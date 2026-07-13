Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila

Organizacijo takšnih potovanj pogosto prevzemajo specializirana podjetja, cene takšnih križarjenj pa se gibljejo okoli več tisoč evrov, kajti gre za luksuzno izkušnjo, ki ni dostopna vsakomur.

Na krovu se potniki ne odločajo le za obisk prestižnih destinacij, temveč za posebno družabno izkušnjo, namenjeno parom in samskim ženskam, ki iščejo drugačen način preživljanja dopusta.