njegovih besedah je za zapahi preživel tri leta in pol.

Več njegovih strank naj bi bilo starih 40 let ali več.
Več njegovih strank naj bi bilo starih 40 let ali več. FOTO: Shutterstock

Danes pravi, da je popolnoma spremenil življenje

Po prestajanju zaporne kazni se je Tom odločil za drugačno pot. V eskortnem delu je našel vir dohodka, ki mu omogoča precej drugačen življenjski slog, kot ga je poznal prej.

Pri svojem delu se po lastnih besedah ne osredotoča več samo na fizično privlačnost. Sčasoma naj bi ugotovil, da je za dolgoročen odnos s stranko pomembnejša sposobnost pogovora in prilagajanja njenim pričakovanjem.

Tudi zato meni, da njegovo delo ni mogoče opisati samo kot plačevanje za intimnost. Del njegove ponudbe je tudi čas, družba in pozornost.

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Viri: Soft White Underbelly; Clint.be; B92; Kurir

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KOMENTARJI (2)

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brezcasni 16. 08. 2026 13.19
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jasno kot beli dan.Bogate ženske ki so to zaradi sebe ,večinoma pa zari moževih uspehov see dolgočasijo ali pa možje nimajo časa zaradi posla ki jim prinasa lagodno zivljenje in si potem z denarjem ki ga imajo kupujejo spremljevalca ki je govornik ,poslušalec in ji še omede pajčevino z......ce bi te iste imele povprecnega moškega bi vse to delile z njim ,tako pa so extremni moški extremni le v denarnih zadevah drugje pa podpovprecni ker ni časa za kaj drugega kot polnit račun
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sherlock2 16. 08. 2026 09.58
1 1
In kaj zdaj ????
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