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Catherine De Noire
Erotika

Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata

B.R.
21. 08. 2026 02.48
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Kdo so moški, ki obiskujejo bordele? Lastnica bordela Catherine De Noire pravi, da odgovor ni takšen, kot bi mnogi pričakovali ...

Catherine De Noire, ki vodi enega največjih legalnih bordelov v Evropi, že leta spremlja, kdo prihaja skozi njegova vrata. Njena glavna ugotovitev je precej preprosta: tipičnega obiskovalca ni.

V pogovoru za različne medije je opisovala stranke, stare od približno 18 do 80 let, med njimi pa naj bi bili zdravniki, odvetniki, učitelji, državni uslužbenci, vozniki in fizični delavci. Podoben pregled njenih izkušenj je objavil tudi hrvaški portal Mnovine, ki poudarja, da obiskovalci prihajajo iz zelo različnih družbenih okolij.

Prav ta raznolikost je zanimiva, saj hitro razbije predstavo, da imajo vsi obiskovalci bordelov enake razloge ali značajske lastnosti.

Kdo so moški, ki obiskujejo bordele?
Kdo so moški, ki obiskujejo bordele? FOTO: Adobe Stock

Nekateri pridejo prvič, drugi se vračajo

De Noire je v enem od pogovorov povedala, da je med obiskovalci veliko ljudi, ki pridejo prvič. Po njenih besedah naj bi bilo ob koncih tedna med 500 in 600 obiskovalcev, pri čemer naj bi bilo približno 70 odstotkov novih. Podatek izhaja iz njenega pogovora, objavljenega v oddaji Profoundly Pointless.

Razlogi za obisk so pri tem zelo različni. Nekateri naj bi želeli prvič doživeti spolno izkušnjo v okolju, ki ga dojemajo kot bolj predvidljivega, drugi želijo raziskati lastne želje ali dobiti več samozavesti.

Spet tretji iščejo predvsem preprostost. De Noire je opisala tudi premožnejše poslovneže, ki naj bi imeli malo časa za klasično spoznavanje in partnerske odnose. V takšnem primeru je njihov motiv po njenem predvsem udobje in prihranek časa.

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Poročeni moški naj ne bi skrivali prstana

Posebno poglavje so poročeni obiskovalci. De Noire pravi, da nekateri svoje zakonske zveze sploh ne skrivajo.

Po njenih besedah se lahko zgodi, da moški pride s poročnim prstanom na roki in zaposlenim odkrito pove, da je poročen. Njeno opažanje je, da pri delu strank očitno ni posebnega poskusa skrivanja zakonskega statusa.

To pa ne pomeni, da partnerji doma za obisk vedo.

Prav tu se pojavlja eden zanimivejših vidikov njene pripovedi. De Noire je kot enega od možnih finančnih znakov omenila nenavadne dvige gotovine pozno ponoči, še posebej kadar se ti ponavljajo na območju, kjer je bordel. Gre za njeno osebno opažanje, ne za zanesljiv način ugotavljanja, ali partner obiskuje takšen lokal.

Zakaj je stereotip o obiskovalcu tako trdoživ?

Predstava o obiskovalcu bordela je pogosto zelo poenostavljena. V resničnem življenju pa je vedenje ljudi precej bolj zapleteno.

Eden od razlogov je tudi stigma. O obiskih se praviloma ne govori javno, zato ljudje dobijo informacije predvsem iz filmov, televizije in spletnih zgodb. De Noire je za LADbible že prej povedala, da njeno delo vključuje tudi veliko upravljanja, organizacije in skrbi za varnost zaposlenih, ne zgolj dogajanja, ki ga javnost običajno povezuje z bordeli.

V enem od novejših pogovorov je bila posebna pozornost namenjena tudi varnosti. Podcast Behavior Bitches jo je predstavil kot vodjo poslovnega dela legalnega bordela in študentko organizacijske psihologije, ki se ukvarja tudi z vedenjem strank, varnostjo zaposlenih in organizacijo dela.

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Legalnost še ne pomeni, da ni pravil

Pomembna razlika med legalnim in nezakonitim okoljem je tudi v tem, da mora zakonito delovanje upoštevati pravila, ki jih določajo lokalni predpisi.

De Noire je v pogovorih poudarjala predvsem varnost zaposlenih. V enem od opisov njenega dela je navedeno, da imajo sobe tudi gumb za klic na pomoč, delavke pa naj bi imele pravico določiti svoje meje in zavrniti zahteve, s katerimi se ne strinjajo. O tem je podrobneje poročal LADbible.

To je pomemben podatek, ki ga senzacionalistične zgodbe o bordelih pogosto izpustijo: pri zakonitem poslovanju niso pomembni samo obiskovalci, temveč tudi delovni pogoji, varnost in pravice ljudi, ki tam delajo.

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