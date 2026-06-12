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Erotika

Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega

B.R.
12. 06. 2026 02.54
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V zadnjih letih se vse več parov odloča raziskovati alternativne oblike partnerskih odnosov, pri čemer nekateri vstopijo tudi v svet svingerstva. Zgodba para, ki je skupaj že vrsto let, razkriva, kako sta začela, kako sta premagala začetno nelagodje in katera pravila jima omogočajo stabilen odnos.

Prvi koraki v svet svingerstva

Njuna zgodba se je začela leta 2021, ko sta se prvič odločila obiskati svingersko srečanje. Čeprav sta bila radovedna, je eden izmed partnerjev opisal močno začetno nervozo in celo fizične odzive stresa, kajti izkušnja je bila veliko intenzivnejša, kot sta pričakovala.

Kot navajata, sta si pred vstopom postavila jasno omejitev – ostaneta le kratek čas in odideta, če se ne bosta dobro počutila. A že ob prihodu sta ugotovila, da je vzdušje sproščeno in brez obsojanja, kar jima je pomagalo, da sta se hitro prilagodila okolju.

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Prva izkušnja, ki je spremenila pogled

Po začetnem spoznavanju ljudi in okolja se je večer razvil v smer, ki je nista pričakovala. Par je hitro ugotovil, da jima takšna oblika raziskovanja odnosov ustreza, saj sta se počutila svobodno in brez pritiskov.

Kot poročata v pogovorih, sta že kmalu po prvi izkušnji začela razmišljati o tem, da bi podobna srečanja organizirala tudi v svojem domu.

Kako potekajo srečanja v praksi

Njuna srečanja običajno potekajo v sproščenem okolju, kjer se najprej spoznajo, pogovarjajo in ustvarijo občutek zaupanja. Kot navajata, je pomembno, da se vsi udeleženci počutijo udobno in da se nič ne zgodi prehitro ali brez soglasja.

Njuna zgodba se je začela leta 2021, ko sta se prvič odločila obiskati svingersko srečanje.
Njuna zgodba se je začela leta 2021, ko sta se prvič odločila obiskati svingersko srečanje. FOTO: Instagram

Pomen sproščenega vzdušja

V začetku gre pogosto za pogovor ob pijači in spoznavanje, šele nato se razvijejo nadaljnje interakcije. Kot poročata, imajo izkušeni pari običajno bolj sproščen pristop, medtem ko se začetniki gibljejo počasneje in previdneje.

Pravila, ki varujejo odnos

Par poudarja, da je za njun odnos ključnega pomena jasen sklop pravil. Kot navajata, vedno ostajata skupaj in nikoli ne odhajata ločeno z drugimi partnerji, kar jima daje občutek varnosti in stabilnosti.

Odnos na prvem mestu

Ena izmed najpomembnejših stvari, ki jo izpostavljata, je, da odnosa nikoli ne postavita na stranski tir. Kot poročata, včasih celo odpovesta srečanja, če čutita, da nimata dovolj časa drug za drugega, kar jima pomaga ohranjati ravnovesje v partnerskem življenju.

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Ljubosumje in zaupanje

Čeprav bi marsikdo domneval, da v takšnih odnosih ni prostora za ljubosumje, par priznava, da to ni res. Kot navajata, se tudi sama soočata s temi občutki, vendar jih rešujeta s pogovorom in jasnimi mejami.

Pomembno jima je, da ostajata iskrena in da vedno ohranjata spoštovanje do dogovorjenih pravil.

Ključ vsega: soglasje

Kot poudarjata, je najpomembnejši element v celotni skupnosti soglasje. Brez jasnega in prostovoljnega strinjanja vseh vpletenih po njunih besedah takšen način življenja sploh ne bi mogel delovati.

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Vir: Kurir

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